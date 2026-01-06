Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Новая гонка: частные космические аппараты, которые попытаются выполнить посадку на Луне в 2026 году
Растущий флот частных космических аппаратов готовится к попыткам роботизированной посадки на Луну по мере того, как усилия человечества по ее освоению выходят на новый уровень. 2026 год обещает стать по-настоящему зрелищным для лунных исследований: все больше коммерческих миссий намерены достичь поверхности ближайшего небесного соседа Земли.
В целом это будет большой год для Луны. NASA планирует отправить людей в окололунное пространство в рамках миссии «Артемида II» — не ранее февраля, а Китай во второй половине года намерен совершить посадку в районе южного полюса Луны и приступить к поиску водяного льда с помощью роботизированного аппарата «Чанъэ-7». Однако нацелены на Луну не только национальные космические агентства: коммерческие компании также готовят серию роботизированных посадочных модулей. Все это может стать началом устойчивого, более рыночно ориентированного присутствия человечества на Луне.
Ниже перечислены коммерческие миссии, которые на данный момент планируют попытки лунной посадки в 2026 году — при условии соблюдения графиков запусков и готовности аппаратов.
Blue Origin: Blue Moon Pathfinder Mission 1.
Компания Blue Origin Джеффа Безоса готовится к своей первой попытке достичь Луны с помощью демонстрационного аппарата Blue Moon Mark 1 Pathfinder. Роботизированный посадочный модуль запустят на ракете New Glenn с космодрома на мысе Канаверал уже в начале 2026 года, как сообщила компания в ноябре — вскоре после успешного запуска этой ракеты с марсианской миссией NASA ESCAPADE.
Миссия задумывается как технологическая демонстрация конструкции грузового лунного модуля Blue Moon Mark 1, включая системы высокоточной посадки и двигательные технологии, которые в будущем планируется использовать для доставки коммерческих и научных грузов NASA на поверхность Луны. Максимальная полезная нагрузка аппарата составляет около 3000 килограммов.
Посадка планируется в районе южного полюса Луны. На кону многое: Blue Origin является генеральным подрядчиком NASA по системе посадки человека на Луну (Human Landing System, HLS), и именно аппарат Blue Moon должен в конце этого десятилетия доставить астронавтов на поверхность. Таким образом, миссия Mark 1 станет важнейшей репетицией.
Firefly: Blue Ghost M2.
Техасская компания Firefly готовится вернуться на Луну спустя год после исторической посадки аппарата Blue Ghost в Море Кризисов. Миссия Blue Ghost M2 — следующий шаг в стремлении компании стать поставщиком регулярных коммерческих лунных доставок.
Аппарат полетит в рамках программы NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS), а также будет нести коммерческие и международные полезные нагрузки. Запуск на ракете Falcon 9 компании SpaceX запланирован не ранее второго квартала 2026 года. Целью станет посадка на обратной стороне Луны — достижение, которое до сих пор удавалось лишь Китаю («Чанъэ-4» в 2019 году и «Чанъэ-6» в 2024-м).
Среди шести государственных и коммерческих нагрузок — луноход Rashid Rover 2 для Объединенных Арабских Эмиратов и приемник беспроводной передачи энергии для компании Volta Space.
Миссия также включает орбитальный аппарат Lunar Pathfinder Европейского космического агентства, который будет выведен на орбиту с помощью буксира Elytra, разработанного Firefly. Elytra также будет выполнять роль ретранслятора связи для Blue Ghost M2 в течение десяти дней работы миссии.
Intuitive Machines: IM-3.
Компания Intuitive Machines попытается осуществить свою третью лунную посадку во второй половине 2026 года с миссией IM-3, стремясь развить опыт, полученный при полетах аппаратов IM-1 Odysseus в феврале 2024 года и IM-2 Athena в прошлом году — оба модуля опрокинулись на бок вскоре после касания поверхности Луны.
IM-3, вновь использующий посадочный модуль NOVA-C, будет запущен на ракете Falcon 9 с космического центра имени Кеннеди во Флориде. Посадка запланирована в районе Рейнер Гамма на видимой стороне Луны. Аппарат будет оснащен обширным набором научных приборов, включая магнитометры и плазменные детекторы.
Astrobotic: Griffin Mission 1.
Первый лунный аппарат компании Astrobotic — Peregrine — запустили в январе 2024 года, однако из-за неисправного клапана в двигательной системе потерпел аварию и завершил полет в Тихом океане. Тем не менее компания из Пенсильвании возвращается с новым аппаратом — Griffin, первый запуск которого запланирован не ранее июля 2026 года на ракете Falcon Heavy.
Griffin-1 нацелен на посадку в районе южного полюса Луны. Изначально миссия должна была доставить луноход NASA VIPER, однако после отмены и последующего возобновления проекта его перенесли на более позднюю миссию. Вместо него на борту Griffin-1 будет находиться четырехколесный луноход FLIP компании Astrolab массой около 450 килограмм, а также значительно меньший CubeRover, разработанный самой Astrobotic. Кроме того, аппарат доставит ряд небольших коммерческих и культурных полезных нагрузок.
В совокупности эти миссии отражают дальнейшее расширение усилий по исследованию Луны: они испытывают новые технологии и доставляют научные приборы, которые будут использованы или учтены при подготовке будущих полетов — включая программу «Артемида», — а также способствуют росту коммерческого присутствия в космосе. То, насколько успешно пройдут эти миссии, покажет, готовы ли частные лунные посадочные аппараты перейти от экспериментальной стадии к рутинной эксплуатации.
В конце 2025 года СМИ рассказали нам, что «новая» российская орбитальная станция (РОС) будет состоять из модулей, летающих в космосе до 30 лет. «И так сойдет!»: новую российскую орбитальную станцию соберут из остатков МКС», «Отцепим старье от МКС и будем бесконечно чинить» — это не издание «Панорама», а абсолютно реальные заголовки российских СМИ. Печально, но сходную позицию занял и лучший космический журналист и расследователь современного мира Эрик Бергер. Он зашел настолько далеко, чтобы пожалеть, что Дмитрий Рогозин уже не возглавляет «Роскосмос». А вот у тех, кто знает тему, решения по РОС, заявленные официальными лицами в конце прошлого года, вызвали положительную реакцию. Почему?
Медленное снижение дозировки антидепрессанта наряду с курсом психотерапии помогло пациентам избежать рецидива депрессии. К такому выводу ученые пришли, проанализировав результаты 76 клинических исследований с участием более 17 тысяч человек.
Около 72% россиян отмечают православное Рождество, при этом большая часть проводит его дома, в кругу семьи, а около четверти — посещают церковь. Ученые Пермского Политеха рассказали, когда зародился этот праздник, как он пришел в Россию, почему РПЦ не разрешили отмечать его 25 декабря, почему именно Николай Чудотворец стал прообразом Санта Клауса, зачем советская власть отменила субботу и воскресенье, а также почему сейчас большинство воспринимает Рождество как мини-Новый год.
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
В конце 2025 года СМИ рассказали нам, что «новая» российская орбитальная станция (РОС) будет состоять из модулей, летающих в космосе до 30 лет. «И так сойдет!»: новую российскую орбитальную станцию соберут из остатков МКС», «Отцепим старье от МКС и будем бесконечно чинить» — это не издание «Панорама», а абсолютно реальные заголовки российских СМИ. Печально, но сходную позицию занял и лучший космический журналист и расследователь современного мира Эрик Бергер. Он зашел настолько далеко, чтобы пожалеть, что Дмитрий Рогозин уже не возглавляет «Роскосмос». А вот у тех, кто знает тему, решения по РОС, заявленные официальными лицами в конце прошлого года, вызвали положительную реакцию. Почему?
Медленное снижение дозировки антидепрессанта наряду с курсом психотерапии помогло пациентам избежать рецидива депрессии. К такому выводу ученые пришли, проанализировав результаты 76 клинических исследований с участием более 17 тысяч человек.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
15 Июня, 2016
Чем вреден фастфуд
19 Марта, 2015
История денег
9 Июня, 2015
Психогенеалогия и семейные травмы
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии