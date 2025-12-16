  • Добавить в закладки
Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
16 декабря, 09:17
Рейтинг: +1096
Посты: 2496

NASA впервые протестирует сеть Starshield для поддержки миссий в дальнем космосе

NASA проведет испытания спутниковой сети Starshield компании SpaceX, изначально ориентированной на задачи национальной безопасности, в интересах своей Сети дальней космической связи (Deep Space Network, DSN).

# NASA
# SpaceX
# космос
# спутники
Сеть дальней космической связи (Deep Space Network) / © NASA
Сеть дальней космической связи (Deep Space Network) / © NASA

Согласно закупочному уведомлению от 11 декабря, агентство планирует заключить со SpaceX контракт без конкурса на поставку терминалов Starshield и услуг передачи данных. Документ носит уведомительный характер для других потенциальных поставщиков, но стоимость предполагаемого контракта в нем не раскрывается.

В рамках соглашения NASA получит семь терминалов Starshield, которые будут установлены на трех узлах DSN — в Австралии, Калифорнии и Испании. Кроме того, предусмотрено восемь подписок на передачу данных, каждая из которых обеспечивает до пяти терабайт трафика в месяц. Передача данных будет осуществляться через «непрерывный, зашифрованный сервис исключительно для государственных пользователей».

Проект описывается как шестимесячная пилотная программа, реализуемая подразделением NASA по космическим коммуникациям и навигации SCaN. Ее цель — создать резервные каналы связи между тремя основными центрами DSN и повысить устойчивость всей сети.

В документации подчеркивается, что SCaN нуждается в защищенных спутниковых каналах передачи данных для повышения надежности и диверсификации инфраструктуры DSN. Пилотный проект должен показать, способна ли Starshield дополнить существующие наземные оптоволоконные линии связи, обеспечив безопасный, гибкий и резервный маршрут передачи информации.

Starshield — специализированное ответвление сети Starlink и предназначенное для предоставления услуг связи, наблюдения и других функций, главным образом для государственных и оборонных заказчиков. SpaceX публично упоминает Starshield, но раскрывает минимум технических подробностей, включая состав группировки и конкретные возможности аппаратов.

При этом компания делает акцент на защищенности связи. По утверждению SpaceX, Starlink уже обеспечивает сквозное шифрование пользовательских данных, а Starshield дополнительно использует криптографию повышенного уровня, позволяющую работать с засекреченными полезными нагрузками и удовлетворять самым жестким требованиям государственных структур. Судя по всему, именно этот аспект стал ключевым при выборе Starshield для эксперимента NASA. В требованиях к проекту прямо указано использование шифрования уровня AES-128 или выше, а также соблюдение стандартов защиты служебной и экспортно-контролируемой информации.

Ранее NASA публично не сообщало о планах использовать Starshield для поддержки DSN или других своих операций. В последнее время обсуждения вокруг DSN в агентстве были сосредоточены на растущей нагрузке на сеть, усугубленной сбоями, в том числе повреждением одной из крупнейших антенн — 70-метровой тарелки в Калифорнии, выведенной из строя в сентябре.

За месяц
