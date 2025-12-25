  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
25 декабря, 08:17
Рейтинг: +751
Посты: 1805

Рекордные пуски, многоразовые ракеты и спасательная операция: 2025 год стал для Китая прорывным в космосе

Китай завершает год, ставший периодом заметного рывка в освоении космоса. В 2025 году КНР провела ключевые испытания в рамках пилотируемой лунной программы, представила новые ракеты-носители, предприняла первые попытки посадки многоразовых ступеней, запустила новую миссию в дальний космос и — впервые в своей истории — успешно справилась с чрезвычайной ситуацией на собственной космической станции.

Сообщество
# Китай
# космос
# ракеты
# рекорды
Старт ракеты Zhuque-3 / © LandSpace
Старт ракеты Zhuque-3 / © LandSpace

По данным на сегодняшний день Китай уже побил собственный рекорд по числу запусков за календарный год: прежнее достижение — 68 стартов в 2024 году — осталось позади. В 2025 году выполнено более 85 орбитальных пусков, и до конца года оставалось еще неделя. Два запуска завершились неудачей — оба у коммерческих операторов, — однако заслуженная серия ракет «Чанчжэн» (Long March) продолжила безаварийную полосу, длящуюся с 2020 года.

Знаковым событием года стала первая в истории Китая попытка запуска и посадки многоразовой орбитальной ракеты. Коммерческая компания LandSpace успешно вывела на орбиту ракету Zhuque-3, однако попытка посадки первой ступени завершилась эффектной аварией на этапе тормозного включения двигателей. Почти такая же участь постигла и вторую многоразовую ракету Китая — ракету Long March 12A, однако впереди  еще испытания Tianlong-3 от Space Pioneer и Kinetica-3 от CAS Space. Таким образом, страна вплотную приближается к созданию собственных многоразовых пусковых систем — спустя десять лет после первой успешной посадки первой ступени Falcon 9 компанией SpaceX.

Рост числа запусков во многом обеспечивается развитием двух мегагруппировок спутников: национального проекта Guowang и поддерживаемого Шанхаем созвездия Thousand Sails. Каждая из них в перспективе должна включать более 10 тысяч аппаратов и является китайским ответом на Starlink и другие западные низкоорбитальные системы связи. Только в интересах Guowang в 2025 году было выполнено 15 запусков, а в 2026 году их число, как ожидается, значительно возрастет.

Одним из ключевых направлений прогресса в 2025 году стала пилотируемая лунная программа Китая. Страна намерена доставить двух своих космонавтов на Луну до 2030 года, и в уходящем году состоялись первые масштабные испытания аппаратуры для этого амбициозного проекта. Эти успехи усилили обеспокоенность в США тем, что Китай может опередить Америку и первым вернуть человека на Луну раньше миссии «Артемида III».

В 2025 году Китай также отправился в дальний космос: в мае стартовала миссия Tianwen-2 по доставке образцов с околоземного астероида. Аппарат направляется к космическому камню Камо’оалева и должен достичь его в июле 2026 года, передав изображения и, в перспективе, доставив образцы грунта. Это вторая китайская миссия по исследованию дальнего космоса после запуска в 2020 году миссии Tianwen-1 к Марсу. Примечательно, что марсианский орбитальный аппарат этой экспедиции по-прежнему функционирует и в ноябре сделал изображения межзвездной кометы 3I/ATLAS — одного из наиболее заметных космических событий года.

На околоземной орбите Китай, по всей видимости, завершил эксперимент по дозаправке спутника на орбите. Этот тест может стать важным шагом к продлению срока службы космических аппаратов, снижению количества космического мусора и повышению стратегической гибкости орбитальных систем.

Однако не все в 2025 году шло по плану. Китай намеревался провести три миссии к орбитальной станции «Тяньгун»: пилотируемые полеты «Шэньчжоу-20» и «Шэньчжоу-21» (в апреле и октябре соответственно), а также запуск грузового корабля «Тяньчжоу-9» в июле.

Планы были нарушены 5 ноября, когда в ходе рутинной проверки на иллюминаторе корабля «Шэньчжоу-20» была обнаружена внешняя трещина, вероятно вызванная ударом космического мусора. Повреждение выявили незадолго до возвращения экипажа на Землю. Корабль признали небезопасным для прохождения тепловых нагрузок при входе в атмосферу, после чего были задействованы аварийные процедуры.

В результате астронавты «Шэньчжоу-20» вернулись на Землю на борту недавно прибывшего корабля «Шэньчжоу-21». Одновременно резервный корабль «Шэньчжоу-22», находившийся в готовности на космодроме Цзюцюань именно для подобного сценария, был подготовлен всего за 16 дней и запущен к станции в беспилотном режиме, чтобы обеспечить спасательный вариант для экипажа «Шэньчжоу-21». Этот инцидент стал первой серьезной чрезвычайной ситуацией в истории китайской пилотируемой космонавтики, однако слаженные действия позволили оперативно разрешить кризис.

Темпы запусков Китая, и без того высокие, вероятнее всего, продолжат расти в 2026 году. Ожидаются новые испытательные полеты многоразовых ракет и попытки посадки ступеней, дальнейшие пуски мегагруппировок спутников, а также расширение космодромной инфраструктуры — прежде всего в Цзюцюане в пустыне Гоби, на коммерческих стартовых площадках на Хайнане и на морском космодроме в восточной провинции Шаньдун.

Запланированы и флагманские научные миссии. Во второй половине года состоится запуск автоматической лунной станции «Чанъэ-7», которая должна совершить посадку в районе южного полюса Луны и заняться поиском водяного льда. Весной также стартует совместная миссия по изучению космической погоды SMILE, реализуемая Китайской академией наук совместно с Европейским космическим агентством.

В 2026 году Китай сделает новые шаги и в пилотируемых полетах. К станции «Тяньгун» отправятся миссии «Шэньчжоу-23» и «Шэньчжоу-24». Ожидается, что одна из них доставит на станцию первого международного астронавта — представителя Пакистана. 

Наиболее пристальное внимание, вероятно, будет приковано к миссиям, связанным с пилотируемой лунной программой. В 2026 году Китай планирует первые полеты ракеты «Чанчжэн-10» и пилотируемого корабля «Мэнчжоу». Успех этих запусков станет ключевым условием для достижения цели — высадки китайских астронавтов на Луну до 2030 года.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
26 Дек
Бесплатно
2025 год в астрофизике: результаты, события, надежды
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
27 Дек
Бесплатно
Обучение с подкреплением и генетические алгоритмы
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Экскурсия
27 Дек
1300
От Земли до звезд
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Лекция
27 Дек
1200
Риторика — наука и искусство влиятельной речи
Центр «Архэ»
Москва
Экскурсия
27 Дек
Бесплатно
Нереализованные проекты
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
28 Дек
1300
Несколько часов из жизни Солнца
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Экскурсия
28 Дек
1950
Ночное небо Санкт-Петербурга
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Экскурсия
28 Дек
Бесплатно
Инженеры звездных трасс
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
28 Дек
500
История технофобии: технооптимистическая трагедия о том, как люди боялись технологий
Зануда
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
23 декабря, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
24 декабря, 11:00
Evgenia Vavilova

Физики объяснили одновременное существование магнетизма и сверхпроводимости

Объединить конфликтующие свойства помогли квазичастицы со специфическим зарядом. Если удастся подтвердить предложенную теорию экспериментом, то перед нами — новый тип квантовых материалов.

Физика
# графен
# квазичастицы
# магнетизм
# сверхпроводимость
# энионы
23 декабря, 10:17
Максим Абдулаев

Палеонтологи выяснили, что выживание видов акул зависит от их «стажа»

Группа исследователей опровергла классическую теорию о случайности вымирания видов на примере морских хищников. Анализ эволюции акул и скатов за последние 145 миллионов лет показал, что риск исчезновения вида напрямую зависит от времени его существования: «новички» погибают гораздо чаще, чем эволюционные долгожители. Кроме того, ученые установили, что знаменитый астероид, погубивший динозавров, нанес океану не такой сильный удар, как последующее изменение климата.

Биология
# акулы
# Палеонтология
# эволюция
23 декабря, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
19 декабря, 15:22
Андрей Серегин

В морских пещерах Средиземного моря насчитали до сотни тысяч фрагментов пластика на квадратный метр

Экологическое состояние морей, омывающих развитые и развивающиеся страны, — давняя проблема, о которой говорят ученые. Авторы нового исследования выявили в Средиземном море пещеры с рекордным количеством мусора.

Биология
# пещера
# пластик
# тюлени
# экология
19 декабря, 20:02
Evgenia Vavilova

Физики доказали универсальный закон фондовых рынков

Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.

