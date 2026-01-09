  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
9 января, 14:50
Рейтинг: +139
Посты: 428

Запрет на гаджеты в США выявил у подростков непонимание аналоговых часов 

Некоторые школы в США провели эксперимент и запретили использовать в школе мобильные телефоны. Учителя заметили, что из-за смартфонов они потеряли навык понимания аналоговых часов.

Сообщество
# время
# навыки
# подростки
# США
# часы
# школа
# школьники
Часы на руке девушки / © freepik
Часы на руке девушки / © freepik

Заместитель директора одной из школ в Куинсе (боро Нью-Йорка) Тиана Миллен рассказала изданию Gothamis, что многие подростки испытывают трудности с пониманием обычных часов со стрелками. По ее словам, они к этому не привыкли.

Сам эксперимент Миллен назвала успешным. Школьники стали более сосредоточенными и начали общаться во время обеда. Также ученики стали чаще приходить на уроки вовремя. Как отметила Миллен, сами ученики этого не замечают, потому что не умеют читать аналоговые часы.

Мэди Морнхинвег, преподаватель английского в одной из школ Манхэттена также рассказала, что ученики постоянно спрашивают ее, который сейчас час. Ученики также признаются, что многие их одноклассники не способны пользоваться аналоговыми часами, потому что успели забыть навык.

В департаменте образования утверждают, что дети учатся читать часы в первом-втором классах. Они изучают понятия «ровно столько-то часов», «половина» и «без четверти». Вероятно, позднее ученики теряют этот навык.

Обеспокоенность из-за неумения учеников понимать аналоговые часы возникла еще до запрета телефонов в школах. Исследование 2017 года в Оклахоме показало, что только каждый пятый ребенок в возрасте 6-12 лет способен понять время с помощью обычных часов.

При этом, некоторые учителя отметили, что хотя дети не всегда понимают аналоговые часы, они часто обладают продвинутыми цифровыми навыками. Иногда ученики даже помогают учителям, если у тех возникают проблемы с современными технологиями.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий
Konstantin Resto
Konstantin Resto
30 минут назад
-
0
+
Дети не читают часы, потому что система этого уже не требует. Стрелки это уже прошлый век Более пагубно то, что Учёные верят в невозможные технологии, потому что система вознаграждает за красивую гипотезу больше, чем за кропотливый инженерный анализ. Лазеры у древних египтян для обработки поверхностей, монолиты которые поднимались вручную, это нормально, а дети не понимают стрелки часов - катастрофа стоит признать этот факт и трындец, вывод простой не фига искать высоко развитые цивилизации где то в галактике, они рядом, просто общаться с насекомыми у них нет ни какого желания. Это как доказывать ИИ что он идиот, но при этом игнорировать тот факт,что он опирается именно на базу данных которую вы сами же и заложили
Ответить
-
0
+
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
13 Янв
Бесплатно
Металл-органические каркасы: за что дали Нобелевскую премию по химии в 2025 году?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
13 Янв
1000
Эволюционная биология: итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
14 Янв
500
Столкновения в Солнечной системе
Московский Планетарий
Москва
Лекция
14 Янв
1200
Медицинские итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
14 Янв
900
Кризис классических царств майя и возвышение Чичен-Ицы
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Янв
1200
Астрофизические итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Янв
Бесплатно
Открытая встреча Московского астрономического клуба
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
17 Янв
1400
Иммануил Кант и его категорический императив
Medio Modo
Москва
Лекция
17 Янв
Бесплатно
Нейронауки
Музей криптографии
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
8 января, 11:22
Андрей Серегин

Пластик помог нефтяным загрязнениям преодолеть в океане расстояние до 8,5 тысячи километров

Загрязнение океана нефтью и пластиком — глобальная экологическая проблема, о которой давно говорят ученые. Оказалось, что эти два типа загрязнителей способны объединяться в гибридные образования, которые могут преодолевать тысячи километров по морским просторам.

