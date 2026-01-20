Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Ключевая проверка пройдена: капсула нового китайского корабля испытала систему посадочной амортизации

Испытательный модуль коммерческого пилотируемого космического корабля Китая CYZ1 успешно завершил комплексные испытания системы посадочной амортизации, предназначенной для защиты при приземлении. Об этом сообщила компания-разработчик InterstellOr.

Испытательная капсула коммерческого пилотируемого корабля CYZ1 / © InterstellOr

Все показатели работы системы соответствовали заложенным проектным требованиям, а по ряду ключевых параметров даже превзошли ожидаемые значения.

Испытание с высокой точностью воспроизводило реальный процесс посадки после входа аппарата в атмосферу. Пятитонную тестовую капсулу подняли на высоту более трех метров над поверхностью земли и по команде мгновенно освободили от креплений, позволив ей свободно упасть и тем самым имитировать стабильную вертикальную скорость спуска капсулы под основным парашютом.

Система посадочной амортизации сработала без задержки: ее тормозной двигатель выбросил газ под высоким давлением, создав устойчивую обратную тягу. В точном взаимодействии с энергопоглощающей конструкцией в нижней части корабля система обеспечила эффективное замедление и амортизацию удара на чрезвычайно коротком рабочем ходе.

После завершения испытаний осмотр подтвердил плавную и штатную работу амортизационного механизма, сохранность конструкции капсулы и полную работоспособность бортового оборудования. Это свидетельствует о высокой реализуемости и надежности системы посадочной защиты, подчеркнули в InterstellOr.

Специалисты компании планируют провести всесторонний анализ полученных данных, чтобы уточнить параметры системы и заложить прочную основу для дальнейшей разработки пилотируемого космического корабля CYZ1.