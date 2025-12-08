Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Карта: крупнейшие региональные моря
Крупнейшие региональные моря планеты охватывают самые разные климатические зоны — от жарких тропиков до ледяных вод Антарктики. Они представляют собой крупные подразделения мировой океанической системы, границы которых часто определяются окружающими сушами или подводными хребтами.
Новая инфографика показывает 30 самых больших региональных морей Земли по площади поверхности — от обширного Филиппинского до холодного Лабрадорского. Источником данных для нее послужила Wikipedia.
Понятие «море» не имеет строгого определения, и в данном случае речь идет прежде всего о крупных частях мирового океана, а не об изолированных внутренних водоемах. Границы таких морей зачастую проходят вдоль континентальных окраин, островных дуг или океанических возвышенностей.
Филиппинское море выделяется как крупнейшее региональное море в мире — его площадь составляет почти 5,7 миллионов квадратных километров, что более чем в два раза превышает площадь Средиземного моря. Оно известно своими глубочайшими океаническими впадинами и высокой тектонической активностью.
Соседнее Коралловое море, занимающее второе место, стало домом для Большого Барьерного рифа и представляет собой важнейший резервуар морского биоразнообразия.
Аравийское море и Южно-Китайское море входят в первую пятерку крупнейших и играют ключевую роль в глобальных морских перевозках. Их теплые воды питают мощные муссонные системы, формирующие климат и сельское хозяйство обширных регионов.
Далее на запад расположены Карибское море и Гвинейский залив — важные центры мировой торговли и транспортировки энергоресурсов.
В список также входят несколько полярных морей, включая моря Уэдделла, Баренцево и Гренландское. Эти районы играют важнейшую роль в формировании глубинных вод — процессе, который помогает поддерживать глобальную циркуляцию океана.
