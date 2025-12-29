  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
29 декабря, 16:30
Рейтинг: +127
Посты: 396

Самые впечатляющие фотографии космоса в 2025 году по версии Reuters

Фотографии далекого космоса завораживают и притягивают взгляд. Они позволяют увидеть фрагменты Вселенной, недоступные для человеческих глаз.

Сообщество
# астрономия
# галактика
# космос
# туманность
# фото
# фотографии
Комбинированное изображение остатка сверхновой Кассиопея А. Это самый молодой из известных остатков сверхновых в Млечном Пути. Изображение объединило данные рентгеновской обсерватории «Чандра», космических телескопов «Джеймс Уэбб», «Хаббл» и «Спитцер». Объект расположен примерно в десяти тысячах световых лет от Земли в созвездии Кассиопеи / © NASA / CXC / SAO / ESA / STScI / JPL / Caltech
Комбинированное изображение остатка сверхновой Кассиопея А. Это самый молодой из известных остатков сверхновых в Млечном Пути. Изображение объединило данные рентгеновской обсерватории «Чандра», космических телескопов «Джеймс Уэбб», «Хаббл» и «Спитцер». Объект расположен примерно в десяти тысячах световых лет от Земли в созвездии Кассиопеи / © NASA / CXC / SAO / ESA / STScI / JPL / Caltech

Агентство Reuters подготовило подборку лучших космических фотографий 2025 года. Среди них — далекие галактики, туманности, остатки сверхновых и черные дыры.

За этими снимками стоят годы инженерной работы. Многие изображения удалось получить благодаря космическим телескопам «Хаббл» и «Джеймс Уэбб».

Выброс вещества от формирующейся звезды — объект Хербига — Аро HH 49/50, известный как «космическое торнадо» / © James Webb Space Telescope / NASA / ESA / CSA / STScI
Выброс вещества от формирующейся звезды — объект Хербига — Аро HH 49/50, известный как «космическое торнадо» / © James Webb Space Telescope / NASA / ESA / CSA / STScI
Петля Лебедя, также известная как туманность Вуаль. Это остаток сверхновой, образовавшийся после гибели массивной звезды. Изображение получено с помощью рентгеновской обсерватории «Чандра» / © NASA / SAO / CXC
Петля Лебедя, также известная как туманность Вуаль. Это остаток сверхновой, образовавшийся после гибели массивной звезды. Изображение получено с помощью рентгеновской обсерватории «Чандра» / © NASA / SAO / CXC
Огромный столб холодного газа и пыли — часть туманности Орел, также известной как Мессье 16 / © ESA / Hubble & NASA, K. Noll
Огромный столб холодного газа и пыли — часть туманности Орел, также известной как Мессье 16 / © ESA / Hubble & NASA, K. Noll
Среднеинфракрасный вид планетарной туманности NGC 1514. В центре находятся две звезды, одна из которых сбросила слои пыли и газа, приближаясь к концу своего жизненного цикла / © NASA / ESA / CSA / STScI / NASA-JPL / Caltech / UCLA
Среднеинфракрасный вид планетарной туманности NGC 1514. В центре находятся две звезды, одна из которых сбросила слои пыли и газа, приближаясь к концу своего жизненного цикла / © NASA / ESA / CSA / STScI / NASA-JPL / Caltech / UCLA
Сцена рождения звезды в скоплении Pismis 24, молодой звездной группе в центре близкой туманности Лобстер, примерно в 5500 световых лет от Земли в созвездии Скорпиона / © NASA / James Webb Telescop
Сцена рождения звезды в скоплении Pismis 24, молодой звездной группе в центре близкой туманности Лобстер, примерно в 5500 световых лет от Земли в созвездии Скорпиона / © NASA / James Webb Telescop
Южный полюс Юпитера / © NASA / JPL-Caltech / SwRI/MSSS / Betsy Asher Hall / Gervasio Robles
Южный полюс Юпитера / © NASA / JPL-Caltech / SwRI/MSSS / Betsy Asher Hall / Gervasio Robles
Протопланетный диск, видимый с ребра, вокруг недавно сформировавшейся звезды, окруженный струями и дисковым ветром / © ESA / Webb, NASA & CSA
Протопланетный диск, видимый с ребра, вокруг недавно сформировавшейся звезды, окруженный струями и дисковым ветром / © ESA / Webb, NASA & CSA
Светящаяся космическая пыль, нагретая очень молодыми массивными звездами в области Стрельца B2 / © NASA / ESA / CSA / STScI / Adam Ginsburg (University of Florida), Nazar Budaiev (University of Florida), Taehwa Yoo (University of Florida), Alyssa Pagan (STScI)
Светящаяся космическая пыль, нагретая очень молодыми массивными звездами в области Стрельца B2 / © NASA / ESA / CSA / STScI / Adam Ginsburg (University of Florida), Nazar Budaiev (University of Florida), Taehwa Yoo (University of Florida), Alyssa Pagan (STScI)
Туманность «Красный паук» / © NASA / ESA / CSA
Туманность «Красный паук» / © NASA / ESA / CSA
Две галактики, расположенные на большом расстоянии друг от друга. Ближайшая галактика находится в центре кадра, а более удаленная изгибается вокруг нее и формирует «кольцо Эйнштейна» / © ESA / Webb, NASA & CSA
Две галактики, расположенные на большом расстоянии друг от друга. Ближайшая галактика находится в центре кадра, а более удаленная изгибается вокруг нее и формирует «кольцо Эйнштейна» / © ESA / Webb, NASA & CSA
N79 — гигантская область звездообразования в Большом Магеллановом Облаке, маленькой спутниковой галактике Млечного Пути / © NASA / Chandra X-ray Observatory
N79 — гигантская область звездообразования в Большом Магеллановом Облаке, маленькой спутниковой галактике Млечного Пути / © NASA / Chandra X-ray Observatory
IRAS 04302+2247 — диск, где формируются планеты. Он расположен примерно в 525 световых лет в темном облаке в области звездообразования Тельца / © NASA / ESA / CSA
IRAS 04302+2247 — диск, где формируются планеты. Он расположен примерно в 525 световых лет в темном облаке в области звездообразования Тельца / © NASA / ESA / CSA
Планетарная туманность в созвездии Скорпион NGC 6072 / © NASA / ESA / CSA / STScI
Планетарная туманность в созвездии Скорпион NGC 6072 / © NASA / ESA / CSA / STScI
Туманность Кошачья Лапа — область звездообразования, состоящая из газа, пыли и молодых звезд / © NASA / ESA / CSA / STScI
Туманность Кошачья Лапа — область звездообразования, состоящая из газа, пыли и молодых звезд / © NASA / ESA / CSA / STScI
Звездная система Lynds 483. Две протозвезды находятся в центре «песочных часов» / © NASA / ESA / CSA / STScI
Звездная система Lynds 483. Две протозвезды находятся в центре «песочных часов» / © NASA / ESA / CSA / STScI
Карликовая галактика Leo P / © NASA / ESA / CSA / STScI
Карликовая галактика Leo P / © NASA / ESA / CSA / STScI
NGC 1068 — сравнительно близкая спиральная галактика с черной дырой в центре, масса которой вдвое превышает массу черной дыры Млечного Пути / © NASA / Chandra X-ray Observatory
NGC 1068 — сравнительно близкая спиральная галактика с черной дырой в центре, масса которой вдвое превышает массу черной дыры Млечного Пути / © NASA / Chandra X-ray Observatory
Туманность Пламя в комплексе Орионовых молекулярных облаков / © NASA / ESA / CSA / STScI
Туманность Пламя в комплексе Орионовых молекулярных облаков / © NASA / ESA / CSA / STScI
Спиральная галактика Мессье 77, также известная как галактика Кальмар. Она расположена примерно в 45 миллионах световых лет от Земли в созвездии Кита / © NASA / ESA
Спиральная галактика Мессье 77, также известная как галактика Кальмар. Она расположена примерно в 45 миллионах световых лет от Земли в созвездии Кита / © NASA / ESA
Область глубокого космоса на изображении, которое объединяет данные и наблюдения телескопов «Джеймс Уэбб», «Хаббл», «Чандра» и XMM-Newton. Изображение показывает группу галактик в возрасте Вселенной около 6,5 миллиарда лет — чуть меньше половины ее текущего возраста / © ESA / Webb, NASA & CSA
Область глубокого космоса на изображении, которое объединяет данные и наблюдения телескопов «Джеймс Уэбб», «Хаббл», «Чандра» и XMM-Newton. Изображение показывает группу галактик в возрасте Вселенной около 6,5 миллиарда лет — чуть меньше половины ее текущего возраста / © ESA / Webb, NASA & CSA
