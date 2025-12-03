Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Телескоп TESS «заметил» межзвездный объект 3I/ATLAS за месяцы до его официального открытия

Ученые из Центра космических исследований имени Годдарда опубликовали результаты анализа архивных данных космического телескопа TESS, работающего на орбите с 2018 года. Как выяснилось, межзвездный объект 3I/ATLAS попал в поле зрения TESS значительно раньше — его следы обнаружены на снимках, сделанных с 7 мая по 2 июня 2025 года, то есть за 55 дней до того, как объект был официально открыт 1 июля.

Межзвездная комета 3I/ATLAS в объективе аппарата Lucy / © NASA

Телескоп зафиксировал колебания яркости объекта на уровне 19–21 звездной величины. Но не менее примечательно то, что данные TESS однозначно подтверждают: в этот период тело находилось в пределах Солнечной системы.

Особый интерес вызвало обнаруженное авторами исследования систематическое расхождение между реальным и рассчитанным положением объекта. На тех расстояниях, где находился 3I/ATLAS, заметных негравитационных маневров быть не могло, поэтому смещение объяснили погрешностями глобальной системы привязки телескопа TESS. Дополнительно наблюдения показали: у объекта уже тогда проявлялась кометоподобная активность — на расстоянии почти одного миллиарда километров от Солнца.

Сегодня траектория 3I/ATLAS полностью соответствует расчетам. Негравитационное ускорение все еще присутствует, но остается слабым, что подтверждает ранее объявленную дату максимального сближения с Землей — 19 декабря, когда объект пройдет на расстоянии 269 миллионов километров. До этой точки ему осталось преодолеть еще около 14 миллионов километров: сейчас он находится в 283 миллионах километрах от нашей планеты.