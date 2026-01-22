Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Космические аппараты будущего смогут превращать вибрации, ветер и движения космонавтов в электричество
Новое исследование, выполненное международной группой ученых, предлагает рассматривать трибоэлектрические наногенераторы (TENG) как потенциально революционное решение для задач космических исследований.
Трибоэлектрические наногенераторы — это легкие источники энергии, способные преобразовывать механическое движение, такое как вибрации или трение, в пригодную для использования электрическую энергию.
В работе, подготовленной специалистами Лулеоского технологического университета в Швеции, Университета Халифы в ОАЭ и Кембриджского университета в Великобритании, утверждается, что такие устройства могут существенно снизить зависимость космических миссий от тяжелых и громоздких аккумуляторов.
Ученые провели масштабный обзор концепта «самообеспечивающихся энергетических и сенсорных решений для космических систем нового поколения». Согласно их выводам, TENG способны собирать и преобразовывать рассеянную механическую энергию — от вибраций при запуске ракеты и ветров на поверхности планет до движений самих космонавтов — в полезное электричество.
Печатные, складные и сверхкомпактные энергетические «пластыри» можно разместить внутри спутников формата кубсат или встроить прямо в перчатки скафандра, извлекая энергию буквально из каждого движения человека.
В исследовании подчеркивается, что TENG представляют собой легкое и радиационно-стойкое решение, способное эффективно работать там, где обычная электроника терпит неудачу. Изготовленные из материалов космического класса — таких как тефлон и графен — эти устройства выдерживают марсианское давление и высокие дозы радиации (до 10 килогрей).
Более того, жесткое ультрафиолетовое (УФ) излучение в дальнем космосе не ухудшает их работу, а наоборот, может усиливать ее. Интенсивное УФ-облучение способно увеличить плотность электрического заряда в 157 раз, превращая один из главных факторов риска в источник дополнительной мощности.
Поскольку TENG одновременно служат источниками энергии и датчиками окружающей среды, их использование позволяет сократить массу кабельных систем примерно на 30%, что критически важно для дальних космических миссий.
Исследователи протестировали «космические многослойные конструкции», которые выдержали дозу радиации 10 килогрей практически без ухудшения характеристик. Они были изготовлены из фторированных полимеров, графена и самовосстанавливающихся эластомеров. Устройства сохраняли стабильность при температурах свыше 260°C и теряли менее 5% эффективности даже после экстремального радиационного воздействия.
Такие генераторы компактны и универсальны. Пластина размером с крупную почтовую марку способна вырабатывать напряжение до 98 вольт при минимальном движении. В реальных миссиях TENG уже продемонстрировали впечатляющую гибкость применения.
В одном из экспериментов сенсоры парашютной системы, питаемые TENG, выдержали 100 ударов марсианской пыли в специальной испытательной камере. Для пилотируемых миссий версии на основе аэрогеля, вплетенные в скафандры, генерировали до 135 вольт от шага космонавта в широком температурном диапазоне и по беспроводной связи передавали биометрические данные на базу.
За пределами орбиты TENG уже прошли испытания в Арктике: буи с такими генераторами успешно собирали энергию волн для питания аварийных маяков.
Несмотря на огромный потенциал, для полноценного использования в дальнем космосе технология требует дальнейшей доработки — в частности, развития радиационно-стойких композитов и цифровых двойников с элементами искусственного интеллекта.
По мнению авторов исследования, будущее космической энергетики, вероятно, лежит в гибридных системах, объединяющих TENG с солнечными и термоэлектрическими генераторами, чтобы обеспечить непрерывное энергоснабжение обитаемых модулей лунной программы «Артемида» и последующих миссий.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
В обжаренных зернах кофе обнаружили соединения, которые способны регулировать расщепление углеводов в организме. По эффективности эти вещества превзошли распространенное лекарство для лечения сахарного диабета второго типа.
Жизнь в городских условиях давно стала для птиц своеобразной «эволюционной лабораторией». Ученые из Шотландии показали, что сильнее всего размножение птиц ухудшает наличие незнакомых деревьев.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
Повторное изучение окаменелости галлюцигении, впервые описанной в 1970-х годах, помогло палеонтологам больше узнать о рационе этого древнего существа. Ответ на вопрос о питании нашли не в ее останках, а на теле предполагаемой добычи.
Растительная диета давно стала золотым стандартом для тех, кто мечтает о долгой и здоровой жизни. Но китайские ученые внесли серьезные коррективы в этот постулат. Они обнаружили, что большинство местных долгожителей, перешагнувших столетний рубеж, регулярно употребляют в пищу мясо. Особенно заметна эта связь у одной специфической группы пожилых людей, что заставляет по-новому взглянуть на диетические рекомендации для самых старших поколений.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
25 Февраля, 2020
Виноват ли СССР в развязывании Второй мировой?
30 Ноября, 2016
Эйнштейн – плагиатор?
3 Августа, 2015
Животные, изменившие историю
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии