Корейские инженеры испытали сверхпрочного робота для исследования лунных пещер
Если человечеству суждено колонизировать Луну, пещеры, образовавшиеся в результате древней вулканической активности, могут стать убежищем от космической радиации и экстремальных температур. Но как безопасно исследовать эти неизведанные полости, прежде чем отправить туда людей?
Группа инженеров и ученых из Южной Кореи создала прототип лунохода, способного передвигаться по сложному рельефу. Особенность этого робота — его прочные колеса из гибких металлических полос, сплетенных в спиралевидную структуру. Это позволяет им сжиматься и расширяться, подобно произведению кинетического искусства.
«Результаты экспериментов показали успешное преодоление препятствий высотой 200 миллиметров, стабильную подвижность на каменистых поверхностях и грунте, имитирующем лунный реголит, а также устойчивость к ударам при падении, моделирующем спуск с высоты 100 метров в условиях лунной гравитации», — сообщили исследователи в новой статье журнала Science Robotics.
Благодаря способности увеличивать диаметр с 22,8 до почти 50 сантиметров, аппарат с такими колесами распределяет вес более равномерно. Это создает достаточно прочную конструкцию для навигации по сложному ландшафту пещер, а в сложенном состоянии робот может проникать в узкие пространства.
Инженеры продемонстрировали прочность колес и способность преодолевать препятствия, запустив ровер в реальную земную пещеру. Они также сбрасывали его с дрона, подвергали воздействию открытого огня и экстремального холода. Металлические полосы колес изготовлены из легкой углеродистой стали, что делает их одновременно прочными и эластичными.
«Таким образом, колесо способно поглощать удары и перемещаться по неровной поверхности, сохраняя прочность в экстремальных лунных условиях», — говорится в статье.
Для будущей миссии команда предлагает такой концепт: большой луноход-носитель доставит к краю лунного колодца несколько малых аппаратов с прочными колесами. Затем большой ровер сможет спустить малых исследователей прямо внутрь колодца, ведущего в пещеру, — упругость и ударопрочность колес послужат амортизаторами.
