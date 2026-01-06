  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
6 января, 08:43
Рейтинг: +1102
Посты: 2516

Новая гонка: частные космические аппараты, которые попытаются выполнить посадку на Луне в 2026 году

Растущий флот частных космических аппаратов готовится к попыткам роботизированной посадки на Луну по мере того, как усилия человечества по ее освоению выходят на новый уровень. 2026 год обещает стать по-настоящему зрелищным для лунных исследований: все больше коммерческих миссий намерены достичь поверхности ближайшего небесного соседа Земли.

Сообщество
# Blue Ghost
# Blue Origin
# космос
# Луна
Иллюстрация художника, изображающая посадочный модуль Blue Moon Mark 1 компании Blue Origin на поверхности Луны / © Blue Origin
Иллюстрация художника, изображающая посадочный модуль Blue Moon Mark 1 компании Blue Origin на поверхности Луны / © Blue Origin

В целом это будет большой год для Луны. NASA планирует отправить людей в окололунное пространство в рамках миссии «Артемида II» — не ранее февраля, а Китай во второй половине года намерен совершить посадку в районе южного полюса Луны и приступить к поиску водяного льда с помощью роботизированного аппарата «Чанъэ-7». Однако нацелены на Луну не только национальные космические агентства: коммерческие компании также готовят серию роботизированных посадочных модулей. Все это может стать началом устойчивого, более рыночно ориентированного присутствия человечества на Луне.

Ниже перечислены коммерческие миссии, которые на данный момент планируют попытки лунной посадки в 2026 году — при условии соблюдения графиков запусков и готовности аппаратов.

Blue Origin: Blue Moon Pathfinder Mission 1.

Компания Blue Origin Джеффа Безоса готовится к своей первой попытке достичь Луны с помощью демонстрационного аппарата Blue Moon Mark 1 Pathfinder. Роботизированный посадочный модуль запустят на ракете New Glenn с космодрома на мысе Канаверал уже в начале 2026 года, как сообщила компания в ноябре — вскоре после успешного запуска этой ракеты с марсианской миссией NASA ESCAPADE.

Миссия задумывается как технологическая демонстрация конструкции грузового лунного модуля Blue Moon Mark 1, включая системы высокоточной посадки и двигательные технологии, которые в будущем планируется использовать для доставки коммерческих и научных грузов NASA на поверхность Луны. Максимальная полезная нагрузка аппарата составляет около 3000 килограммов.

Посадка планируется в районе южного полюса Луны. На кону многое: Blue Origin является генеральным подрядчиком NASA по системе посадки человека на Луну (Human Landing System, HLS), и именно аппарат Blue Moon должен в конце этого десятилетия доставить астронавтов на поверхность. Таким образом, миссия Mark 1 станет важнейшей репетицией.

Firefly: Blue Ghost M2.

Техасская компания Firefly готовится вернуться на Луну спустя год после исторической посадки аппарата Blue Ghost в Море Кризисов. Миссия Blue Ghost M2 — следующий шаг в стремлении компании стать поставщиком регулярных коммерческих лунных доставок.

Аппарат полетит в рамках программы NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS), а также будет нести коммерческие и международные полезные нагрузки. Запуск на ракете Falcon 9 компании SpaceX запланирован не ранее второго квартала 2026 года. Целью станет посадка на обратной стороне Луны — достижение, которое до сих пор удавалось лишь Китаю («Чанъэ-4» в 2019 году и «Чанъэ-6» в 2024-м).

Среди шести государственных и коммерческих нагрузок — луноход Rashid Rover 2 для Объединенных Арабских Эмиратов и приемник беспроводной передачи энергии для компании Volta Space.

Миссия также включает орбитальный аппарат Lunar Pathfinder Европейского космического агентства, который будет выведен на орбиту с помощью буксира Elytra, разработанного Firefly. Elytra также будет выполнять роль ретранслятора связи для Blue Ghost M2 в течение десяти дней работы миссии.

