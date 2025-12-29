Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Крупнейший в мире «умный» трансформатор будет передавать 36 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год

Крупнейший в мире интеллектуальный трансформатор будет ежегодно передавать 36 миллиардов киловатт-часов электроэнергии по самой протяженной в Китае линии передачи постоянного тока сверхвысокого напряжения.

Трансформатор напряжения / © Getty Images

В прошлом году энергосистема страны едва не столкнулась с серьезным сбоем: колебания выработки ветровой энергии на северо-западе привели к нестабильности всей сети. Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, китайские инженеры разработали интеллектуальный преобразователь постоянного тока мощностью 750 мегавольт-ампер (МВА) — самый крупный в своем классе в мире.

Созданный для работы в энергосетях с высокой долей ветровой и солнечной генерации, этот трансформатор способен радикально изменить подход к управлению возобновляемыми источниками энергии в электроэнергетике по всему миру.

По данным издания South China Morning Post, устройство «установило мировой рекорд по наибольшей мощности одиночного преобразовательного трансформатора в области гибких систем передачи постоянного тока».

Электросети должны постоянно поддерживать баланс между производством и потреблением энергии. Даже незначительные отклонения могут привести к изменению частоты, а при отсутствии своевременной коррекции — распространиться и вызвать масштабные отключения.

Возобновляемая энергетика, зависящая от погодных условий, способна менять объемы выработки гораздо быстрее, чем традиционные электростанции могут подстроиться, что создает периоды нестабильности. В августе прошлого года эта проблема достигла критической стадии в Синьцзяне, где несогласованная работа ветровых электростанций вызвала низкочастотные колебания, угрожавшие устойчивости всей национальной энергосистемы.

Существующие системы передачи испытывают трудности при управлении такими колебаниями на больших расстояниях, поскольку поток энергии в них невозможно точно регулировать. Для решения этой задачи компания Changzhou Xidian Transformer, входящая в состав China XD Group, разработала гибкий трансформатор постоянного тока большой мощности.

Это интеллектуальное устройство преобразует переменный ток, поступающий от электростанций и локальных сетей, в постоянный ток, который передается в одном стабильном направлении. Такой подход повышает эффективность дальнемагистральной передачи и позволяет операторам быстро регулировать потоки мощности, сглаживая частотные отклонения, подобные тем, что наблюдались в прошлом году.

Конструкция трансформатора предусматривает работу при резких изменениях входной мощности от ветровых и солнечных источников, использование волоконно-оптических датчиков для мониторинга температуры внутренних компонентов в реальном времени, а также управление магнитными полями для снижения энергетических потерь.

Команда разработчиков провела масштабные испытания устройства в экстремальных условиях, включая воздействие молний и быстрые переключения между переменным и постоянным током. Результаты подтвердили, что система сохраняет устойчивость даже за пределами расчётных параметров.

Линия протяженностью 2370 километров — от Ганьсу до Чжэцзяна — сможет передавать более 36 миллиардов киловатт-часов в год. Проект описывается как первая в мире гибкая система передачи постоянного тока сверхвысокого напряжения, сочетающая большую дальность, высокую мощность и управление в реальном времени.