Редкий случай: две космические аварии Китая произошли с разницей менее чем в сутки
Менее чем за 12 часов в Китае произошли сразу два неудачных космических пуска, завершившиеся потерей двух ракет-носителей и всей полезной нагрузки на борту. Ранним утром авария ракеты Long March 3B привела к утрате спутника Shijian-32, а уже спустя полдня катастрофой завершился первый старт новой коммерческой ракеты Ceres-2, которая несла шесть аппаратов.
Ракета среднего класса Long March 3B («Великий поход», CZ-3B) стартовала с космодрома Сичан в провинции Сычуань 16 января. На борту находился спутник Shijian-32, однако во время работы третьей ступени произошла нештатная ситуация. В результате аппарат не был выведен на расчетную орбиту и признан утраченным вместе с носителем.
Long March 3B считается одной из самых надежных и востребованных китайских ракет и лидирует в семействе Long March по числу запусков.
Примерно через 12 часов после этого инцидента с космодрома Цзюцюань состоялся дебютный пуск коммерческой ракеты Ceres-2 компании Galactic Energy. Ракета-носитель должен был доставить на орбиту шесть китайских спутников, однако вскоре после старта потерял управление и рухнул, что привело к полному уничтожению полезной нагрузки.
Ceres-2 — это трехступенчатая твердотопливная ракета стартовой массой около 100 тонн. Она рассчитана на выведение до 1,6 тонны на низкую околоземную орбиту и до 1,3 тонны — на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 километров.
Если всего пять недель назад Китай устанавливал рекорд по числу успешных запусков за одни сутки, то события прошлой пятницы тянут скорее на антирекорд. Произошедшее заметно ударило по репутации обеих ракетных программ, но особенно болезненным этот провал стал для частной компании Galactic Energy: дебют Ceres-2 должен был стать ключевым событием и важной вехой в ее развитии.
