Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
28 декабря, 00:09
В Иракском Курдистане археологи обнаружили гончарную мастерскую возрастом 3000 лет

В Иракском Курдистане археологи обнаружили 3000-летнюю гончарную мастерскую, сохранившуюся в очень хорошем состоянии. Находка рассказала о ремесленном производстве, городской жизни и социальной организации на древнем Ближнем Востоке. 

# археология
# Ирак
# история
Раскопанная гончарная мастерская в Иракском Курдистане / © Andrea Squitieri, Arkeonews
Раскопанная гончарная мастерская в Иракском Курдистане / © Andrea Squitieri, Arkeonews

Мастерскую железного века нашли в поселении Динка. По словам исследователей из Тюбингенского университета (Германия) мастерская датируется примерно 1200-800 годами до нашей эры. Результаты исследования опубликованы в Journal of Archaeological Science. 

Археологи нашли две печи, фрагменты керамики, остатки топлива и слоистые отложения. Находки раскрыли всю производственную цепочку — от переработки сырой глины до готовых сосудов. По словам ученых, это одно из наиболее полных исследований древнего ближневосточного гончарного производства.

Гончарное дело — одно из самых ценных источников исторических свидетельств. Археологи часто находят готовую керамику, но о процессе ее создания известно не так много. Гончарные мастерские редко сохраняются нетронутыми, а установки для обжига со временем полностью разрушаются. Для археологов найти гончарную мастерскую — большая удача. Такие открытия позволяют узнать, как работали и организовывали труд гончары железного века.

Ведущий исследователь Сильвия Амиконе пояснила, что отличное состояние мастерской позволило ученым реконструировать весь производственный процесс. Команда изучила сырую глину, готовые сосуды, облицовку печей и следы топлива. Исследователи пришли к выводу, что мастерская работала по структурированной и модульной производственной системе. Она снабжала не только само поселение, но и весь регион.

Как показало исследование, гончары использовали методы низкотемпературного обжига. Производство керамики по строгим правилам указывает, что мастера обладали техническими знаниями. По мнению команды, эти правила передавались из поколения в поколение, а мастера внимательно следили за процессом, чтобы горшки получались качественными.

Открытие бросило вызов представлениям археологов, что мастерские железного века были неформальными или слабо структурированными. Находка рассказала исследователям, что уже тогда работа в мастерских была хорошо организована, процессы зависели друг от друга, а мастера следовали общим ремесленным традициям. Все это развивало торговлю и связи между регионами.

26 декабря, 15:47
Максим Абдулаев

