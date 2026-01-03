Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Первый за полвека пилотируемый полет к Луне может стартовать в феврале
Последний полет человека за пределы околоземной орбиты произошел более полвека назад, когда США в 1972 году завершили программу «Аполлон». Теперь NASA планирует запустить миссию, во время которой астронавты совершат путешествие вокруг Луны.
По словам пресс-секретаря NASA Бетани Стивенс, стартовые окна для миссии Artemis II открываются 6 февраля. Согласно информации, указанной на сайте агентства, начать миссию планируется не позднее апреля 2026 года. Четырем астронавтам — Риду Вайзману, Виктору Гловеру, Кристине Кох (все трое из NASA) и Джереми Хансену (из Канадского космического агентства) — предстоит отправиться в путешествие вокруг Луны.
Согласно планам агентства, корабль облетит Луну по широкой траектории. Астронавты не планируют выходить на низкую окололунную орбиту. Даже если двигательная установка откажет, траектория полета позволит им вернуться на Землю.
Задача «Артемиды II» — испытать системы и узлы космического корабля «Орион». Эта миссия — подготовительный этап перед запланированной на конец десятилетия высадкой астронавтов в районе южного полюса Луны.
Для выполнения «Артемиды II» NASA использует ракету Space Launch System и корабль «Орион». Выйдя на заданную траекторию, корабль должен отделиться от верхней ступени ракеты и начать самостоятельный полет.
«Ориону» предстоит преодолеть расстояние 385 400 километров между Землей и Луной. Когда корабль максимально приблизится к Луне, на 45 минут он потеряет связь с Землей.
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
После открытия объекта 3I/ATLAS предполагалось, что ядро межзвездной кометы могло иметь гигантские размеры. Но в процессе дальнейших наблюдений выяснилось, что эти оценки были явно завышены. Недавние расчеты показали, что на самом деле 3I/ATLAS по размерам соответствует среднестатистическим или даже самым компактным кометам Солнечной системы.
В 16.18 по московскому времени 28 декабря 2025 года с единственного гражданского космодрома на территории России произошел 17-й по счету космический запуск этого года. Перед ним на космодроме побывал корреспондент нашего издания, и вскоре мы выпустим репортаж о том, чем живет самый холодный космодром в мире.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
25 Февраля, 2020
Виноват ли СССР в развязывании Второй мировой?
6 Августа, 2014
Дети алкоголиков
3 Октября, 2014
Алкоголик ли вы?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии