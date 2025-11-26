Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Rocket Lab рассекретила полезную нагрузку недавнего запуска
Американская компания BlackSky, занимающаяся спутниковой съемкой Земли, оказалась тем самым «конфиденциальным» заказчиком последнего запуска Rocket Lab: на орбиту вывели их новый аппарат, который уже успел прислать первые снимки.
BlackSky сообщила, что новейший спутник поколения Gen-3 выдал первые высокодетализированные изображения меньше чем через сутки после запуска. Это уже третий аппарат Gen-3 в группировке. Он делает снимки с разрешением около 35 сантиметров, а также оснащен инфракрасной камерой и системой межспутниковых связей.
Генеральный директор компании Брайан О’Тул отметил, что качество первых кадров «впечатляющее, а скорость вывода спутника на рабочий режим — рекордная».
В пресс-релизе BlackSky не упоминала ни ракету, ни дату старта, но позже представитель Rocket Lab подтвердил изданию Space News, что запуск состоялся 20 ноября на ракете Electron. Rocket Lab тогда указала лишь, что выводит аппарат для анонимного коммерческого клиента.
Почему BlackSky решила не афишировать участие в запуске, не поясняется.
Это уже третий случай за год, когда Electron выводит полезную нагрузку для не названного клиента. В июне подобный запуск оказался связан с EchoStar, в августе — с компанией E-Space, зарегистрировавшей аппараты через Руанду.
Но запуск BlackSky выделился тем, что о нем объявили всего за пять часов до старта — для Rocket Lab это крайне необычно: обычно коммерческие миссии анонсируются за несколько дней или недель.
BlackSky планирует развернуть минимум 12 спутников Gen-3 к концу 2026 года. В компании объяснили, что расширение группировки увеличивает пропускную способность, снижает задержки, повышает гибкость и расширяет возможности для автоматизированного мониторинга в реальном времени и прогнозирования обстановки, включая военные задачи.
Проанализировав данные наблюдений, собранных за 30 лет с помощью четырех высокоточных спектрографов, астрономы не нашли в двойной системе Эта Кассиопеи (Eta Cassiopeia) гигантских планет — аналогов Юпитера и Сатурна. Их отсутствие делает систему, расположенную в 19,4 светового года от Земли, перспективной для поиска потенциально обитаемых миров.
На протяжении жизни наши вкусовые привычки склонны меняться. Например, с наступлением холодов люди потребляют все больше калорийной, жирной и сладкой пищи. Ученые Пермского Политеха рассказали, в какой момент формируются наши пищевые предпочтения, в каких случаях вкусовые рецепторы могут пропасть полностью, откуда берутся ненависть к холодцу и любовь к конфетам в детстве и на какие нарушения организма указывает тяга к соленому, кислому, сладкому и умами.
Так называемые зумеры и альфа, несмотря на молодой возраст, уже формируют ключевые поведенческие и потребительские тренды. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему обозначение поколений начали с конца алфавита, как альфа и зумеры отличаются в способности к терпеливости, совмещении цифрового и реального «Я», подходу к профессиональной деятельности и отношении к финансам, какое мышление пришло на смену клиповому и как использование искусственного интеллекта повлияет на авторитет родителей.
Бразильские зоологи выяснили, каких именно насекомых и пауков ловят домашние кошки в городах. Для этого использовали не полевые наблюдения, а анализ социальных сетей. Просмотрев более 17 000 видео и фото в TikTok и на фотостоке iStock, ученые нашли 550 записей кошачьей охоты. Самая частая добыча — кузнечики, сверчки, цикады и тараканы.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Ученые открыли новый, ранее неизвестный способ передвижения бактерий по поверхностям, для которого не нужны жгутики. Эти микроорганизмы на краю колонии переваривают сахара, выделяют метаболиты и создают осмотическое давление. Оно вызывает микроскопическое «цунами», и на нем бактерии катятся вперед.
