Китай ввел в строй второй энергоблок будущей крупнейшей в мире атомной электростанции
Недавно в Китае в коммерческую эксплуатацию ввели второй энергоблок атомной электростанции «Чжанчжоу».
Стремясь достичь углеродной нейтральности к 2060 году, Китай последовательно отказывается от ископаемого топлива, переходя к источникам энергии без выбросов углерода. Однако возобновляемые источники пока не способны полностью покрыть растущий спрос на электроэнергию, поэтому Китай активно инвестирует и в атомную энергетику, вводя в эксплуатацию рекордное число АЭС за последние несколько лет.
Несмотря на репутацию атомных проектов как подверженных затяжным задержкам, Китаю удалось переломить эту тенденцию и обеспечить своевременный ввод объектов в строй. АЭС «Чжанчжоу» стала наглядным примером точного соблюдения графика.
Планы по созданию крупнейшей в мире атомной энергетической базы разрабатывались более десяти лет. В 2011 году Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) объединилась с корпорацией China Guodian, основав совместную компанию CNNC-Guodian Zhangzhou Energy Company с распределением долей 51 на 49 процентов.
Лицензии на строительство энергоблоков №1 и №2 были выданы в октябре 2019 года, и уже через неделю начались строительные работы на первом блоке. Возведение второго энергоблока стартовало в сентябре 2020 года и было завершено в прошлом году, после чего последовал этап пусконаладочных испытаний.
Первый энергоблок ввели в коммерческую эксплуатацию 1 января 2025 года, а загрузка топлива во второй началась в октябре того же года, а 22 ноября 2025 года его подключили к энергосети.
После завершения серии пусковых испытаний, включая 168-часовой пробный прогон, второй энергоблок получил разрешение на коммерческую эксплуатацию, которая началась 1 января 2026 года. Его мощность в 1126 мегаватт увеличила совокупную установленную мощность CNNC с 25 000 до 26 212 мегаватт, сообщили в корпорации.
Формально крупнейшей атомной электростанцией в мире считается японская АЭС «Касивадзаки—Карива» с совокупной установленной мощностью 7 965 мегаватт. Однако после аварии на АЭС «Фукусима» в 2011 году несколько ее реакторов остаются остановленными или ожидают разрешений на перезапуск.
Китайская АЭС «Чжанчжоу» рассчитывает занять первое место в мире после завершения строительства всех шести реакторов. В полной конфигурации атомная база будет вырабатывать до 60 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год.
Несмотря на статус крупнейшего в мире атомного комплекса, расположенного на одной площадке, он сможет покрыть лишь около 75 процентов потребностей в электроэнергии городов Сямэнь и Чжанчжоу на юге провинции Фуцзянь.
Три из четырех крупнейших спутников Юпитера известны «согласованностью» своего обращения вокруг Юпитера: пока Ганимед совершает полный оборот, Европа описывает два круга, а Ио — четыре. Только Каллисто нарушает гармонию и движется «по-своему», и недавно этому предложили новое объяснение: возможно, так сложилось из-за неоднородности того газопылевого облака, в котором эти луны формировались.
Ученые исследовали, как решить проблему энергоснабжения в отдаленных регионах с помощью установок на топливных элементах
Более 2,8 млн квадратных километров России — от Чукотки до Таймыра — остаются без центрального энергоснабжения, что ежегодно обходится экономике страны в десятки миллиардов рублей на завоз топлива и ремонт оборудования. Бесперебойное энергоснабжение на удаленных территориях может обеспечиваться за счет внедрения энергоустановок на топливных элементах. Ученые Пермского Политеха оценили жизненный цикл такой установки и исследовали оптимальные режимы работы. Это позволит увеличить срок эксплуатации оборудования, уменьшить углеродный след и снизить себестоимость до восьми рублей за киловатт-час для потребителя, что сопоставимо с ценами центральной России. Энергоустановки на топливных элементах в перспективе могут стать надежным и недорогим источником энергоснабжения удаленных поселков и промышленных объектов, снизить вредное воздействие на хрупкую арктическую природу.
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
Наблюдения за поверхностью Красной планеты показали наличие в ее прошлом очень долгоживущих водоемов. Но жидкая вода должна была замерзать на древнем Марсе, потому что Солнце в ту эпоху было на десятки процентов тусклее, чем сегодня. Новые расчеты позволили ученым предположить, что эта загадка имеет решение — если учесть роль водного льда.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.
