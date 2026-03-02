  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
2 марта, 10:41
Игорь Байдов
1

В NASA предложили решить проблему «хаббловского напряжения» с помощью пяти спутников

❋ 4.2

Астрофизики не одно десятилетие спорят, с какой скоростью расширяется Вселенная. Два основных метода измерения скорости показывают разные результаты. Эта неувязка, известная как «напряжение Хаббла», ставит под сомнение базовые модели мироздания. Команда ученых из NASA озвучила весьма любопытное решение проблемы. Они предложили разместить пять спутников с атомными часами в разных уголках Солнечной системы и превратить их в гигантский измерительный инструмент.

Астрономия
# вселенная
# напряженность Хаббла
# постоянная Хаббла
# расширение Вселенной
# Эдвин Хаббл
магнетар
Сегодня скорость расширения Вселенной измеряют двумя основными способами. Первый основан на анализе светимости удаленных объектов. Второй метод связан с исследованием свойств космического микроволнового фонового излучения — реликтового излучения / © NASA, JPL-Caltech

В 1929 году американский астрофизик Эдвин Хаббл обнаружил, что в спектрах многих галактик наблюдается космологическое красное смещение — явление, при котором тела «уносится» расширяющимся пространством. По этим данным он сделал вывод, что галактики удаляются друг от друга.

Позднее исследователь заметил закономерность: чем больше расстояние до галактики, тем выраженнее красное смещение и тем выше скорость ее удаления. Значит, заключил астрофизик, — Вселенная расширяется. 

В своих расчетах Хаббл применял выведенный им коэффициент пропорциональности, связывающий расстояние до небесного объекта со скоростью его удаления. Этот параметр назвали «постоянной Хаббла». Хаббл получил это значение с очень большой погрешностью, потому что методы измерения расстояний в то время были несовершенны.

В наши дни ученые пытаются уточнить значение постоянной Хаббла, чтобы более надежно измерять расстояния до галактик и их скоплений. Уточнение этой величины поможет решить ряд ключевых вопросов космологии, например, достовернее рассчитать возраст Вселенной.

Сегодня скорость расширения Вселенной измеряют двумя основными способами. Первый основан на анализе светимости удаленных объектов. Исследователи находят галактики, в которых вспыхнули сверхновые типа Ia, по их яркости и спектральным характеристикам рассчитывают расстояние до этих галактик и саму скорость расширения.

Этапы развития Вселенной
Этапы развития Вселенной согласно общепринятым теориям / © Wikimedia

Второй метод связан с исследованием свойств космического микроволнового фонового излучения — реликтового излучения. Оно возникло в эпоху рекомбинации (примерно через 380 000 лет после Большого взрыва) и с тех пор равномерно заполняет всю Вселенную.

Сложность заключается в том, что оба метода приводят к разным значениям («хаббловское напряжение»). Согласно первому методу, постоянная Хаббла составляет примерно 73 километра в секунду на мегапарсек, тогда как второй дает значение 67 километров в секунду на мегапарсек. По мере совершенствования телескопов эти оценки продолжают уточняться. Сегодня для расчетов обычно используют усредненное значение — примерно 70 километров в секунду на мегапарсек, но это не решает проблему.

Почему не удается получить точное значение постоянной Хаббла — одна из самых «горячих» тем в астрономии. Возможно, причина кроется в неизвестных эффектах, систематически искажающих один из результатов, а может быть, дело в «новой физике», которую еще предстоит открыть.

В любом случае ученые не сидят сложа руки, а пытаются найти способы, которые разрешили бы эту проблему. 

Группа исследователей из NASA представила проект из пяти спутников, обладающих более чувствительной системой измерения, необходимой для разрешения «хаббловского напряжения». Об этом ученые рассказали в статье, опубликованной на сайте препринтов arXiv.

Проект называется «Космическая система позиционирования». Это сеть из пяти спутников, которые равномерно распределяются по всей Солнечной системе. Расстояние между ними колоссальное — от 20 до 100 астрономических единиц.

Сеть из пяти спутников превратится в гигантский измерительный инструмент. Они будут работать как единый телескоп: принимать сигнал от далеких объектов и фиксировать разницу во времени его прихода. Благодаря этому ученые смогут с высокой точностью определить положения космических тел, измерить расстояния до них и уточнить скорость расширения Вселенной, исключая многие погрешности.

