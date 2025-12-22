Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Blue Origin впервые отправила в суборбитальный полет астронавта, использующего инвалидную коляску

Михаэла Бентхаус / © Blue Origin

Полет состоялся утром 20 декабря, когда капсула New Shepard компании Blue Origin стартовала с площадки неподалеку от города Ван-Хорн в штате Техас. Миссия под обозначением NS-37 стала для компании шестнадцатым суборбитальным туристическим полетом. Blue Origin, основанная в 2000 году Джеффом Безосом, разработала систему New Shepard для выполнения коротких суборбитальных миссий, призванных расширить круг участников полетов к границам космоса далеко за пределы профессиональных астронавтов.

Последняя миссия наглядно отразила этот широкий подход, показав, как коммерческие космические программы постепенно открываются для все более разнообразной аудитории.

Хотя полет носил суборбитальный характер, он стал частью растущего числа частных миссий, которые меняют представление общества о доступе к космосу и переосмысливают вопрос о том, кто может стать его участником.

По словам самой Бентхаус, мысль о суборбитальном полете долгое время казалась ей скорее далекой мечтой, чем реальной целью. Накануне старта она призналась, что всегда хотела покинуть пределы Земли, но никогда по-настоящему не верила, что это возможно именно для нее. До того как получить место в капсуле New Shepard, Бентхаус задавалась вопросом, не ограничен ли доступ в космос людьми с менее тяжелыми формами инвалидности — например, теми, кто потерял конечность, но сохранил способность ходить.

Инженер также сомневалась, не выводит ли жизнь с травмой спинного мозга ее за рамки того, что считается допустимым для космических полетов. После аварии во время катания на горном велосипеде в 2018 году, повредившей спинной мозг, Бентхаус переосмыслила свои цели и сосредоточилась на новых вызовах, направив врожденную тягу к приключениям в инженерную и научную деятельность.

Она рассказала, что именно в этот период ее интерес к исследованию космоса стал особенно глубоким, поскольку она начала концентрироваться на задачах, которыми могла заниматься, используя инвалидную коляску для передвижения.

Сама миссия New Shepard длилась около десяти минут. За это время ракета разогнала Бентхаус и ее пятерых попутчиков до скорости, превышающей скорость звука более чем в три раза, и вывела капсулу за линию Кармана по кратковременной суборбитальной траектории.