NASA впервые протестирует сеть Starshield для поддержки миссий в дальнем космосе
NASA проведет испытания спутниковой сети Starshield компании SpaceX, изначально ориентированной на задачи национальной безопасности, в интересах своей Сети дальней космической связи (Deep Space Network, DSN).
Согласно закупочному уведомлению от 11 декабря, агентство планирует заключить со SpaceX контракт без конкурса на поставку терминалов Starshield и услуг передачи данных. Документ носит уведомительный характер для других потенциальных поставщиков, но стоимость предполагаемого контракта в нем не раскрывается.
В рамках соглашения NASA получит семь терминалов Starshield, которые будут установлены на трех узлах DSN — в Австралии, Калифорнии и Испании. Кроме того, предусмотрено восемь подписок на передачу данных, каждая из которых обеспечивает до пяти терабайт трафика в месяц. Передача данных будет осуществляться через «непрерывный, зашифрованный сервис исключительно для государственных пользователей».
Проект описывается как шестимесячная пилотная программа, реализуемая подразделением NASA по космическим коммуникациям и навигации SCaN. Ее цель — создать резервные каналы связи между тремя основными центрами DSN и повысить устойчивость всей сети.
В документации подчеркивается, что SCaN нуждается в защищенных спутниковых каналах передачи данных для повышения надежности и диверсификации инфраструктуры DSN. Пилотный проект должен показать, способна ли Starshield дополнить существующие наземные оптоволоконные линии связи, обеспечив безопасный, гибкий и резервный маршрут передачи информации.
Starshield — специализированное ответвление сети Starlink и предназначенное для предоставления услуг связи, наблюдения и других функций, главным образом для государственных и оборонных заказчиков. SpaceX публично упоминает Starshield, но раскрывает минимум технических подробностей, включая состав группировки и конкретные возможности аппаратов.
При этом компания делает акцент на защищенности связи. По утверждению SpaceX, Starlink уже обеспечивает сквозное шифрование пользовательских данных, а Starshield дополнительно использует криптографию повышенного уровня, позволяющую работать с засекреченными полезными нагрузками и удовлетворять самым жестким требованиям государственных структур. Судя по всему, именно этот аспект стал ключевым при выборе Starshield для эксперимента NASA. В требованиях к проекту прямо указано использование шифрования уровня AES-128 или выше, а также соблюдение стандартов защиты служебной и экспортно-контролируемой информации.
Ранее NASA публично не сообщало о планах использовать Starshield для поддержки DSN или других своих операций. В последнее время обсуждения вокруг DSN в агентстве были сосредоточены на растущей нагрузке на сеть, усугубленной сбоями, в том числе повреждением одной из крупнейших антенн — 70-метровой тарелки в Калифорнии, выведенной из строя в сентябре.
Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.
Ученые МИЭМ ВШЭ совместно с коллегами из Китая нашли способ повысить долговечность перовскитных солнечных батарей. Они решили проблему с утечкой йода из материала. Для этого в перовскит добавили молекулы четвертичного аммония, которые образуют прочную электростатическую пару с ионами йода и фиксируют их в кристалле. Теперь элементы сохраняют более 92% мощности после тысячи часов работы при 85 °C.
Человек столетиями охотился на самых недружелюбных медведей, считая их опасными хищниками. На примере апеннинских медведей ученые доказали, что соседство с людьми сделало этих животных менее враждебными на генетическом уровне.
У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.
В конце 2025 года Национальные академии наук, инженерии и медицины США представили доклад, посвященный будущим пилотируемым миссиям к Марсу. В документе подробно описаны причины, по которым людям стоит отправиться на Красную планету, а также технологии, способные приблизить человечество к первой высадке.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