Intuitive Machines: IM-3.

Компания Intuitive Machines попытается осуществить свою третью лунную посадку во второй половине 2026 года с миссией IM-3, стремясь развить опыт, полученный при полетах аппаратов IM-1 Odysseus в феврале 2024 года и IM-2 Athena в прошлом году — оба модуля опрокинулись на бок вскоре после касания поверхности Луны.

IM-3, вновь использующий посадочный модуль NOVA-C, будет запущен на ракете Falcon 9 с космического центра имени Кеннеди во Флориде. Посадка запланирована в районе Рейнер Гамма на видимой стороне Луны. Аппарат будет оснащен обширным набором научных приборов, включая магнитометры и плазменные детекторы.

Astrobotic: Griffin Mission 1.

Первый лунный аппарат компании Astrobotic — Peregrine — запустили в январе 2024 года, однако из-за неисправного клапана в двигательной системе потерпел аварию и завершил полет в Тихом океане. Тем не менее компания из Пенсильвании возвращается с новым аппаратом — Griffin, первый запуск которого запланирован не ранее июля 2026 года на ракете Falcon Heavy.

Griffin-1 нацелен на посадку в районе южного полюса Луны. Изначально миссия должна была доставить луноход NASA VIPER, однако после отмены и последующего возобновления проекта его перенесли на более позднюю миссию. Вместо него на борту Griffin-1 будет находиться четырехколесный луноход FLIP компании Astrolab массой около 450 килограмм, а также значительно меньший CubeRover, разработанный самой Astrobotic. Кроме того, аппарат доставит ряд небольших коммерческих и культурных полезных нагрузок.

В совокупности эти миссии отражают дальнейшее расширение усилий по исследованию Луны: они испытывают новые технологии и доставляют научные приборы, которые будут использованы или учтены при подготовке будущих полетов — включая программу «Артемида», — а также способствуют росту коммерческого присутствия в космосе. То, насколько успешно пройдут эти миссии, покажет, готовы ли частные лунные посадочные аппараты перейти от экспериментальной стадии к рутинной эксплуатации.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
09 Янв
1300
Когда Луна с Солнцем встречаются
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Лекция
13 Янв
Бесплатно
Металл-органические каркасы: за что дали Нобелевскую премию по химии в 2025 году?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
13 Янв
1000
Эволюционная биология: итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
14 Янв
500
Столкновения в Солнечной системе
Московский Планетарий
Москва
Лекция
14 Янв
1200
Медицинские итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
14 Янв
900
Кризис классических царств майя и возвышение Чичен-Ицы
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Янв
1200
Астрофизические итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Янв
Бесплатно
Открытая встреча Московского астрономического клуба
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
17 Янв
1400
Иммануил Кант и его категорический императив
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
5 января, 10:53
Александр Березин

Латаемое старье: действительно ли наши космонавты будут летать на списанных модулях МКС?

В конце 2025 года СМИ рассказали нам, что «новая» российская орбитальная станция (РОС) будет состоять из модулей, летающих в космосе до 30 лет. «И так сойдет!»: новую российскую орбитальную станцию соберут из остатков МКС», «Отцепим старье от МКС и будем бесконечно чинить» — это не издание «Панорама», а абсолютно реальные заголовки российских СМИ. Печально, но сходную позицию занял и лучший космический журналист и расследователь современного мира Эрик Бергер. Он зашел настолько далеко, чтобы пожалеть, что Дмитрий Рогозин уже не возглавляет «Роскосмос». А вот у тех, кто знает тему, решения по РОС, заявленные официальными лицами в конце прошлого года, вызвали положительную реакцию. Почему?

Космонавтика
# космос
# Роскосмос
# Российская орбитальная станция
# Россия
Выбор редакции
3 января, 20:06
Любовь С.

Ученые отменили антидепрессанты без риска рецидива

Медленное снижение дозировки антидепрессанта наряду с курсом психотерапии помогло пациентам избежать рецидива депрессии. К такому выводу ученые пришли, проанализировав результаты 76 клинических исследований с участием более 17 тысяч человек.

Медицина
# антидепрессанты
# депрессия
# метаанализ
# психиатрические заболевания
# психотерапия
# психотропные препараты
5 января, 11:42
ПНИПУ

Ученые рассказали, как менялись рождественские традиции в России и мире

Около 72% россиян отмечают православное Рождество, при этом большая часть проводит его дома, в кругу семьи, а около четверти — посещают церковь. Ученые Пермского Политеха рассказали, когда зародился этот праздник, как он пришел в Россию, почему РПЦ не разрешили отмечать его 25 декабря, почему именно Николай Чудотворец стал прообразом Санта Клауса, зачем советская власть отменила субботу и воскресенье, а также почему сейчас большинство воспринимает Рождество как мини-Новый год.

ПНИПУ
# история
# праздник
# Рождество
# Традиции
2 января, 12:27
Адель Романова

Планетологи усомнились, что спутник Юпитера Ио — бывший мир-океан

Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.

Астрономия
# космос
# подледный океан
# спутник Ио
# спутники Юпитера
5 января, 10:53
Александр Березин

Латаемое старье: действительно ли наши космонавты будут летать на списанных модулях МКС?

В конце 2025 года СМИ рассказали нам, что «новая» российская орбитальная станция (РОС) будет состоять из модулей, летающих в космосе до 30 лет. «И так сойдет!»: новую российскую орбитальную станцию соберут из остатков МКС», «Отцепим старье от МКС и будем бесконечно чинить» — это не издание «Панорама», а абсолютно реальные заголовки российских СМИ. Печально, но сходную позицию занял и лучший космический журналист и расследователь современного мира Эрик Бергер. Он зашел настолько далеко, чтобы пожалеть, что Дмитрий Рогозин уже не возглавляет «Роскосмос». А вот у тех, кто знает тему, решения по РОС, заявленные официальными лицами в конце прошлого года, вызвали положительную реакцию. Почему?

Космонавтика
# космос
# Роскосмос
# Российская орбитальная станция
# Россия
Выбор редакции
3 января, 20:06
Любовь С.

Ученые отменили антидепрессанты без риска рецидива

Медленное снижение дозировки антидепрессанта наряду с курсом психотерапии помогло пациентам избежать рецидива депрессии. К такому выводу ученые пришли, проанализировав результаты 76 клинических исследований с участием более 17 тысяч человек.

Медицина
# антидепрессанты
# депрессия
# метаанализ
# психиатрические заболевания
# психотерапия
# психотропные препараты
08.12.2025, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
17.12.2025, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
12.12.2025, 13:48
Игорь Байдов

Морские биологи впервые зафиксировали совместную охоту косаток и дельфинов

У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.

Биология
# дельфины
# интеллект китообразных
# китообразные
# косатки
# морские виды
# морские животные
# охота
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Ученые рассказали, как менялись рождественские традиции в России и мире

    5 января, 11:42

  2. Латаемое старье: действительно ли наши космонавты будут летать на списанных модулях МКС?

    5 января, 10:53

  3. Ученые отменили антидепрессанты без риска рецидива

    3 января, 20:06

  4. Планетологи усомнились, что спутник Юпитера Ио — бывший мир-океан

    2 января, 12:27
Выбор редакции

Латаемое старье: действительно ли наши космонавты будут летать на списанных модулях МКС?

5 января, 10:53

Последние комментарии

Василий Блишун
45 минут назад
Гении, сделали Италию без Сардинии...

Инфографика: похожие по форме страны мира

Dimus Marius
46 минут назад
Константин, радуйся что Калинингард еще ваш и не возмущайся, а то быстро перекрасим.

