Карта: страны, зарабатывающие больше всего на туризме

Каждый год мировая туристическая экономика приносит триллионы долларов дохода, поскольку путешественники открывают для себя новые направления и возвращаются в уже полюбившиеся места.

Карта: страны, зарабатывающие больше всего на туризме / © Visual Capitalist

По данным UN Tourism, в 2024 году доходы от международного туризма достигли 1,74 триллиона долларов, что на 14% выше допандемийного уровня 2019 года.

США уверенно лидируют, получив 215 миллиардов долларов от международных туристов. Европа доминирует в верхней части рейтинга: Испания (106,5 миллиарда долларов), Великобритания (82,5 миллиарда), Франция (77 миллиардов) и Италия (58,7 миллиарда) стабильно привлекают огромные туристические потоки.

В Азии крупнейшими получателями туристических доходов стали Япония (54,7 миллиарда долларов), Китай (39,7 миллиарда) и Таиланд (42,7 миллиарда).

Доходы от туризма зависят не только от количества приезжающих, но и от того, сколько тратит каждый турист. США, к примеру, сочетают большие объемы въездного туризма с высоким средним уровнем расходов на одного посетителя.

В то же время такие страны, как Мальдивы или Ямайка, могут иметь меньшие абсолютные показатели, но для них туризм составляет значительно большую долю валового внутреннего продукта (ВВП).

В Европе ключевую роль играют богатое культурное наследие, развитая сеть высокоскоростного транспорта и близость к крупным рынкам. Испания, которая сегодня опережает даже Францию, предлагает необычайно широкий спектр туристических впечатлений — от пляжей мирового уровня и островных архипелагов до исторических городов, гастрономии и культурных памятников.

Именно это разнообразие позволяет стране привлекать туристов круглый год и из разных регионов мира. В результате в 2024 году Испания стала самой посещаемой страной Европейского союза.