Крупнейший в мире «вакуумный» парус установили на грузовом судне

На грузовое судно в Испании инженеры установили крупнейший в мире парус с эффектом аэродинамического всасывания, обеспечивающий подъемную силу, в семь раз превосходящую традиционные решения. Парус полностью подготовили к эксплуатации заранее и смонтировали за один заход на верфь.

Крупнейший в мире «вакуумный» парус установили на грузовом судне в Испании / © bound4blue

Испанская парусостроительная компания завершила установку самого большого «вакуумного» паруса, когда-либо применявшегося на действующем грузовом судне. Проект стал частью более широкой стратегии по сокращению расхода топлива и вредных выбросов в коммерческом судоходстве.

Монтаж 22-метровой ветровой двигательной установки eSAIL выполнили на судоверфи Astander в Сантандере (Испания). Парус установили на судно Fluvius Tavy — универсальный сухогруз, эксплуатируемый нидерландской судоходной компанией Amasus Shipping.

Разработанная компанией bound4blue автономная парусная система стала второй подобной установкой для этого судовладельца. Проект продемонстрировал как масштабируемость «вакуумных» парусов, так и растущее доверие судовладельцев к использованию ветровой энергии.

Данный проект стал продолжением предыдущей установки на судне Eems Traveller, принадлежащем Amasus. Это было первое универсальное грузовое судно, начавшее эксплуатацию «вакуумных» парусов после оснащения двумя мачтами eSAIL высотой 17 метров.

С тех пор система, сертифицированная классификационным обществом DNV, была установлена на судах таких операторов, как Odfjell, Louis Dreyfus Armateurs и Eastern Pacific Shipping. Экономия топлива и снижение выбросов были доказаны и подтверждены независимыми оценками.

Система использует аэродинамическое всасывание, создавая подъемную силу, до семи раз превышающую показатели традиционных парусов. Принцип работы основан на протягивании воздушного потока вдоль аэродинамически оптимизированной поверхности. Технология полностью автономна и автоматически подстраивается под ветровые условия без участия экипажа.