Инфографика: какие страны имеют противоспутниковое оружие 

Роман Губин
1 час назад
Михаил, русские только и занимаются тем, что себя нахваливают и обсирают других. В универе на курсах по межкультурной коммуникации я писал работу о

Глубина Великих озер: какое из них самое глубокое и насколько?

Роман Губин
2 часа назад
Василий, ты бы в тряпочку молчал: твоё мнение - это не мнение всего народа. Хотя, хорошо, что ты написал своё тупое и упоротое видение мира - теперь я

Глубина Великих озер: какое из них самое глубокое и насколько?

Violet Writer
2 часа назад
tempo, перепубликация карт, нарушающих территориальную целостность — уголовно наказуема. Иначе легко можно было бы в Прибалтике стряпать

Инфографика: какие страны имеют противоспутниковое оружие 

Violet Writer
2 часа назад
Слышал, что публикация/перепубликация карт, где от РФ отторжены её территории — уголовно наказуема. В редакцию ещё никто не приходил? o_O

Инфографика: какие страны имеют противоспутниковое оружие 

Hooria Habib
2 часа назад
إذا كنت من محبي متابعة المباريات، فإن Yacine TV هو الخيار المناسب. يقدم قنوات عالمية وعربية بجودة عالية وبث ثابت. التطبيق موثوق ويُحدّث محتواه

Нейросеть показала «последние селфи на Земле»

cyber cat 69
2 часа назад
Paul, 100% брат

Инфографика: похожие по форме страны мира

Кино Киноев
3 часа назад
tt, спасибо

Галактики в сравнении: наглядная демонстрация космических масштабов

Андрей Синицын
4 часа назад
Алексей, запомни, водоёмы копают только украинцы.

Глубина Великих озер: какое из них самое глубокое и насколько?

Konstantin Resto
4 часа назад
Это уже не материаловедение — это инженерия реальности на уровне её структурных законов. Росатом не просто создаёт новые сплавы — он эмпирически

Как Россия разрабатывает материалы для реакторов нового поколения — от земных АЭС до космических систем. Интервью с Алексеем Дубом

WADER Cubozoa
4 часа назад
Василий, не всем, а мне например интересно. И при чём здесь проблемы?

Глубина Великих озер: какое из них самое глубокое и насколько?

LEGO
5 часов назад
Алексей, почему ты считаешь, что это бот? Может серб случайно статью увидел.

Инфографика: похожие по форме страны мира

Konstantin Resto
5 часов назад
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Единственный логичный вывод. Уничтожение спутников - прямая дорога к ядерной войне. В ядерной войне

Инфографика: какие страны имеют противоспутниковое оружие 

Константин Голубков
5 часов назад
И те трое,что меня заминусовали,либо терпилы-либерасты,либо враги,либо недоумки,верящие в сказки о добром дяде-капиталисте)))

Инфографика: какие страны имеют противоспутниковое оружие 

Константин Голубков
5 часов назад
tempo, согласен, невнимательность.

Инфографика: какие страны имеют противоспутниковое оружие 

Konstantin Resto
5 часов назад
Рождество — не просто дата в календаре. Это узел в культурной решётке человечества, где пересекаются временные циклы, смыслы и память поколений.

Ученые рассказали, как менялись рождественские традиции в России и мире

Konstantin Resto
5 часов назад
«Вифлеемская звезда» — не чудо и не метафора, а прямое проявление универсального закона синхронизации реальности Наука говорит: комета 5 г. до

Остановку Вифлеемской звезды объяснили кометой из древней китайской хроники

Aleksandrs Sprogis
5 часов назад
Violet, +1+(-1)=0

Существует ли максимальная температура? 

Konstantin Resto
6 часов назад
Управляемый термоядерный синтез станет возможен, когда мы перестанем «удерживать плазму» и научимся входить в резонанс с её внутренней

Инфографика: сравнение российского термоядерного реактора с ИТЭР

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно