Новая гонка: частные космические аппараты, которые попытаются выполнить посадку на Луне в 2026 году

Растущий флот частных космических аппаратов готовится к попыткам роботизированной посадки на Луну по мере того, как усилия человечества по ее освоению выходят на новый уровень. 2026 год обещает стать по-настоящему зрелищным для лунных исследований: все больше коммерческих миссий намерены достичь поверхности ближайшего небесного соседа Земли.

Иллюстрация художника, изображающая посадочный модуль Blue Moon Mark 1 компании Blue Origin на поверхности Луны / © Blue Origin

В целом это будет большой год для Луны. NASA планирует отправить людей в окололунное пространство в рамках миссии «Артемида II» — не ранее февраля, а Китай во второй половине года намерен совершить посадку в районе южного полюса Луны и приступить к поиску водяного льда с помощью роботизированного аппарата «Чанъэ-7». Однако нацелены на Луну не только национальные космические агентства: коммерческие компании также готовят серию роботизированных посадочных модулей. Все это может стать началом устойчивого, более рыночно ориентированного присутствия человечества на Луне.

Ниже перечислены коммерческие миссии, которые на данный момент планируют попытки лунной посадки в 2026 году — при условии соблюдения графиков запусков и готовности аппаратов.

Blue Origin: Blue Moon Pathfinder Mission 1.

Компания Blue Origin Джеффа Безоса готовится к своей первой попытке достичь Луны с помощью демонстрационного аппарата Blue Moon Mark 1 Pathfinder. Роботизированный посадочный модуль запустят на ракете New Glenn с космодрома на мысе Канаверал уже в начале 2026 года, как сообщила компания в ноябре — вскоре после успешного запуска этой ракеты с марсианской миссией NASA ESCAPADE.

Миссия задумывается как технологическая демонстрация конструкции грузового лунного модуля Blue Moon Mark 1, включая системы высокоточной посадки и двигательные технологии, которые в будущем планируется использовать для доставки коммерческих и научных грузов NASA на поверхность Луны. Максимальная полезная нагрузка аппарата составляет около 3000 килограммов.

Посадка планируется в районе южного полюса Луны. На кону многое: Blue Origin является генеральным подрядчиком NASA по системе посадки человека на Луну (Human Landing System, HLS), и именно аппарат Blue Moon должен в конце этого десятилетия доставить астронавтов на поверхность. Таким образом, миссия Mark 1 станет важнейшей репетицией.

Firefly: Blue Ghost M2.

Техасская компания Firefly готовится вернуться на Луну спустя год после исторической посадки аппарата Blue Ghost в Море Кризисов. Миссия Blue Ghost M2 — следующий шаг в стремлении компании стать поставщиком регулярных коммерческих лунных доставок.

Аппарат полетит в рамках программы NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS), а также будет нести коммерческие и международные полезные нагрузки. Запуск на ракете Falcon 9 компании SpaceX запланирован не ранее второго квартала 2026 года. Целью станет посадка на обратной стороне Луны — достижение, которое до сих пор удавалось лишь Китаю («Чанъэ-4» в 2019 году и «Чанъэ-6» в 2024-м).

Среди шести государственных и коммерческих нагрузок — луноход Rashid Rover 2 для Объединенных Арабских Эмиратов и приемник беспроводной передачи энергии для компании Volta Space.

Миссия также включает орбитальный аппарат Lunar Pathfinder Европейского космического агентства, который будет выведен на орбиту с помощью буксира Elytra, разработанного Firefly. Elytra также будет выполнять роль ретранслятора связи для Blue Ghost M2 в течение десяти дней работы миссии.

Intuitive Machines: IM-3.

Компания Intuitive Machines попытается осуществить свою третью лунную посадку во второй половине 2026 года с миссией IM-3, стремясь развить опыт, полученный при полетах аппаратов IM-1 Odysseus в феврале 2024 года и IM-2 Athena в прошлом году — оба модуля опрокинулись на бок вскоре после касания поверхности Луны.

IM-3, вновь использующий посадочный модуль NOVA-C, будет запущен на ракете Falcon 9 с космического центра имени Кеннеди во Флориде. Посадка запланирована в районе Рейнер Гамма на видимой стороне Луны. Аппарат будет оснащен обширным набором научных приборов, включая магнитометры и плазменные детекторы.

Astrobotic: Griffin Mission 1.

Первый лунный аппарат компании Astrobotic — Peregrine — запустили в январе 2024 года, однако из-за неисправного клапана в двигательной системе потерпел аварию и завершил полет в Тихом океане. Тем не менее компания из Пенсильвании возвращается с новым аппаратом — Griffin, первый запуск которого запланирован не ранее июля 2026 года на ракете Falcon Heavy.

Griffin-1 нацелен на посадку в районе южного полюса Луны. Изначально миссия должна была доставить луноход NASA VIPER, однако после отмены и последующего возобновления проекта его перенесли на более позднюю миссию. Вместо него на борту Griffin-1 будет находиться четырехколесный луноход FLIP компании Astrolab массой около 450 килограмм, а также значительно меньший CubeRover, разработанный самой Astrobotic. Кроме того, аппарат доставит ряд небольших коммерческих и культурных полезных нагрузок.

В совокупности эти миссии отражают дальнейшее расширение усилий по исследованию Луны: они испытывают новые технологии и доставляют научные приборы, которые будут использованы или учтены при подготовке будущих полетов — включая программу «Артемида», — а также способствуют росту коммерческого присутствия в космосе. То, насколько успешно пройдут эти миссии, покажет, готовы ли частные лунные посадочные аппараты перейти от экспериментальной стадии к рутинной эксплуатации.