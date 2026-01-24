Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Карта: доля расходов воды на сельское хозяйство по странам

Вода — один из важнейших ресурсов на планете. В некоторых государствах сельское хозяйство забирает значительную часть запасов воды. На карте видно, какая доля расходов воды в странах мира приходится на сельхознужды.

Потребление воды в мире: доля сельского хозяйства по странам / © mapchart.net

Дефицит пресной воды с каждым годом растет. Наиболее актуальна эта проблема в засушливых регионах, но постепенно она будет распространяться и на другие страны. Спрос на воду неуклонно растет. Она необходима для бытовых нужд, промышленности, сельского хозяйства.

По данным FAO за 2022 год, более 70% трат воды в мире пришлось на сельское хозяйство, однако этот показатель меняется в зависимости от страны. Так, в Сомали на сельхознужды ушло 99% ресурса. Схожая ситуация наблюдалась в Афганистане и Непале, где сельское хозяйство забрало по 98%.

Более 95% воды израсходовали на сельское хозяйство в Мали, Судане, Лаосе, Мадагаскаре, Вьетнаме, Эритрее и Гайане. Более 25 стран потратили более 90% этого ресурса на сельхознужды.

В первую очередь сельское хозяйство забрало значительную долю воды в странах на юге Азии, севере Африки, а также в некоторых странах Южной Америки. Высокая доля водных ресурсов направилась на сельское хозяйство также в Азербайджане (92%), Турции (90%) и Греции (80%).

В России, несмотря на относительно развитое сельское хозяйство, на него израсходовали 29% воды.