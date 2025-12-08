Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Карта: крупнейшие региональные моря

Крупнейшие региональные моря планеты охватывают самые разные климатические зоны — от жарких тропиков до ледяных вод Антарктики. Они представляют собой крупные подразделения мировой океанической системы, границы которых часто определяются окружающими сушами или подводными хребтами.

Карта: крупнейшие региональные моря / © Visual Capitalist

Новая инфографика показывает 30 самых больших региональных морей Земли по площади поверхности — от обширного Филиппинского до холодного Лабрадорского. Источником данных для нее послужила Wikipedia.

Понятие «море» не имеет строгого определения, и в данном случае речь идет прежде всего о крупных частях мирового океана, а не об изолированных внутренних водоемах. Границы таких морей зачастую проходят вдоль континентальных окраин, островных дуг или океанических возвышенностей.

Филиппинское море выделяется как крупнейшее региональное море в мире — его площадь составляет почти 5,7 миллионов квадратных километров, что более чем в два раза превышает площадь Средиземного моря. Оно известно своими глубочайшими океаническими впадинами и высокой тектонической активностью.

Соседнее Коралловое море, занимающее второе место, стало домом для Большого Барьерного рифа и представляет собой важнейший резервуар морского биоразнообразия.

Аравийское море и Южно-Китайское море входят в первую пятерку крупнейших и играют ключевую роль в глобальных морских перевозках. Их теплые воды питают мощные муссонные системы, формирующие климат и сельское хозяйство обширных регионов.

Далее на запад расположены Карибское море и Гвинейский залив — важные центры мировой торговли и транспортировки энергоресурсов.

В список также входят несколько полярных морей, включая моря Уэдделла, Баренцево и Гренландское. Эти районы играют важнейшую роль в формировании глубинных вод — процессе, который помогает поддерживать глобальную циркуляцию океана.