Биология
# загрязнение воды
# нефть
# океан
# пластик
# экология
8 января, 22:23
Редакция Naked Science

Польша поддержала украинский запрос об экстрадиции археолога Александра Бутягина

Польша может экстрадировать на Украину российского археолога, заведующего сектором археологии Северного Причерноморья в отделе Античного мира Эрмитажа Александра Бутягина. Соответствующее ходатайство направила прокуратура в Окружной суд Варшавы.

Археология
# археолог
# археологические раскопки
# археология
# Крым
# Польша
# Украина
9 января, 12:04
Андрей Серегин

Мамонты-долгожители с Аляски оказались китами

Ученые десятилетиями ищут кости мамонтов, которые, по данным генетиков, могли дожить на материке до бронзового века. Очередная потенциальная находка с Аляски, считавшаяся остатками мамонтов, после проверки оказалась костями китов, умерших около двух тысяч лет назад.

Палеонтология
# генетика
# киты
# кости
# мамонты
# палеоантропология
8 января, 11:22
Андрей Серегин

Пластик помог нефтяным загрязнениям преодолеть в океане расстояние до 8,5 тысячи километров

Загрязнение океана нефтью и пластиком — глобальная экологическая проблема, о которой давно говорят ученые. Оказалось, что эти два типа загрязнителей способны объединяться в гибридные образования, которые могут преодолевать тысячи километров по морским просторам.

Биология
# загрязнение воды
# нефть
# океан
# пластик
# экология
5 января, 10:53
Александр Березин

Латаемое старье: действительно ли наши космонавты будут летать на списанных модулях МКС?

В конце 2025 года СМИ рассказали нам, что «новая» российская орбитальная станция (РОС) будет состоять из модулей, летающих в космосе до 30 лет. «И так сойдет!»: новую российскую орбитальную станцию соберут из остатков МКС», «Отцепим старье от МКС и будем бесконечно чинить» — это не издание «Панорама», а абсолютно реальные заголовки российских СМИ. Печально, но сходную позицию занял и лучший космический журналист и расследователь современного мира Эрик Бергер. Он зашел настолько далеко, чтобы пожалеть, что Дмитрий Рогозин уже не возглавляет «Роскосмос». А вот у тех, кто знает тему, решения по РОС, заявленные официальными лицами в конце прошлого года, вызвали положительную реакцию. Почему?

Космонавтика
# космос
# Роскосмос
# Российская орбитальная станция
# Россия
Выбор редакции
7 января, 10:01
Максим Абдулаев

Ботаники обнаружили у растений систему раннего оповещения о нападении бактерий

Ученые опровергли представление о медленной химической реакции флоры на инфекции, выяснив, что растения передают сигнал тревоги стремительными электрическими импульсами. Оказалось, что для активации этой «нервной системы» используются не профильные противомикробные вещества, а гормоны, которые раньше считались ответственными исключительно за защиту от насекомых.

Биология
# ботаника
# иммунная система
# растения
# светящиеся растения
17.12.2025, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
23.12.2025, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
12.12.2025, 13:48
Игорь Байдов

Морские биологи впервые зафиксировали совместную охоту косаток и дельфинов

У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.

Биология
# дельфины
# интеллект китообразных
# китообразные
# косатки
# морские виды
# морские животные
# охота
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Мамонты-долгожители с Аляски оказались китами

    9 января, 12:04

  2. Кишечная микробиота приматов изменила мозг мышей по образцу эволюции человека

    9 января, 09:50

  3. Польша поддержала украинский запрос об экстрадиции археолога Александра Бутягина

    8 января, 22:23

  4. Астрофизики нашли «неудавшуюся» галактику

    8 января, 16:48
Выбор редакции

Латаемое старье: действительно ли наши космонавты будут летать на списанных модулях МКС?

5 января, 10:53

Последние комментарии

Konstantin Resto
1 секунда назад
Antoniy, зато даже ты уже вероятно понял. что реально ты дебил!

Астрономы впервые измерили массу планеты-сироты

Antoniy Ugrolski
3 минуты назад
Konstantin, много слов. Слишком

Астрономы впервые измерили массу планеты-сироты

Акерке Абдрасилова
3 минуты назад
С каких это пор казахстан в россии??? Казахстан сама по себе страна.

Инфографика: в каком году живут страны мира

Antoniy Ugrolski
9 минут назад
Sam, по европам не след ещдить, если проживаешь в России, неважно где работаешь. Злыдни там русофобские не спят, лишь ьы напакостить нам...

Польша поддержала украинский запрос об экстрадиции археолога Александра Бутягина

Antoniy Ugrolski
10 минут назад
Mikhail, конечно нормальеый чел не мог знать: он работал с1999г, т.е со времён Укры... Более мерщко, что органы Польши поддержали пока заведомо вздорные

Польша поддержала украинский запрос об экстрадиции археолога Александра Бутягина

a s
12 минут назад
Violet, про отечественные планшеты почему написать забыл? Потому что под твою методичку не подходит? Не путай конструктивную критику и экстремизм.

Инфографика: как нефтяные запасы Венесуэлы соотносятся с остальным миром

Antoniy Ugrolski
22 минуты назад
Валерий: Ó, þeir hefðu átt að fylgjast með umhverfinu, ekki ræna Evrópu í fjármálaleikjum . {~olisi pitänyt valvoa ympäristöä, ei ryöstää eurooppalaisista talousPeleissä}

Исландия потеряла статус единственной страны без комаров

Cristina Sadlivschii
27 минут назад
Хм, интересно

Кости из Марокко поставили под сомнение эволюционную историю человечества 

Blablabla
29 минут назад
Как же круто читать все эти комментарии)))

Инфографика: истинный масштаб Африки

Antoniy Ugrolski
30 минут назад
Ó, þeir hefðu átt að fylgjast með umhverfinu, ekki ræna Evrópu í fjármálaleikjum!

Исландия потеряла статус единственной страны без комаров

Konstantin Resto
30 минут назад
Дети не читают часы, потому что система этого уже не требует. Стрелки это уже прошлый век Более пагубно то, что Учёные верят в невозможные

Запрет на гаджеты в США выявил у подростков непонимание аналоговых часов 

Дмитрий Пикалов
37 минут назад
Всё это можно назвать одним словом: талоны на питание)

Карта: валюты европейских стран

Samual Barns
1 час назад
Seva, и? Тебе завидно? Ты всегда хотел, но не мог? Кого ещё ты ненавидишь, жалкая рашнюпа? Геи, украинцы, кавказцы, американцы, европейцы? Какая злая

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

Konstantin Resto
2 часа назад
Гипотеза выдвинута (мамонты дожили до бронзового века) → Найдены «подтверждения» (кости, похожие на мамонтовые) → На этом строятся карьеры

Мамонты-долгожители с Аляски оказались китами

Julija Vasiljeva
3 часа назад
Люди, ну просто для сравнения написано то. Я реально понимаю что континент со страной не сравнить, но статья просто для интереса ведь. Ну не учебник

Инфографика: истинный масштаб Африки

Nikita Lazarenko
4 часа назад
Самая большая камера с самыми точными измерениями и при этом рисунок художника. Скорее ставьте мне минуса на комментарии адепты беспрекословного

Крупнейшая в мире цифровая камера обнаружила самый быстро вращающийся астероид

Sam Dowson
5 часов назад
Как говорил Королёв, «Пока я жив, ни одной бабы больше в космосе не будет!»

Впервые в истории МКС: NASA проведет эвакуацию экипажа миссии Crew-11 по медицинским показаниям

Konstantin Resto
5 часов назад
Учёные скормили мышам бактерии из кишков умных обезьян. И мыши резко поумнели. Оказалось, бактерии работают как дворники-отличники: подбрасывают

Кишечная микробиота приматов изменила мозг мышей по образцу эволюции человека

Лёва Градов
5 часов назад
Антарктида тоже часть Украины. Там пингвинов научили есть сало.

Инфографика: похожие по форме страны мира

Лёва Градов
5 часов назад
А ещё Антарктида также стала частью Украины. Жирный украинский пингвин Дикий научил местных пингвинов хрючить сало и борщ.

Инфографика: похожие по форме страны мира

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно