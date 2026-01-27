Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
ИИ NASA выявил около 7000 потенциальных экзопланет
Новая система искусственного интеллекта (ИИ), разработанная специалистами NASA, обнаружила порядка семи тысяч кандидатов в экзопланеты при анализе данных космической миссии TESS.
На сегодняшний день астрономам удалось подтвердить существование более шести тысяч планет за пределами Солнечной системы. Более половины этих миров обнаружены благодаря данным миссий Kepler, уже завершившей работу, и продолжающего наблюдения телескопа TESS. Вся собранная информация хранится в открытых архивах NASA и активно используется исследовательскими группами по всему миру для поиска новых экзопланет различными методами.
Еще в 2021 году команда Исследовательского центра Эймса представила ExoMiner — открытое программное обеспечение на базе ИИ, примененное для перепроверки 370 кандидатов в экзопланеты из архива Kepler. Теперь ученые создали усовершенствованную модель ExoMiner++, обученную одновременно на данных Kepler и TESS. Код программы выложен в открытый доступ на GitHub, что позволяет любому исследователю использовать ее для анализа постоянно пополняющегося массива данных TESS.
ExoMiner++ анализирует данные, полученные методом транзитной фотометрии (способ обнаружения экзопланет, основанный на наблюдениях за прохождением планеты на фоне звезды) и определяет, какие из них действительно связаны с прохождением планеты перед звездой, а какие вызваны другими астрономическими явлениями — например, двойными системами. Как отметил исследователь проекта Мигель Мартиньо, при наличии сотен тысяч сигналов технологии глубокого обучения оказываются особенно эффективными.
В будущем команда планирует расширить функциональность ExoMiner++. Сейчас модель работает с уже выделенными данными, однако в разработке находится версия, способная самостоятельно выявлять эти данные напрямую из необработанных данных.
Поток информации для анализа будет только расти. Помимо продолжающейся миссии TESS, в этом году планируется запуск космического телескопа «Нэнси Грейс Роман», который зафиксирует десятки тысяч транзитов экзопланет. Все его данные также будут размещены в открытом доступе, значительно расширив возможности применения ExoMiner и подобных инструментов.
