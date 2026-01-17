Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Карта регулирования соцсети X: полные запреты, точечные блокировки и поиск нового статуса для платформы Маска
Правительства по всему миру все активнее присматриваются к социальной платформе X (бывший Twitter) — от ужесточенного контроля до прямых запретов.
Это стало одним из самых заметных конфликтов вокруг крупной технологической компании за последние годы. То, что начиналось как единичные меры в отдельных государствах, постепенно превратилось в пеструю картину ограничений, отражающую серьезные опасения в сфере защиты данных, национальной безопасности и распространения вредоносного контента.
Новая карта наглядно демонстрирует масштаб происходящего: в ряде стран доступ к X полностью заблокирован, в других деятельность соцсети находится под официальным пересмотром. Эта тенденция охватывает разные континенты — от Азии и Европы до Америк и Ближнего Востока.
Согласно последним данным, следующие государства ввели те или иные формы блокировки платформы X:
- Китая. Традиционно враждебный к западным социальным сетям, Китай уже много лет блокирует X в рамках контроля над интернетом. Платформа не ведет легальной деятельности в стране, где доминируют национальные сервисы;
- Россия. Доступ к X ограничивается с 2022 года, после того как платформа пометила ряд российских государственных СМИ как «аффилированные с государством». Полные ограничения сохраняются в рамках более широкого контроля над интернетом;
- Туркменистан. Одна из самых закрытых интернет-сред в мире: в стране заблокировано большинство глобальных соцсетей, включая X;
- Иран. Власти периодически блокируют X на фоне политической нестабильности и строгого контроля над информационными потоками;
- Мьянма. Военные, которые удерживают власть в стране, неоднократно ограничивали доступ к X и другим платформам, стремясь подавить политическую активность и инакомыслие;
- Индонезия. В 2023 году страна временно заблокировала X после отказа платформы удалить контент, связанный с сепаратистскими движениями. Запрет сняли после выполнения требований властей и часто рассматривается как один из первых примеров жесткого регулирования соцсетей на национальном уровне;
- Бразилия. В 2023 году Верховный суд распорядился заблокировать X на 48 часов из-за невыполнения судебных требований об удалении публикаций, связанных с дезинформацией и угрозами демократическим институтам. Позднее запрет был приостановлен по решению президента Лулы;
- Канада. В некоторых источниках Канада упоминается как страна, где доступ к X или отдельным его функциям был ограничен в определенных ситуациях, однако общенационального запрета, подобного китайскому или российскому, не существует.
Ряд государств рассматривают возможность ужесточения контроля, введения ограничений или более строгих требований к контенту и данным на платформе X:
- Европейский союз не запрещал X, однако внимательно изучает его деятельность в рамках Закона о цифровых услугах (DSA). Платформе могут грозить штрафы или операционные ограничения за системные риски, включая дезинформацию и вредный контент;
- Великобритания. После Brexit Лондон заявил о намерении усилить регулирование технологических компаний и неоднократно поднимал вопросы соблюдения стандартов безопасности на X, хотя прямого запрета пока не вводил;
- Индия и Малайзия. Обе страны направляли платформе юридические уведомления и временные требования об удалении контента. Индия регулярно применяет свои IT-правила к соцсетям, включая X. В Малайзии временная блокировка была снята после выполнения требований властей.
Глобальная реакция на X отражает более широкий сдвиг в отношении государств к крупным цифровым платформам — от терпимого наблюдения к активному регулированию и, в отдельных случаях, к прямым запретам.
