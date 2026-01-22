Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Представлен первый в мире электромобиль с ИИ на базе Gemini

Volvo представила EX60 — первый в мире электромобиль, созданный вокруг искусственного интеллекта Google Gemini, что знаменует серьезный сдвиг в интеграции ИИ в машины. Вместо того чтобы рассматривать ИИ как дополнительную функцию, Volvo сделала его ядром EX60, полностью изменяя взаимодействие водителя с машиной.

Volvo EX60 / © Volvo

Мировая премьера состоялась 21 января 2026 года. EX60 дебютирует на новой платформе SPA3 с напряжением 800 вольт и программно-определяемой архитектуре HuginCore.

В отличие от традиционных мультимедийных систем, Gemini выступает как центральный «интеллект» электромобиля. EX60 оснащен двойной вычислительной системой, объединяющей процессоры NVIDIA DRIVE AGX Orin и Qualcomm Snapdragon 8255. Вместе они выполняют более 250 триллионов операций в секунду, обеспечивая обработку ИИ в реальном времени для систем безопасности, навигации и салона.

Google Gemini заменяет командные голосовые ассистенты на естественный разговор. Водители могут давать сложные многоступенчатые команды без точных инструкций. Например, адрес из письма автоматически добавляется в навигацию по простой голосовой команде.

Gemini напрямую подключается к сервисам Google, включая Gmail и Календарь, позволяя управлять расписанием, искать сообщения и планировать маршруты, не покидая интерфейс электромобиля. Функциональность будет расширяться через обновления.

В будущем ИИ сможет интерпретировать видеопоток с 360-градусных камер электромобиля и в реальном времени отвечать на вопросы о достопримечательностях и окружающей среде.

Системы безопасности также сильно зависят от ИИ. Volvo обучает предиктивное программное обеспечение на анонимизированных данных с глобального парка автомобилей, позволяя системе постоянно улучшать предотвращение столкновений и поведение ассистентов водителя.

EX60 — первый серийный электромобиль на архитектуре SPA3 800В, поддерживающей ультрабыструю зарядку, повышенную эффективность и улучшенное управление. Запас хода на одной зарядке составляет около 620 километров.