Чтобы воплотить эту идею в жизнь, инженерам придется преодолеть сложные технические препятствия. Каждый спутник предлагается оснастить антенной диаметром от восьми до девяти метров. В существующие обтекатели ракет такая конструкция не поместится, поэтому антенну нужно делать раскладной и развертывать уже в космосе.

Кроме того, такие антенны придется охлаждать до 20 кельвин. Большая удаленность от Солнца поможет снизить температуру естественным образом, но без специальной системы охлаждения, вероятно, не обойтись.

Радиосистема должна улавливать крайне слабые сигналы — вплоть до отдельных фотонов в оптическом (инфракрасном) диапазоне или до очень слабых радиосигналов, таких как быстрые радиовсплески.

Любая электроника и сама антенна излучают собственное тепловое излучение. Чем выше температура, тем больше так называемый тепловой шум. Этот шум может перекрыть важный сигнал.

Если охладить антенну примерно до 20 кельвинов, уровень собственного излучения резко упадет. Снизится фоновый шум, увеличится точность измерения времени прохождения сигнала. Для проекта, который должен фиксировать разницу в доли наносекунды на расстояниях до ста астрономических единиц, это критично.

Ключевой элемент проекта — сверхточные часы. Исследователи предлагают использовать прибор уровня Deep Space Atomic Clock от NASA. Эти атомные часы уже летали в космос во время миссии STP-2 с 2019 по 2021 год.

Однако для новой миссии их придется серьезно уменьшить и сделать менее энергозатратными. Солнечные батареи на окраинах Солнечной системы будут получать достаточно мало света, поэтому энергию придется экономить. Вероятно, каждый спутник оснастят радиоизотопными термоэлектрическими генераторами. Это устройства, которые вырабатывают электричество за счет тепла от распада радиоактивного вещества. Они работают постоянно и не зависят от света.

Эта энергия нужна еще и для очень точной обработки сигналов. Спутники будут принимать слабые сигналы из космоса, чтобы его не «потерять», сигнал нужно быстро и точно перевести в «цифру». Для этого используют высокоскоростные аналого-цифровые преобразователи. Они «оцифровывают» весь диапазон сигнала, после чего данные отправляют на Землю для анализа.

Измерение скорости расширения Вселенной — главная, но не единственная цель проекта. Сеть из пяти спутников позволит решить и другие задачи. Астрономы смогут изучить «комковатость» темной материи, отслеживая колебания в сигналах быстрых радиовсплесков. 

По заверениям ученых, система также способна фиксировать гравитационные волны в низкочастотном диапазоне (наногерцы). Речь идет, в частности, о сигналах, испускаемых сверхмассивными двойными черными дырами  — область, которая сейчас почти не изучена.

Кроме того, небольшие изменения гравитационного притяжения самих аппаратов помогут уточнить массу и гравитационные свойства пояса Койпера. Заодно можно проверить гипотезу о существовании Девятой планеты, если она действительно скрывается на окраине Солнечной системы, ее гравитация неизбежно повлияет на движение аппаратов.

Пока проект «Космическая система позиционирования» лишь концепция. Авторы отметили, что с учетом ряда доработок система выглядит технически реализуемой. Теперь все зависит от того, найдется ли заинтересованная сторона, готовая вложить средства в дальнейшее развитие.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Игорь Байдов
502 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
Показать больше
Астрономия
# вселенная
# напряженность Хаббла
# постоянная Хаббла
# расширение Вселенной
# Эдвин Хаббл
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
02 Мар
850
Наука во время войны (1941-1945 гг.)
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
02 Мар
Бесплатно
Математика в лицах: Пьер Ферма
ВДНХ
Москва
Лекция
02 Мар
Бесплатно
Путешествие по русской Амазонке
Русское географическое общество
Москва
Лекция
02 Мар
Бесплатно
Физика: тепловые двигатели
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
02 Мар
850
Нейробиология танца. Движение, чувство, мысль
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
03 Мар
1000
Антропогенез: долгая дорога к разуму
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
03 Мар
1000
Мифологическое мировосприятие: римская специфика
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
04 Мар
850
Печеночники (Marchantiophyta): между талломом и побегом
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
04 Мар
1000
Карело-финский эпос «Калевала»
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
28 февраля, 16:50
Игорь Байдов

Ученые впервые доказали, что римляне добывали золото в испанских Пиренеях

В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.

Археология
# добыча полезных ископаемых
# Золото
# Рим
# Римская империя
1 марта, 13:21
Любовь С.

Гравитационный «гул» от слияний черных дыр установил предел скорости расширения Вселенной

Ученые предложили новый способ оценки текущего темпа экспансии Вселенной с помощью едва уловимиого космического гравитационного «гула» от слияний неразличимых компактных объектов. Объединив данные наблюдений наземных интерферометров и статистику не выявленных сигналов, астрофизики получили уточненные ограничения параметра, вокруг которого разгорается один из самых острых споров в современной космологии.

Астрономия
# красное смещение
# постоянная Хаббла
# расширение Вселенной
# реликтовое излучение
# черные дыр
# Черные дыры
28 февраля, 11:53
Андрей Серегин

Ученые выяснили, что собаки помогают людям спонтанно, а кошки — только ради выгоды

Разное отношение домашних животных к хозяевам давно стало предметом споров, обсуждений и шуток. Ученые из Венгрии показали, что собаки демонстрируют по отношению к человеку уровень альтруизма, сходный с детским, тогда как кошки ищут в партнерстве с человеком прежде всего свою выгоду.

Биология
# Венгрия
# дети
# кошки
# одомашнивание
# собаки
28 февраля, 16:50
Игорь Байдов

Ученые впервые доказали, что римляне добывали золото в испанских Пиренеях

В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.

Археология
# добыча полезных ископаемых
# Золото
# Рим
# Римская империя
26 февраля, 10:02
Татьяна Зайцева

Биологи пересчитали пчел на планете и удивились количеству их видов

В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.

Биология
# пчелы
# разнообразие видов
# таксономия
26 февраля, 12:20
Татьяна Зайцева

Анализы мочи шимпанзе отчасти подтвердили гипотезу о «пьяной обезьяне»

Наша тяга к алкоголю может объясняться тем, что мы — потомки фруктоядных обезьян, регулярно питавшихся ферментированными фруктами и даже специально искавших такие плоды, предположили биологи. Так называемую гипотезу о пьяной обезьяне частично подтвердили результаты анализов мочи диких шимпанзе: они показали, что приматы действительно получают этанол из поедаемых ими забродивших фруктов.

Биология
# алкоголь
# ферментация
# фрукты
# шимпанзе
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
12 февраля, 08:19
Полина Меньшова

Психологи выяснили, сколько раз за жизнь люди способны сильно влюбиться

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Психология
# влюбленность
# любовь
# романтические отношения
# страсть
12 февраля, 11:41
Александр Березин

Посадки деревьев для борьбы с углекислым газом усилили выбросы углекислого газа

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

Биология
# антропогенные выбросы углекислого газа
# глобальное потепление
# деревья
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. В NASA предложили решить проблему «хаббловского напряжения» с помощью пяти спутников

    2 марта, 10:41

  2. Парные глаза позвоночных эволюционировали из единственного теменного глаза древнего предка

    2 марта, 09:30

  3. Астрономов озадачил необычайно яркий радиовсплеск, который длится уже более 1000 дней

    2 марта, 08:45

  4. Доклинические исследования показали эффективность модифицированных Т-клеток при устойчивом HER2-раке

    2 марта, 08:00
Выбор редакции

Воздушные космические двигатели: невероятно звучащая реальность

15 февраля, 11:25

Последние комментарии

Capitalist Illness
8 минут назад
One thing that makes Geometry Dash stand out is its ability to make players want to try again immediately after failing. There are no complicated elements, no character upgrades required; everything depends entirely on skill. https://geometrygames.io

Красноярские физики дали новое объяснение загадке Тунгусского метеорита

Булат Букин
18 минут назад
Colgrim, "американским правым" это типо как Дональд Трамп?

Топ-20 самых посещаемых сайтов мира в 2026 году

Etf Qjdgx
2 часа назад
О, это же ребята из Черного Зеркала, которые убивали людей по политическим заказам.

