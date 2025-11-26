Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Rocket Lab рассекретила полезную нагрузку недавнего запуска

Американская компания BlackSky, занимающаяся спутниковой съемкой Земли, оказалась тем самым «конфиденциальным» заказчиком последнего запуска Rocket Lab: на орбиту вывели их новый аппарат, который уже успел прислать первые снимки.

Снимок, сделанный аппаратом Gen-3 / © BlackSky

BlackSky сообщила, что новейший спутник поколения Gen-3 выдал первые высокодетализированные изображения меньше чем через сутки после запуска. Это уже третий аппарат Gen-3 в группировке. Он делает снимки с разрешением около 35 сантиметров, а также оснащен инфракрасной камерой и системой межспутниковых связей.

Генеральный директор компании Брайан О’Тул отметил, что качество первых кадров «впечатляющее, а скорость вывода спутника на рабочий режим — рекордная».

В пресс-релизе BlackSky не упоминала ни ракету, ни дату старта, но позже представитель Rocket Lab подтвердил изданию Space News, что запуск состоялся 20 ноября на ракете Electron. Rocket Lab тогда указала лишь, что выводит аппарат для анонимного коммерческого клиента.

Почему BlackSky решила не афишировать участие в запуске, не поясняется.

Это уже третий случай за год, когда Electron выводит полезную нагрузку для не названного клиента. В июне подобный запуск оказался связан с EchoStar, в августе — с компанией E-Space, зарегистрировавшей аппараты через Руанду.

Но запуск BlackSky выделился тем, что о нем объявили всего за пять часов до старта — для Rocket Lab это крайне необычно: обычно коммерческие миссии анонсируются за несколько дней или недель.

BlackSky планирует развернуть минимум 12 спутников Gen-3 к концу 2026 года. В компании объяснили, что расширение группировки увеличивает пропускную способность, снижает задержки, повышает гибкость и расширяет возможности для автоматизированного мониторинга в реальном времени и прогнозирования обстановки, включая военные задачи.