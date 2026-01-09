Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Запрет на гаджеты в США выявил у подростков непонимание аналоговых часов
Некоторые школы в США провели эксперимент и запретили использовать в школе мобильные телефоны. Учителя заметили, что из-за смартфонов они потеряли навык понимания аналоговых часов.
Заместитель директора одной из школ в Куинсе (боро Нью-Йорка) Тиана Миллен рассказала изданию Gothamis, что многие подростки испытывают трудности с пониманием обычных часов со стрелками. По ее словам, они к этому не привыкли.
Сам эксперимент Миллен назвала успешным. Школьники стали более сосредоточенными и начали общаться во время обеда. Также ученики стали чаще приходить на уроки вовремя. Как отметила Миллен, сами ученики этого не замечают, потому что не умеют читать аналоговые часы.
Мэди Морнхинвег, преподаватель английского в одной из школ Манхэттена также рассказала, что ученики постоянно спрашивают ее, который сейчас час. Ученики также признаются, что многие их одноклассники не способны пользоваться аналоговыми часами, потому что успели забыть навык.
В департаменте образования утверждают, что дети учатся читать часы в первом-втором классах. Они изучают понятия «ровно столько-то часов», «половина» и «без четверти». Вероятно, позднее ученики теряют этот навык.
Обеспокоенность из-за неумения учеников понимать аналоговые часы возникла еще до запрета телефонов в школах. Исследование 2017 года в Оклахоме показало, что только каждый пятый ребенок в возрасте 6-12 лет способен понять время с помощью обычных часов.
При этом, некоторые учителя отметили, что хотя дети не всегда понимают аналоговые часы, они часто обладают продвинутыми цифровыми навыками. Иногда ученики даже помогают учителям, если у тех возникают проблемы с современными технологиями.