Новые рои микророботов используют вихри чтобы поднимать объекты, в 45 000 раз превышающие их собственную массу

Федор Стуков
2 часа назад
Денис, нациста ты в зеркале увидишь, шавка путинская.

Рейтинг: где инфляция на продукты питания ударит сильнее всего в 2026 году

Colgrim Rabenau
2 часа назад
Евгений, откуда если молодого населения больше во Франции

Топ-20 самых посещаемых сайтов мира в 2026 году

Colgrim Rabenau
2 часа назад
Денис, ну если ты лежишь своим уzzким миром конечно тебе не будут рады адекватные люди попробуй "американским правым" залезть

Топ-20 самых посещаемых сайтов мира в 2026 году

Сарвар Ахмедов
4 часа назад
Sikrajf, согласен на всё 100%

Саудовская Аравия показала рендеры двухкилометровой башни Rise Tower, которая станет самым высоким зданием планеты

Михайлович Влад
4 часа назад
Евгений, не несите чушпанскую чушню

Топ-20 самых посещаемых сайтов мира в 2026 году

Игорь Николаев
5 часов назад
Так вот откуда на самом деле появилась чёрная туча Лема.

Новые рои микророботов используют вихри чтобы поднимать объекты, в 45 000 раз превышающие их собственную массу

Евгений Анисимов
5 часов назад
Вообще, в отрыве от рунета это не статистика, а хрень. Даже францнет посчитали >Полная русскоязычная аудитория Рунета — ближе к 140–150 млн

Топ-20 самых посещаемых сайтов мира в 2026 году

Дмитрий Филимонов
6 часов назад
Просто экспериментально подтвердили то, что уже давно известно. Еще лет 40 назад была популярна шутка, что собака мечтает погибнуть, чтобы помочь

Ученые выяснили, что собаки помогают людям спонтанно, а кошки — только ради выгоды

Rinat Bagoutdinov
6 часов назад
Имя, в ГЗ МГУ пять лет безвылазно жила студентка мехмата. Была такая легенда, может и правда — технически это было возможно.

Саудовская Аравия показала рендеры двухкилометровой башни Rise Tower, которая станет самым высоким зданием планеты

M МА
7 часов назад
Вот что выяснили 🖕🏻ученные. Это нам в детстве бабушки говорили. Ученные у них появились

Ученые выяснили, что собаки помогают людям спонтанно, а кошки — только ради выгоды

Вася Рогов
8 часов назад
Отличная цель для Ирана, кхе-кхе 😂

Саудовская Аравия показала рендеры двухкилометровой башни Rise Tower, которая станет самым высоким зданием планеты

Sergey Gorovoy
9 часов назад
тоже мне - открытие Америки: кошки - не альтруисты! дайте этим мадьярам "дарвина", штоле).

Ученые выяснили, что собаки помогают людям спонтанно, а кошки — только ради выгоды

Иван Колупаев
9 часов назад
Alexander, тут скорее про решимость бомбить невзирая на возможные жертвы среди мирного населения чем о профессионализме. Ну а как и кого называть это

Иран и Израиль — дойдет ли дело до ядерного оружия?

Sergey Kz
10 часов назад
Имя, поставщиков чего, многое делается только там, или там по цене ниже чем в других странах. Вряд-ли они ввозят, например, текстиль, сами много

Карта зависимости стран от китайского импорта

Alexander Lipkovich
10 часов назад
Иван, оценнка профессионализма антитеррористической коалиции приветствуется, только не нужно называть их опонентами террористам, ведь полицию

Иран и Израиль — дойдет ли дело до ядерного оружия?

Alexander Lipkovich
10 часов назад
Александр, спроси это у тех кто тебе про детей придумал, он что то и про их мысли придумает

Иран и Израиль — дойдет ли дело до ядерного оружия?

Иван Колупаев
10 часов назад
Виктор, эти амеры такие шалунишки взяли и потратили $12 млрд на создание того что у них и так было 🙄 разумеется у них были наработки по этой теме но

Американская компания представила новую гиперзвуковую ракету с возможностью запуска с самолетов, кораблей и наземных установок

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно