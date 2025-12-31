Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Шесть динозавров, обнаруженных в 2025 году
Палеонтологи в 2025 году сообщали об интересных находках окаменелостей динозавров. Представляем вашему топ-6 наиболее примечательных находок года.
В пустыне Гоби ученые нашли древнейшего представителя пахицефалозавров — Zavacephale rinpoche. Предположительно, он оказался древнейшим представителем своего вида, проживавшим на территории современной Монголии около 108 миллионов лет назад.
Взрослые виды этой группы могли достигать четырех метров в длину и веса до 400 килограммов. Найденный экземпляр оказался подростком около метра в длину.
В Марокко исследователи обнаружили окаменелость динозавра возрастом около 165 миллионов лет. Ученые отнесли его к анкилозаврам и назвали Spicomellus afer. Возможно, этот динозавр был одним из самых защищенных броней существ, когда-либо проживающих на Земле.
В пустыне Гоби исследователи нашли окаменелость возрастом около 90 миллионов лет. Обнаруженного динозавра назвали Duonychus tsogtbaatari. Он оказался двуногим травоядным животным. На его передних конечностях было всего по два пальца. Каждый из этих пальцев заканчивался гигантским когтем длиной до 30 сантиметров.
Хищного динозавра-дромеозаврида, близкого родственника велоцираптора, обнаружили в пустыне Гоби. Исследователи назвали его Shri rapax. Хотя его длина составляла примерно два метра, он мог быть одним из самых опасных охотников региона. Жил он в период между 75 и 71 миллионами лет назад.
В Китае обнаружили окаменелость возрастом около 150 миллионов лет. Находку назвали Baminornis zhenghensis. Исследователи не сразу поняли, где он располагался на эволюционном древе. Ученые решили, что существо размером с перепелку — одна из самых ранних известных птиц. Птицы также были разновидностью динозавров.
Хвост у находки был значительно короче, чем у археоптерикса, которого долгое время считали ранним родственником современных птиц. Открытие показало, что короткие хвосты, характерные для современных птиц, появились значительно раньше, чем предполагалось ранее.
Новый вид динозавра Joaquinraptor casali, возрастом 66 миллионов лет, нашли в Патагонии. В челюсти окаменелости застряла нога крокодила. Возможно, Joaquinraptor casali был одним из самых грозных хищников мелового периода. Возраст экземпляра на момент смерти был не менее 19 лет. Он достигал примерно семи метров в длину и весил не менее тонны.
