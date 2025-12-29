Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Крупнейший в мире «умный» трансформатор будет передавать 36 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год
Крупнейший в мире интеллектуальный трансформатор будет ежегодно передавать 36 миллиардов киловатт-часов электроэнергии по самой протяженной в Китае линии передачи постоянного тока сверхвысокого напряжения.
В прошлом году энергосистема страны едва не столкнулась с серьезным сбоем: колебания выработки ветровой энергии на северо-западе привели к нестабильности всей сети. Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, китайские инженеры разработали интеллектуальный преобразователь постоянного тока мощностью 750 мегавольт-ампер (МВА) — самый крупный в своем классе в мире.
Созданный для работы в энергосетях с высокой долей ветровой и солнечной генерации, этот трансформатор способен радикально изменить подход к управлению возобновляемыми источниками энергии в электроэнергетике по всему миру.
По данным издания South China Morning Post, устройство «установило мировой рекорд по наибольшей мощности одиночного преобразовательного трансформатора в области гибких систем передачи постоянного тока».
Электросети должны постоянно поддерживать баланс между производством и потреблением энергии. Даже незначительные отклонения могут привести к изменению частоты, а при отсутствии своевременной коррекции — распространиться и вызвать масштабные отключения.
Возобновляемая энергетика, зависящая от погодных условий, способна менять объемы выработки гораздо быстрее, чем традиционные электростанции могут подстроиться, что создает периоды нестабильности. В августе прошлого года эта проблема достигла критической стадии в Синьцзяне, где несогласованная работа ветровых электростанций вызвала низкочастотные колебания, угрожавшие устойчивости всей национальной энергосистемы.
Существующие системы передачи испытывают трудности при управлении такими колебаниями на больших расстояниях, поскольку поток энергии в них невозможно точно регулировать. Для решения этой задачи компания Changzhou Xidian Transformer, входящая в состав China XD Group, разработала гибкий трансформатор постоянного тока большой мощности.
Это интеллектуальное устройство преобразует переменный ток, поступающий от электростанций и локальных сетей, в постоянный ток, который передается в одном стабильном направлении. Такой подход повышает эффективность дальнемагистральной передачи и позволяет операторам быстро регулировать потоки мощности, сглаживая частотные отклонения, подобные тем, что наблюдались в прошлом году.
Конструкция трансформатора предусматривает работу при резких изменениях входной мощности от ветровых и солнечных источников, использование волоконно-оптических датчиков для мониторинга температуры внутренних компонентов в реальном времени, а также управление магнитными полями для снижения энергетических потерь.
Команда разработчиков провела масштабные испытания устройства в экстремальных условиях, включая воздействие молний и быстрые переключения между переменным и постоянным током. Результаты подтвердили, что система сохраняет устойчивость даже за пределами расчётных параметров.
Линия протяженностью 2370 километров — от Ганьсу до Чжэцзяна — сможет передавать более 36 миллиардов киловатт-часов в год. Проект описывается как первая в мире гибкая система передачи постоянного тока сверхвысокого напряжения, сочетающая большую дальность, высокую мощность и управление в реальном времени.
В 16.18 по московскому времени 28 декабря 2025 года с единственного гражданского космодрома на территории России произошел 17-й по счету космический запуск этого года. Перед ним на космодроме побывал корреспондент нашего издания, и вскоре мы выпустим репортаж о том, чем живет самый холодный космодром в мире.
После открытия объекта 3I/ATLAS предполагалось, что ядро межзвездной кометы могло иметь гигантские размеры. Но в процессе дальнейших наблюдений выяснилось, что эти оценки были явно завышены. Недавние расчеты показали, что на самом деле 3I/ATLAS по размерам соответствует среднестатистическим или даже самым компактным кометам Солнечной системы.
Палеонтологи описали крупнейшее в мире скопление следов динозавров: более 16 000 вмятин на площади 7500 квадратных метров. Ученые считают, что эта территория была не просто местом случайных прогулок, а оживленной трассой, где динозавры организованно мигрировали вдоль берега древнего озера.
В России существуют тысячи рабочих мест с вредными и опасными условиями труда. На шахтах, металлургических заводах, в авиастроении люди годами находятся в условиях сильного шума, вибрации, запыленности и контакта с химикатами, что наносит серьезный ущерб здоровью. Однако существующие методы оценки рисков оказываются неэффективными для прогнозирования заболеваний, поскольку работают с усредненными показателями группы, а обязательные медосмотры определяют уже наступившую болезнь. Такая система лечит последствия, но не предотвращает причину. Ученые Пермского Политеха, управления Роспотребнадзора и ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения разработали программу, которая прогнозирует индивидуальные профессиональные риски здоровью для каждого конкретного работника с точностью 89%.
Ученые выяснили, что специфический вариант гена fruitless (fru) управляет социальным поведением самцов медоносной пчелы, заставляя их активно участвовать в коллективном обмене пищей и правильно выбирать место в колонии.
Генетический анализ показал, что миксины обладают неожиданно сложной системой обоняния, возникшей на заре эволюции позвоночных
Биологи опровергли представление о примитивности органов чувств у древнейших бесчелюстных, обнаружив у миксин огромный арсенал рецепторов для поиска добычи. Исследователи доказали, что способность различать сложные запахи и аминокислоты появилась у общего предка позвоночных задолго до возникновения челюстей.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
13 Марта, 2016
Топ-7 самых больших боевых кораблей в мире
22 Мая, 2021
Случай на 14-м измерительном пункте
4 Декабря, 2013
Космическая хроника за ноябрь
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии