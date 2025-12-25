Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Рекордные пуски, многоразовые ракеты и спасательная операция: 2025 год стал для Китая прорывным в космосе

Китай завершает год, ставший периодом заметного рывка в освоении космоса. В 2025 году КНР провела ключевые испытания в рамках пилотируемой лунной программы, представила новые ракеты-носители, предприняла первые попытки посадки многоразовых ступеней, запустила новую миссию в дальний космос и — впервые в своей истории — успешно справилась с чрезвычайной ситуацией на собственной космической станции.

Старт ракеты Zhuque-3 / © LandSpace

По данным на сегодняшний день Китай уже побил собственный рекорд по числу запусков за календарный год: прежнее достижение — 68 стартов в 2024 году — осталось позади. В 2025 году выполнено более 85 орбитальных пусков, и до конца года оставалось еще неделя. Два запуска завершились неудачей — оба у коммерческих операторов, — однако заслуженная серия ракет «Чанчжэн» (Long March) продолжила безаварийную полосу, длящуюся с 2020 года.

Знаковым событием года стала первая в истории Китая попытка запуска и посадки многоразовой орбитальной ракеты. Коммерческая компания LandSpace успешно вывела на орбиту ракету Zhuque-3, однако попытка посадки первой ступени завершилась эффектной аварией на этапе тормозного включения двигателей. Почти такая же участь постигла и вторую многоразовую ракету Китая — ракету Long March 12A, однако впереди еще испытания Tianlong-3 от Space Pioneer и Kinetica-3 от CAS Space. Таким образом, страна вплотную приближается к созданию собственных многоразовых пусковых систем — спустя десять лет после первой успешной посадки первой ступени Falcon 9 компанией SpaceX.

Рост числа запусков во многом обеспечивается развитием двух мегагруппировок спутников: национального проекта Guowang и поддерживаемого Шанхаем созвездия Thousand Sails. Каждая из них в перспективе должна включать более 10 тысяч аппаратов и является китайским ответом на Starlink и другие западные низкоорбитальные системы связи. Только в интересах Guowang в 2025 году было выполнено 15 запусков, а в 2026 году их число, как ожидается, значительно возрастет.

Одним из ключевых направлений прогресса в 2025 году стала пилотируемая лунная программа Китая. Страна намерена доставить двух своих космонавтов на Луну до 2030 года, и в уходящем году состоялись первые масштабные испытания аппаратуры для этого амбициозного проекта. Эти успехи усилили обеспокоенность в США тем, что Китай может опередить Америку и первым вернуть человека на Луну раньше миссии «Артемида III».

В 2025 году Китай также отправился в дальний космос: в мае стартовала миссия Tianwen-2 по доставке образцов с околоземного астероида. Аппарат направляется к космическому камню Камо’оалева и должен достичь его в июле 2026 года, передав изображения и, в перспективе, доставив образцы грунта. Это вторая китайская миссия по исследованию дальнего космоса после запуска в 2020 году миссии Tianwen-1 к Марсу. Примечательно, что марсианский орбитальный аппарат этой экспедиции по-прежнему функционирует и в ноябре сделал изображения межзвездной кометы 3I/ATLAS — одного из наиболее заметных космических событий года.

На околоземной орбите Китай, по всей видимости, завершил эксперимент по дозаправке спутника на орбите. Этот тест может стать важным шагом к продлению срока службы космических аппаратов, снижению количества космического мусора и повышению стратегической гибкости орбитальных систем.

Однако не все в 2025 году шло по плану. Китай намеревался провести три миссии к орбитальной станции «Тяньгун»: пилотируемые полеты «Шэньчжоу-20» и «Шэньчжоу-21» (в апреле и октябре соответственно), а также запуск грузового корабля «Тяньчжоу-9» в июле.

Планы были нарушены 5 ноября, когда в ходе рутинной проверки на иллюминаторе корабля «Шэньчжоу-20» была обнаружена внешняя трещина, вероятно вызванная ударом космического мусора. Повреждение выявили незадолго до возвращения экипажа на Землю. Корабль признали небезопасным для прохождения тепловых нагрузок при входе в атмосферу, после чего были задействованы аварийные процедуры.

В результате астронавты «Шэньчжоу-20» вернулись на Землю на борту недавно прибывшего корабля «Шэньчжоу-21». Одновременно резервный корабль «Шэньчжоу-22», находившийся в готовности на космодроме Цзюцюань именно для подобного сценария, был подготовлен всего за 16 дней и запущен к станции в беспилотном режиме, чтобы обеспечить спасательный вариант для экипажа «Шэньчжоу-21». Этот инцидент стал первой серьезной чрезвычайной ситуацией в истории китайской пилотируемой космонавтики, однако слаженные действия позволили оперативно разрешить кризис.

Темпы запусков Китая, и без того высокие, вероятнее всего, продолжат расти в 2026 году. Ожидаются новые испытательные полеты многоразовых ракет и попытки посадки ступеней, дальнейшие пуски мегагруппировок спутников, а также расширение космодромной инфраструктуры — прежде всего в Цзюцюане в пустыне Гоби, на коммерческих стартовых площадках на Хайнане и на морском космодроме в восточной провинции Шаньдун.

Запланированы и флагманские научные миссии. Во второй половине года состоится запуск автоматической лунной станции «Чанъэ-7», которая должна совершить посадку в районе южного полюса Луны и заняться поиском водяного льда. Весной также стартует совместная миссия по изучению космической погоды SMILE, реализуемая Китайской академией наук совместно с Европейским космическим агентством.

В 2026 году Китай сделает новые шаги и в пилотируемых полетах. К станции «Тяньгун» отправятся миссии «Шэньчжоу-23» и «Шэньчжоу-24». Ожидается, что одна из них доставит на станцию первого международного астронавта — представителя Пакистана.

Наиболее пристальное внимание, вероятно, будет приковано к миссиям, связанным с пилотируемой лунной программой. В 2026 году Китай планирует первые полеты ракеты «Чанчжэн-10» и пилотируемого корабля «Мэнчжоу». Успех этих запусков станет ключевым условием для достижения цели — высадки китайских астронавтов на Луну до 2030 года.