Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Крупнейший в мире «вакуумный» парус установили на грузовом судне
На грузовое судно в Испании инженеры установили крупнейший в мире парус с эффектом аэродинамического всасывания, обеспечивающий подъемную силу, в семь раз превосходящую традиционные решения. Парус полностью подготовили к эксплуатации заранее и смонтировали за один заход на верфь.
Испанская парусостроительная компания завершила установку самого большого «вакуумного» паруса, когда-либо применявшегося на действующем грузовом судне. Проект стал частью более широкой стратегии по сокращению расхода топлива и вредных выбросов в коммерческом судоходстве.
Монтаж 22-метровой ветровой двигательной установки eSAIL выполнили на судоверфи Astander в Сантандере (Испания). Парус установили на судно Fluvius Tavy — универсальный сухогруз, эксплуатируемый нидерландской судоходной компанией Amasus Shipping.
Разработанная компанией bound4blue автономная парусная система стала второй подобной установкой для этого судовладельца. Проект продемонстрировал как масштабируемость «вакуумных» парусов, так и растущее доверие судовладельцев к использованию ветровой энергии.
Данный проект стал продолжением предыдущей установки на судне Eems Traveller, принадлежащем Amasus. Это было первое универсальное грузовое судно, начавшее эксплуатацию «вакуумных» парусов после оснащения двумя мачтами eSAIL высотой 17 метров.
С тех пор система, сертифицированная классификационным обществом DNV, была установлена на судах таких операторов, как Odfjell, Louis Dreyfus Armateurs и Eastern Pacific Shipping. Экономия топлива и снижение выбросов были доказаны и подтверждены независимыми оценками.
Система использует аэродинамическое всасывание, создавая подъемную силу, до семи раз превышающую показатели традиционных парусов. Принцип работы основан на протягивании воздушного потока вдоль аэродинамически оптимизированной поверхности. Технология полностью автономна и автоматически подстраивается под ветровые условия без участия экипажа.
Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Считается, что для профилактики деменции и других когнитивных нарушений лучше потреблять меньше жиров. Ученые из Швеции выяснили обратное: потребление молочных продуктов с высоким содержанием жира связано со снижением рисков этой патологии.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.
Задолго до достижения ближайшей к Солнцу точки 3I/ATLAS начала испускать стабильный узконаправленный поток газа из определенной области на своей поверхности — рядом с одним из полюсов кометы. Ранее такие струи не раз наблюдали на кометах, в том числе на первой межзвездной комете Борисова, но еще никогда не видели столь стабильного и долгоживущего джета.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
16 Апреля, 2015
Самые страшные ритуалы на Земле
19 Июня, 2018
Выжить любой ценой: бункеры и убежища
10 Октября, 2015
Что будет с нефтью?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии