Первый за полвека пилотируемый полет к Луне может стартовать в феврале

Последний полет человека за пределы околоземной орбиты произошел более полвека назад, когда США в 1972 году завершили программу «Аполлон». Теперь NASA планирует запустить миссию, во время которой астронавты совершат путешествие вокруг Луны.

Космический корабль «Орион» и ракета SLS миссии «Артемида I» на фоне Луны. Стартовый комплекс 39B Космического центра Кеннеди, 14 июня 2022 года / © NASA

По словам пресс-секретаря NASA Бетани Стивенс, стартовые окна для миссии Artemis II открываются 6 февраля. Согласно информации, указанной на сайте агентства, начать миссию планируется не позднее апреля 2026 года. Четырем астронавтам — Риду Вайзману, Виктору Гловеру, Кристине Кох (все трое из NASA) и Джереми Хансену (из Канадского космического агентства) — предстоит отправиться в путешествие вокруг Луны.

Согласно планам агентства, корабль облетит Луну по широкой траектории. Астронавты не планируют выходить на низкую окололунную орбиту. Даже если двигательная установка откажет, траектория полета позволит им вернуться на Землю.

Задача «Артемиды II» — испытать системы и узлы космического корабля «Орион». Эта миссия — подготовительный этап перед запланированной на конец десятилетия высадкой астронавтов в районе южного полюса Луны.

Для выполнения «Артемиды II» NASA использует ракету Space Launch System и корабль «Орион». Выйдя на заданную траекторию, корабль должен отделиться от верхней ступени ракеты и начать самостоятельный полет.

«Ориону» предстоит преодолеть расстояние 385 400 километров между Землей и Луной. Когда корабль максимально приблизится к Луне, на 45 минут он потеряет связь с Землей.