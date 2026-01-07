Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китай ввел в строй второй энергоблок будущей крупнейшей в мире атомной электростанции

Недавно в Китае в коммерческую эксплуатацию ввели второй энергоблок атомной электростанции «Чжанчжоу».

Энергоблоки «Чжанчжоу» / © CNNC

Стремясь достичь углеродной нейтральности к 2060 году, Китай последовательно отказывается от ископаемого топлива, переходя к источникам энергии без выбросов углерода. Однако возобновляемые источники пока не способны полностью покрыть растущий спрос на электроэнергию, поэтому Китай активно инвестирует и в атомную энергетику, вводя в эксплуатацию рекордное число АЭС за последние несколько лет.

Несмотря на репутацию атомных проектов как подверженных затяжным задержкам, Китаю удалось переломить эту тенденцию и обеспечить своевременный ввод объектов в строй. АЭС «Чжанчжоу» стала наглядным примером точного соблюдения графика.

Планы по созданию крупнейшей в мире атомной энергетической базы разрабатывались более десяти лет. В 2011 году Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) объединилась с корпорацией China Guodian, основав совместную компанию CNNC-Guodian Zhangzhou Energy Company с распределением долей 51 на 49 процентов.

Лицензии на строительство энергоблоков №1 и №2 были выданы в октябре 2019 года, и уже через неделю начались строительные работы на первом блоке. Возведение второго энергоблока стартовало в сентябре 2020 года и было завершено в прошлом году, после чего последовал этап пусконаладочных испытаний.

Первый энергоблок ввели в коммерческую эксплуатацию 1 января 2025 года, а загрузка топлива во второй началась в октябре того же года, а 22 ноября 2025 года его подключили к энергосети.

После завершения серии пусковых испытаний, включая 168-часовой пробный прогон, второй энергоблок получил разрешение на коммерческую эксплуатацию, которая началась 1 января 2026 года. Его мощность в 1126 мегаватт увеличила совокупную установленную мощность CNNC с 25 000 до 26 212 мегаватт, сообщили в корпорации.

Формально крупнейшей атомной электростанцией в мире считается японская АЭС «Касивадзаки—Карива» с совокупной установленной мощностью 7 965 мегаватт. Однако после аварии на АЭС «Фукусима» в 2011 году несколько ее реакторов остаются остановленными или ожидают разрешений на перезапуск.

Китайская АЭС «Чжанчжоу» рассчитывает занять первое место в мире после завершения строительства всех шести реакторов. В полной конфигурации атомная база будет вырабатывать до 60 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год.

Несмотря на статус крупнейшего в мире атомного комплекса, расположенного на одной площадке, он сможет покрыть лишь около 75 процентов потребностей в электроэнергии городов Сямэнь и Чжанчжоу на юге провинции Фуцзянь.