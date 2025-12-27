Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
В Иракском Курдистане археологи обнаружили гончарную мастерскую возрастом 3000 лет
В Иракском Курдистане археологи обнаружили 3000-летнюю гончарную мастерскую, сохранившуюся в очень хорошем состоянии. Находка рассказала о ремесленном производстве, городской жизни и социальной организации на древнем Ближнем Востоке.
Мастерскую железного века нашли в поселении Динка. По словам исследователей из Тюбингенского университета (Германия) мастерская датируется примерно 1200-800 годами до нашей эры. Результаты исследования опубликованы в Journal of Archaeological Science.
Археологи нашли две печи, фрагменты керамики, остатки топлива и слоистые отложения. Находки раскрыли всю производственную цепочку — от переработки сырой глины до готовых сосудов. По словам ученых, это одно из наиболее полных исследований древнего ближневосточного гончарного производства.
Гончарное дело — одно из самых ценных источников исторических свидетельств. Археологи часто находят готовую керамику, но о процессе ее создания известно не так много. Гончарные мастерские редко сохраняются нетронутыми, а установки для обжига со временем полностью разрушаются. Для археологов найти гончарную мастерскую — большая удача. Такие открытия позволяют узнать, как работали и организовывали труд гончары железного века.
Ведущий исследователь Сильвия Амиконе пояснила, что отличное состояние мастерской позволило ученым реконструировать весь производственный процесс. Команда изучила сырую глину, готовые сосуды, облицовку печей и следы топлива. Исследователи пришли к выводу, что мастерская работала по структурированной и модульной производственной системе. Она снабжала не только само поселение, но и весь регион.
Как показало исследование, гончары использовали методы низкотемпературного обжига. Производство керамики по строгим правилам указывает, что мастера обладали техническими знаниями. По мнению команды, эти правила передавались из поколения в поколение, а мастера внимательно следили за процессом, чтобы горшки получались качественными.
Открытие бросило вызов представлениям археологов, что мастерские железного века были неформальными или слабо структурированными. Находка рассказала исследователям, что уже тогда работа в мастерских была хорошо организована, процессы зависели друг от друга, а мастера следовали общим ремесленным традициям. Все это развивало торговлю и связи между регионами.
Генетический анализ показал, что миксины обладают неожиданно сложной системой обоняния, возникшей на заре эволюции позвоночных
Биологи опровергли представление о примитивности органов чувств у древнейших бесчелюстных, обнаружив у миксин огромный арсенал рецепторов для поиска добычи. Исследователи доказали, что способность различать сложные запахи и аминокислоты появилась у общего предка позвоночных задолго до возникновения челюстей.
Палеонтологи описали крупнейшее в мире скопление следов динозавров: более 16 000 вмятин на площади 7500 квадратных метров. Ученые считают, что эта территория была не просто местом случайных прогулок, а оживленной трассой, где динозавры организованно мигрировали вдоль берега древнего озера.
С помощью сети радиотелескопов VLA (Very Large Array) и VLBA (Very Long Baseline Array) астрономы наблюдали крайне редкое явление — слияние трех галактик, каждая из которых содержит сверхмассивную черную дыру. Система, обозначенная как J1218/J1219+1035, расположилась примерно в 370 миллионах световых лет от Земли, а ее дальнейшее изучение позволит понять, как растут и взаимодействуют эти космические «монстры».
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Обычно, увидев черную плесень в помещении, мы стремимся избавиться от нее как можно скорее. Микроскопический гриб Aspergillus niger обладает уникальной живучестью и умением приспосабливаться к любым неблагоприятным условиям среды, но для человека воспринимается как признак бытовой неприятности. Он портит еду, размножается в сырых углах, вызывает аллергию и ассоциируется с антисанитарией. Однако именно эти качества — устойчивость к токсичным веществам и способность расти в экстремальных условиях — оказались ключевыми для неожиданной сферы его применения. Ученые задействовали этот гриб для утилизации одного из самых проблемных промышленных загрязнителей — трибутилфосфата.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
