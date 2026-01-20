Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Airbus впервые протестирует китайских человекоподобных роботов со сменными батареями при сборке самолетов
Китайский разработчик гуманоидной робототехники UBTech Robotics сообщил о заключении нового соглашения с европейским авиастроительным гигантом Airbus, в рамках которого роботы компании будут использоваться на предприятиях по сборке самолетов.
Эта сделка стала очередной вехой в стратегии UBTech по выводу своих промышленных человекоподобных роботов за пределы Китая и внедрению их в одни из самых требовательных производственных сред в мире.
Согласно соглашению, Airbus приобрел человекоподобного робота Walker S2 и совместно с разработчиком будет изучать возможности применения таких машин для выполнения задач в процессе авиастроения.
Walker S2 представили в июле прошлого года и изначально он разрабатывался именно для промышленного применения. Рост робота составляет около 1,76 метра; он оснащен подвижными руками и кистями, а также системой компьютерного зрения, позволяющей ориентироваться в пространстве и передвигаться по цехам, имитируя человеческие движения.
Сотрудничество с крупным авиапроизводителем позволит проверить возможности робота в сложных и реалистичных условиях. Авиационная отрасль рассматривается как одна из ключевых сфер, где гуманоидные роботы могут взять на себя рутинные и физически тяжёлые операции, помогая людям-специалистам.
Walker S2 способен переносить грузы массой до 15 килограмм и оснащен собственной системой искусственного интеллекта Co Agent, разработанной UBTech. Эта платформа ИИ позволяет роботу координировать движения, распознавать объекты и адаптироваться к различным задачам на производственных линиях.
Одной из ключевых особенностей Walker S2 является автономная система замены аккумуляторов. Благодаря ей робот может работать круглосуточно без длительных пауз на зарядку, что особенно важно для «умных» фабрик с непрерывным циклом работы.
С момента запуска Walker S2 уже был внедрен в ряде отраслей. Автопроизводитель BYD и гигант электронной промышленности Foxconn начали использовать этих роботов на своих предприятиях, выведя их применение за рамки пилотных проектов.
Амфибии страдают от отдельных видов смертельно опасных заболеваний, среди которых выделяются грибковые инфекции. Ученые выяснили, что торговля лягушками из Бразилии, часто бывшими носителями местного вида грибка, привела к его глобальному распространению.
Повторное изучение окаменелости галлюцигении, впервые описанной в 1970-х годах, помогло палеонтологам больше узнать о рационе этого древнего существа. Ответ на вопрос о питании нашли не в ее останках, а на теле предполагаемой добычи.
Ученые доказали существование топологических состояний материи там, где ранее это считалось невозможным из-за разрушения привычных свойств частиц. Оказалось, даже в условиях квантового хаоса могут спонтанно возникать структуры, устойчивые к внешним возмущениям. Для этого пришлось пересмотреть фундаментальное определение топологии, отделив его от классического поведения электронов.
Повторное изучение окаменелости галлюцигении, впервые описанной в 1970-х годах, помогло палеонтологам больше узнать о рационе этого древнего существа. Ответ на вопрос о питании нашли не в ее останках, а на теле предполагаемой добычи.
Международная научная группа при участии МФТИ разработала композитный гель-полимерный электролит для аккумуляторов. Этот материал позволит создать безопасные высокомощные батареи, что важно для электромобилей, гаджетов и систем хранения энергии.
Амфибии страдают от отдельных видов смертельно опасных заболеваний, среди которых выделяются грибковые инфекции. Ученые выяснили, что торговля лягушками из Бразилии, часто бывшими носителями местного вида грибка, привела к его глобальному распространению.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
28 Октября, 2023
Откуда ИИ знает то, что никто ему не говорил
16 Апреля, 2013
«Вашингтонская карусель»: НЛО над столицей
9 Апреля, 2015
Самые дорогие картины в мире
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии