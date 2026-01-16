Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Первый в мире вертикальный солнечный трекер оптимизирует выработку энергии для регионов севернее и южнее 30-й параллели

Новая система вертикального солнечного трекинга призвана сделать солнечную энергетику более эффективной и экономически выгодной в регионах, расположенных за пределами 30° широты. К ним относятся большая часть Европы, Северной Америки и отдельные районы Азии.

Технология слежения за солнцем под названием VajaTrack разработана стокгольмской компанией Vaja AB / © Vaja AB

С физической точки зрения вертикальные трекеры лучше подходят для высоких широт, чем горизонтальные. Однако с экономической стороны эта технология долгое время считалась неудачной: конструкции требовали серьезного усиления для противодействия ветровым нагрузкам, что делало их слишком дорогими для большинства девелоперов.

Обычные горизонтальные солнечные трекеры — отраслевой стандарт — наклоняют панели, следуя за солнцем по небосводу. Они эффективно работают вблизи экватора. Но по мере продвижения к северу или югу солнце все больше времени проводит низко над горизонтом, и в таких условиях горизонтальные системы теряют эффективность.

Вертикальные трекеры, напротив, идеально подходят для этой задачи, однако их уязвимость к сильным ветрам требует массивных и дорогостоящих фундаментов. По крайне мере, так было до сих пор.

Новая система разработана специально для решения «широтной проблемы» солнечной энергетики. Там, где стандартные горизонтальные трекеры теряют эффективность вдали от экватора, VajaTrack обеспечивает максимальный сбор энергии за пределами 30° широты — охватывая Европу, Северную Америку и значительную часть Азии.

Ключевым элементом стала конструкция, реагирующая на ветер и снижающая структурные ветровые нагрузки более чем на 80%.

Благодаря непрерывно вращающимся панелям, ориентированным на низко стоящее солнце, система увеличивает выработку электроэнергии в ключевые периоды — ранним утром, поздним днем и в зимние месяцы. Именно в это время спрос на электроэнергию, а значит и ее стоимость за киловатт-час, зачастую достигают максимума. Такой стратегический прирост способен повысить не только объемы генерации, но и доходы операторов солнечных электростанций.

Главная инновация VajaTrack заключается в его конструктивной и механической эффективности. В основе системы лежит технология Passive Feathering Mechanics, которая снижает сопротивление ветру более чем на 80%. Минимальный крутящий момент устраняет аэродинамическую нестабильность, а централизованный привод позволяет одному двигателю обслуживать сразу несколько установок.

Это решение существенно сокращает как капитальные затраты, так и расходы на обслуживание в долгосрочной перспективе. Кроме того, оптимизация по предотвращению затенения гарантирует, что высокий потенциал вертикальных панелей реализуется полностью, без типичной проблемы само-затенения. В результате система становится надежным и малотребовательным в обслуживании решением для солнечной энергетики в высоких широтах.

В настоящее время Vaja приглашает профессиональных разработчиков солнечных проектов к участию в пилотных программах по всему миру. Параллельно компания запускает линейку компактных решений «под ключ» для землевладельцев в Швеции — на 2026 год запланировано 10 таких проектов.

Этот подход призван ускорить внедрение VajaTrack как в крупные коммерческие солнечные электростанции, так и в локальные распределенные энергосети.