Олег Гончар
Олег Гончар
3 декабря, 08:00
Рейтинг: +728
Посты: 2219

Первый в мире 100-киловаттный боевой лазер подготовили к развертыванию

Израиль планирует до конца года развернуть свою первую боевую лазерную систему ПВО высокой мощности — шаг, который может радикально изменить способы противодействия дронам, ракетам и другим воздушным угрозам, сообщило Министерство обороны страны.

Сообщество
# Rafael
# Израиль
# лазеры
# оружие
# ПВО
Iron Beam / © Rafael
Iron Beam / © Rafael

Система под названием Iron Beam («Железный луч») завершила эксплуатационные испытания в сентябре и станет первым в мире боеготовым лазерным перехватчиком.

Лазерная установка мощностью 100 киловатт способна уничтожать цели за считанные секунды и при этом стоит на порядки дешевле традиционных ракетных перехватчиков.

В ходе многонедельных испытаний Iron Beam успешно перехватывал ракеты, беспилотники и другие воздушные цели. По словам представителей оборонного ведомства, лазер продемонстрировал «точную и надежную» работу в условиях, максимально приближенных к боевым.

Iron Beam станет пятым уровнем в многоэшелонированной системе ПВО Израиля, куда уже входят «Железный купол», «Праща Давида» и комплексы Arrow-2 и Arrow-3.

Хотя существующие системы показывают эффективность 90–95% при перехвате ракет и баллистических целей, с дронами и низколетящими БПЛА они справляются хуже — иногда лишь на уровне около 50%, отмечают израильские чиновники.

Новый лазер разработан специально для поражения небольших и медленных целей, летящих низко над землей — именно тех, с которыми радарные перехватчики испытывают трудности.

Комментарии

Написать комментарий
