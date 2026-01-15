Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Карта: природные богатства Венесуэлы, которые остаются в тени нефти

Нефть — крупнейший и наиболее известный природный ресурс Венесуэлы, который в последние годы чаще всего оказывается в центре внимания новостей. Однако ресурсная база страны значительно шире, чем одни лишь углеводороды.

Карта: богатство природных ресурсов Венесуэлы / © Visual Capitalist

Новая инфографика, представленная выше, показывает масштаб природных богатств Венесуэлы, который часто остается в тени: нефть, природный газ, золото, железо, бокситы, алмазы и уголь.

Почти весь ресурсный потенциал Венесуэлы сосредоточен вдоль реки Ориноко. К северу от нее расположен Оринокский нефтяной пояс, где находятся ведущие в мире запасы нефти — около 303 миллиардов баррелей.

К югу от реки простирается Оринокская горнодобывающая дуга, лежащая на древнем Гвианском щите — кратоне возрастом около 1,7 миллиарда лет.

Согласно правительственному минеральному каталогу и отчетам Центра стратегических и международных исследований (CSIS, США), здесь сосредоточены одни из крупнейших в мире месторождений золота, железа, бокситов и, особенно, алмазов. По оценкам венесуэльских властей, страна превосходит Россию и обладает крупнейшими в мире запасами алмазов.

Несмотря на исключительное природное богатство, Венесуэла на протяжении многих лет переживает гуманитарный и экономический кризис, вызванный международными санкциями.