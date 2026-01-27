Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

ИИ NASA выявил около 7000 потенциальных экзопланет

Экзопланеты в представлении художника / © NASA / ESA / G. Bacon (STScI)

На сегодняшний день астрономам удалось подтвердить существование более шести тысяч планет за пределами Солнечной системы. Более половины этих миров обнаружены благодаря данным миссий Kepler, уже завершившей работу, и продолжающего наблюдения телескопа TESS. Вся собранная информация хранится в открытых архивах NASA и активно используется исследовательскими группами по всему миру для поиска новых экзопланет различными методами.

Еще в 2021 году команда Исследовательского центра Эймса представила ExoMiner — открытое программное обеспечение на базе ИИ, примененное для перепроверки 370 кандидатов в экзопланеты из архива Kepler. Теперь ученые создали усовершенствованную модель ExoMiner++, обученную одновременно на данных Kepler и TESS. Код программы выложен в открытый доступ на GitHub, что позволяет любому исследователю использовать ее для анализа постоянно пополняющегося массива данных TESS.

ExoMiner++ анализирует данные, полученные методом транзитной фотометрии (способ обнаружения экзопланет, основанный на наблюдениях за прохождением планеты на фоне звезды) и определяет, какие из них действительно связаны с прохождением планеты перед звездой, а какие вызваны другими астрономическими явлениями — например, двойными системами. Как отметил исследователь проекта Мигель Мартиньо, при наличии сотен тысяч сигналов технологии глубокого обучения оказываются особенно эффективными.

В будущем команда планирует расширить функциональность ExoMiner++. Сейчас модель работает с уже выделенными данными, однако в разработке находится версия, способная самостоятельно выявлять эти данные напрямую из необработанных данных.

Поток информации для анализа будет только расти. Помимо продолжающейся миссии TESS, в этом году планируется запуск космического телескопа «Нэнси Грейс Роман», который зафиксирует десятки тысяч транзитов экзопланет. Все его данные также будут размещены в открытом доступе, значительно расширив возможности применения ExoMiner и подобных инструментов.