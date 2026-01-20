Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Airbus впервые протестирует китайских человекоподобных роботов со сменными батареями при сборке самолетов

Китайский разработчик гуманоидной робототехники UBTech Robotics сообщил о заключении нового соглашения с европейским авиастроительным гигантом Airbus, в рамках которого роботы компании будут использоваться на предприятиях по сборке самолетов.

Роботы Walker S2 / © UBTech

Эта сделка стала очередной вехой в стратегии UBTech по выводу своих промышленных человекоподобных роботов за пределы Китая и внедрению их в одни из самых требовательных производственных сред в мире.

Согласно соглашению, Airbus приобрел человекоподобного робота Walker S2 и совместно с разработчиком будет изучать возможности применения таких машин для выполнения задач в процессе авиастроения.

Walker S2 представили в июле прошлого года и изначально он разрабатывался именно для промышленного применения. Рост робота составляет около 1,76 метра; он оснащен подвижными руками и кистями, а также системой компьютерного зрения, позволяющей ориентироваться в пространстве и передвигаться по цехам, имитируя человеческие движения.

Сотрудничество с крупным авиапроизводителем позволит проверить возможности робота в сложных и реалистичных условиях. Авиационная отрасль рассматривается как одна из ключевых сфер, где гуманоидные роботы могут взять на себя рутинные и физически тяжёлые операции, помогая людям-специалистам.

Walker S2 способен переносить грузы массой до 15 килограмм и оснащен собственной системой искусственного интеллекта Co Agent, разработанной UBTech. Эта платформа ИИ позволяет роботу координировать движения, распознавать объекты и адаптироваться к различным задачам на производственных линиях.

Одной из ключевых особенностей Walker S2 является автономная система замены аккумуляторов. Благодаря ей робот может работать круглосуточно без длительных пауз на зарядку, что особенно важно для «умных» фабрик с непрерывным циклом работы.

С момента запуска Walker S2 уже был внедрен в ряде отраслей. Автопроизводитель BYD и гигант электронной промышленности Foxconn начали использовать этих роботов на своих предприятиях, выведя их применение за рамки пилотных проектов.