Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
4 декабря, 07:47
SpaceX разрешили запускать Starship с площадки во Флориде

Военно-воздушные силы США одобрили использование SpaceX стартового комплекса SLC-37 во Флориде в качестве новой площадки для запусков Starship — крупнейшей и самой мощной ракеты из когда-либо созданных. До сих пор все 11 испытательных полетов транспортной системы осуществлялись исключительно с базы компании на юге Техаса.

Сообщество
# SpaceX
# StarShip
# космос
# ракеты
Рендер стартовых площадок во Флориде для Starship / © SpaceX
Рендер стартовых площадок во Флориде для Starship / © SpaceX

Если Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) придет к выводу, что влияние пусков на воздушное пространство будет приемлемым, SLC-37 сможет ежегодно осуществлять до 76 запусков и 152 посадок Starship.

Напомним, что комплекс SLC-37 построили для поддержки программы NASA «Аполлон», с помощью которой в 1969–1972 годах на Луну отправились 12 астронавтов. Он включает две пусковые площадки — A и B, хотя первая так и не использовалась.

Площадка 37B стала стартовой точкой для восьми миссий ракет Saturn I и Saturn IB с 1964 по 1968 год, последняя из которых вывела на орбиту корабль «Аполлон-5». После этого площадка простаивала вплоть до 2002 года, когда с нее начали запускать ракеты Delta IV. Последний такой запуск состоялся в апреле 2024 года.

Следующей площадку получит в свое распоряжение SpaceX. Компания планирует использовать обе площадки — 37A и 37B — а также историческую площадку 39A в Центре имени Кеннеди, расположенном рядом.

