Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
26 декабря, 21:21
Рейтинг: +127
Посты: 393

Концерт канадского скрипача отменили из-за ложного обвинения в насилии, сгенерированного ИИ

В Канаде отменили концерт скрипача после того, как искусственный интеллект идентифицировал его как преступника, виновного в изнасиловании.

Сообщество
# Google
# искусственный интеллект
# нейросеть
Скрипач Эшли МакИсаак / © Kelly Clark / The Canadian Press
Скрипач Эшли МакИсаак / © Kelly Clark / The Canadian Press

Канадский скрипач, лауреат премии Juno Award Эшли МакИсаак рассказал, что стал жертвой клеветы со стороны Google. Нейросеть компании выдала про него сводку, в которой утверждалось, что он виновен в сексуальном насилии.

По словам МакАйзека, в сводке говорилось, что его осудили за ряд преступлений, включая сексуальное насилие, нападение на женщину и попытку нападения на несовершеннолетнего. Нейросеть также утверждала, что мужчина находится в национальном реестре сексуальных преступников. Музыкант отметил, что это также не соответствует действительности.

Как оказалось, искусственный интеллект взял утверждения из онлайн-публикаций о другом человеке — однофамильце скрипача. Представитель Google в Канаде Венди Мэнтон заявила, что «ИИ-обзоры» Google постоянно меняются, чтобы показывать наиболее «полезную» информацию.

В этой ситуации община коренных народов отменила концерт музыканта. Община уже извинилась перед ним. Однако музыкант отметил, что такая дезинформация могла бы появиться во время пересечения международной границы. По мнению музыканта, это могло бы закончиться для него арестом.

Выбор редакции

Инфографика: сравнение российского термоядерного реактора с ИТЭР

12 декабря, 10:30

