Рекордные пуски, многоразовые ракеты и спасательная операция: 2025 год стал для Китая прорывным в космосе
Китай завершает год, ставший периодом заметного рывка в освоении космоса. В 2025 году КНР провела ключевые испытания в рамках пилотируемой лунной программы, представила новые ракеты-носители, предприняла первые попытки посадки многоразовых ступеней, запустила новую миссию в дальний космос и — впервые в своей истории — успешно справилась с чрезвычайной ситуацией на собственной космической станции.
По данным на сегодняшний день Китай уже побил собственный рекорд по числу запусков за календарный год: прежнее достижение — 68 стартов в 2024 году — осталось позади. В 2025 году выполнено более 85 орбитальных пусков, и до конца года оставалось еще неделя. Два запуска завершились неудачей — оба у коммерческих операторов, — однако заслуженная серия ракет «Чанчжэн» (Long March) продолжила безаварийную полосу, длящуюся с 2020 года.
Знаковым событием года стала первая в истории Китая попытка запуска и посадки многоразовой орбитальной ракеты. Коммерческая компания LandSpace успешно вывела на орбиту ракету Zhuque-3, однако попытка посадки первой ступени завершилась эффектной аварией на этапе тормозного включения двигателей. Почти такая же участь постигла и вторую многоразовую ракету Китая — ракету Long March 12A, однако впереди еще испытания Tianlong-3 от Space Pioneer и Kinetica-3 от CAS Space. Таким образом, страна вплотную приближается к созданию собственных многоразовых пусковых систем — спустя десять лет после первой успешной посадки первой ступени Falcon 9 компанией SpaceX.
Рост числа запусков во многом обеспечивается развитием двух мегагруппировок спутников: национального проекта Guowang и поддерживаемого Шанхаем созвездия Thousand Sails. Каждая из них в перспективе должна включать более 10 тысяч аппаратов и является китайским ответом на Starlink и другие западные низкоорбитальные системы связи. Только в интересах Guowang в 2025 году было выполнено 15 запусков, а в 2026 году их число, как ожидается, значительно возрастет.
Одним из ключевых направлений прогресса в 2025 году стала пилотируемая лунная программа Китая. Страна намерена доставить двух своих космонавтов на Луну до 2030 года, и в уходящем году состоялись первые масштабные испытания аппаратуры для этого амбициозного проекта. Эти успехи усилили обеспокоенность в США тем, что Китай может опередить Америку и первым вернуть человека на Луну раньше миссии «Артемида III».
В 2025 году Китай также отправился в дальний космос: в мае стартовала миссия Tianwen-2 по доставке образцов с околоземного астероида. Аппарат направляется к космическому камню Камо’оалева и должен достичь его в июле 2026 года, передав изображения и, в перспективе, доставив образцы грунта. Это вторая китайская миссия по исследованию дальнего космоса после запуска в 2020 году миссии Tianwen-1 к Марсу. Примечательно, что марсианский орбитальный аппарат этой экспедиции по-прежнему функционирует и в ноябре сделал изображения межзвездной кометы 3I/ATLAS — одного из наиболее заметных космических событий года.
На околоземной орбите Китай, по всей видимости, завершил эксперимент по дозаправке спутника на орбите. Этот тест может стать важным шагом к продлению срока службы космических аппаратов, снижению количества космического мусора и повышению стратегической гибкости орбитальных систем.
Однако не все в 2025 году шло по плану. Китай намеревался провести три миссии к орбитальной станции «Тяньгун»: пилотируемые полеты «Шэньчжоу-20» и «Шэньчжоу-21» (в апреле и октябре соответственно), а также запуск грузового корабля «Тяньчжоу-9» в июле.
Планы были нарушены 5 ноября, когда в ходе рутинной проверки на иллюминаторе корабля «Шэньчжоу-20» была обнаружена внешняя трещина, вероятно вызванная ударом космического мусора. Повреждение выявили незадолго до возвращения экипажа на Землю. Корабль признали небезопасным для прохождения тепловых нагрузок при входе в атмосферу, после чего были задействованы аварийные процедуры.
В результате астронавты «Шэньчжоу-20» вернулись на Землю на борту недавно прибывшего корабля «Шэньчжоу-21». Одновременно резервный корабль «Шэньчжоу-22», находившийся в готовности на космодроме Цзюцюань именно для подобного сценария, был подготовлен всего за 16 дней и запущен к станции в беспилотном режиме, чтобы обеспечить спасательный вариант для экипажа «Шэньчжоу-21». Этот инцидент стал первой серьезной чрезвычайной ситуацией в истории китайской пилотируемой космонавтики, однако слаженные действия позволили оперативно разрешить кризис.
Темпы запусков Китая, и без того высокие, вероятнее всего, продолжат расти в 2026 году. Ожидаются новые испытательные полеты многоразовых ракет и попытки посадки ступеней, дальнейшие пуски мегагруппировок спутников, а также расширение космодромной инфраструктуры — прежде всего в Цзюцюане в пустыне Гоби, на коммерческих стартовых площадках на Хайнане и на морском космодроме в восточной провинции Шаньдун.
Запланированы и флагманские научные миссии. Во второй половине года состоится запуск автоматической лунной станции «Чанъэ-7», которая должна совершить посадку в районе южного полюса Луны и заняться поиском водяного льда. Весной также стартует совместная миссия по изучению космической погоды SMILE, реализуемая Китайской академией наук совместно с Европейским космическим агентством.
В 2026 году Китай сделает новые шаги и в пилотируемых полетах. К станции «Тяньгун» отправятся миссии «Шэньчжоу-23» и «Шэньчжоу-24». Ожидается, что одна из них доставит на станцию первого международного астронавта — представителя Пакистана.
Наиболее пристальное внимание, вероятно, будет приковано к миссиям, связанным с пилотируемой лунной программой. В 2026 году Китай планирует первые полеты ракеты «Чанчжэн-10» и пилотируемого корабля «Мэнчжоу». Успех этих запусков станет ключевым условием для достижения цели — высадки китайских астронавтов на Луну до 2030 года.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Объединить конфликтующие свойства помогли квазичастицы со специфическим зарядом. Если удастся подтвердить предложенную теорию экспериментом, то перед нами — новый тип квантовых материалов.
Группа исследователей опровергла классическую теорию о случайности вымирания видов на примере морских хищников. Анализ эволюции акул и скатов за последние 145 миллионов лет показал, что риск исчезновения вида напрямую зависит от времени его существования: «новички» погибают гораздо чаще, чем эволюционные долгожители. Кроме того, ученые установили, что знаменитый астероид, погубивший динозавров, нанес океану не такой сильный удар, как последующее изменение климата.
Экологическое состояние морей, омывающих развитые и развивающиеся страны, — давняя проблема, о которой говорят ученые. Авторы нового исследования выявили в Средиземном море пещеры с рекордным количеством мусора.
Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
