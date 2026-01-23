Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Несмотря на санкции: 10 основных торговых партнеров Ирана

Несмотря на санкции, Иран продолжает вести международную торговлю. На инфографике показаны его основные торговые партнеры.

Инфографика: 10 основных торговых партнеров Ирана / © sharmaj, Voronoi

Крупнейший торговый партнер Ирана — Китай. Товарооборот между ними составил 32,4 миллиарда долларов — 26% от общего объема торговли Ирана.

Второе место в рейтинге заняли Объединенные Арабские Эмираты (22,6%) с объемом товарооборота в 28,2 миллиарда долларов. Также важные партнеры Ирана — Турция (17,3 миллиарда долларов) и Ирак (12,3 миллиарда долларов). На них пришлось 13,9% и 9,9% торгового оборота Ирана соответственно.

Государство ведет торговлю и с другими странами, но их доля значительно ниже, чем у основных партнеров. На страны Евросоюза пришлось 5,4%, на Индию — 2,9%, на Пакистан — 2,4%. Доля России составила 2% при товарообороте 2,5 миллиарда долларов США. В десятку также вошли Афганистан и Оман.

Авторы отобразили на инфографике топ-10 торговых партнеров Ирана по общей стоимости торговли, включающей экспорт и импорт за 2024 год. При создании инфографики использованы данные сервиса Trade Data Monitor, опубликованные на сайте Всемирной торговой организации.