Физика
# биржа
# Теория сложных систем
# фондовый рынок
# экономика
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
17 декабря, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Ученые указали на новый механизм действия селена, защищающий организм от воспаления

    25 декабря, 07:59

  2. Инженеры предложили концепцию лунного космодрома для кораблей типа Blue Moon

    24 декабря, 18:16

  3. Музыка, инженерия и математика: как создавали самый легкий электронный баян

    24 декабря, 18:00

  4. Планеты земной группы родились из-за близкого взрыва сверхновой

    24 декабря, 16:35
Выбор редакции

Инфографика: сравнение российского термоядерного реактора с ИТЭР

12 декабря, 10:30

Последние комментарии

Alexander Nazarov
28 минут назад
Заголовок статьи "Планеты земной группы родились из-за близкого взрыва сверхновой" удивляет своей безапелляционностью. В статье предлагается

Планеты земной группы родились из-за близкого взрыва сверхновой

я Домбра
38 минут назад
"Русский старлинг" из западных и китайских комплектующих

«Русский Starlink»: опубликован первый снимок спутника «Рассвет», сделанный другим космическим аппаратом

LowCoder
2 часа назад
Стоит различать: для Японии - это иностранные инвестиции, а для Украины - долг долгом

Инфографика: госдолг стран по всему миру

евгений Русский
4 часа назад
Samual, Ты что методички по новому кругу пустил что-ли? Этот текст уже был.

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

Samual Barns
7 часов назад
евгений, снова рашня сказки сочиняет, рашне так проще, думать, что все живут, как они :) громче плакай, узкая обиженка :) нищучка моя личная теперь

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

Алексей Макаров
7 часов назад
Коротко резюмирую... Чем "обеспечены" современные "деньги" - доллары США? В огромной своей массе уже - КРОВЬЮ миллионов людей по всему миру! Кровью и

Инфографика: госдолг стран по всему миру

Алексей Макаров
7 часов назад
Julia, Нужно разрушить всю мировую экономику, чтобы можно было заново перезапустить пирамиду (как МММ перезапускалась многократно, обирая более 90%

Инфографика: госдолг стран по всему миру

Алексей Макаров
7 часов назад
Julia, Julia, Ничего особо сложного в том, чтобы разобраться "чем обеспечиваются деньги" нет. Правда надо знать математику, психологию и ещё ряд

Инфографика: госдолг стран по всему миру

Игорь Перминов
7 часов назад
Приветствую всех 🤝 похоже все Илону Маску весят в долг,😅

Инфографика: госдолг стран по всему миру

Julia Pak
7 часов назад
Когда ты должен немного, тогда ты зависишь, когда должен много от тебя зависят. Ну и взяли бы и построили что надо, а потом не отдали), оказывается

Инфографика: госдолг стран по всему миру

Андрей Бобка
8 часов назад
МВФ иди на xyz

Инфографика: госдолг стран по всему миру

0d1n Azgard
9 часов назад
Aleksandr, зачем? какой смысл? Это испытательный образец. В конце-концов его разберут на детали. Он даже нормально не крашен - в основном там

Российский самолет «Байкал» с отечественным двигателем и винтом выполнил первый полет

Марат Магомедов
9 часов назад
Интересно , США у кого в долг берет если у них находиться печатная машина ? Все же мы знаем что на военные нужды США тратить сумму как целый бюджет

Инфографика: госдолг стран по всему миру

евгений Русский
9 часов назад
Samual, Мы? Живёшь на пособия в Германии. Ещё не когда Штирленко из Украшки не был так близок к провалу.😏

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

Евгений Жейда
10 часов назад
Вроде сайт про науку, а такая ересь в комментариях. Госдолг стран в основном в облигациях. Они расписаны на многие годы вперёд, сразу гасить ничего

Инфографика: госдолг стран по всему миру

Дмитрий Селиверстов
10 часов назад
А где в рейтинге столица хутора Перемогадишо? Там же на воровстве западной помощи буквально миллиардами воровали! 1 700 000 бусифицированных и

Финансовые столицы мира: рейтинг городов по концентрации миллиардеров

Игорь Швидкий
10 часов назад
Новый мем : как сказали японские учёные )))

Физики доказали универсальный закон фондовых рынков

Иван Колупаев
11 часов назад
Анатолий, ни для чего если не считать того что комету заметить проще чем небольшой космический аппарат, а Леб собирается отправлять послания

Астрофизик предложил способ использования межзвездных объектов для научных целей

Анатолий Корябкин
11 часов назад
Для того что посадить аппарат на комету летящую со скоростью 60км/сек нужно, разогнать его (аппарат) до этих 60 км/сек и тогда станет возможна мягкая

Астрофизик предложил способ использования межзвездных объектов для научных целей

Maksimillian
11 часов назад
США должна только сама себе.

Инфографика: госдолг стран по всему миру

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно