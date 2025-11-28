  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
28 ноября, 14:10
Рейтинг: +117
Посты: 333

Инфографика: Крупнейшие криптовалюты мира

Биткоин — самая популярная, но не единственная криптовалюта. На инфографике представлены крупнейшие криптовалюты мира по их рыночной капитализации — общей стоимости всех выпущенных токенов.

Крупнейшие криптовалюты мира на 11 ноября 2025 года / © Visual Capitalist 
Крупнейшие криптовалюты мира на 11 ноября 2025 года / © Visual Capitalist 

Криптовалюта — один из видов цифровых платежных систем, которую создают и защищают с помощью криптографии. Она функционирует без участия банков и их аналогов. У криптовалюты нет привычной материальной или цифровой формы.

На инфографике представлены самые ценные криптовалюты в мире по их общей рыночной капитализации по состоянию на 11 ноября 2025 года. Самая популярная криптовалюта — биткоин. Она продолжает доминировать на рынке. Общая стоимость всех выпущенных биткоинов на 11 ноября составляла практически два триллиона долларов. Однако к 25 ноября рыночная капитализация упала до 1,75 триллиона долларов.

Хотя биткоин продолжает доминировать, рыночная капитализация некоторых других криптовалют также преодолела отметку в 100 миллиардов долларов. На втором месте по стоимости всех выпущенных «монет» оказался Ethereum — около 391 миллиарда долларов на 11 ноября и практически 352 миллиарда на 25 ноября. Еще одна популярная криптовалюта — Tether (USDT), токен Ethereum, привязанный к стоимости американского доллара. Как 11 ноября, так и 25 ноября ее капитализация держится на отметке около 184 миллиардов долларов.

Также к наиболее ценным криптовалютам относятся XRP (140 миллиардов долларов на 11 ноября и 134,7 миллиарда долларов на 25 ноября) и BNN (128 миллиардов долларов на 11 ноября и 118,6 миллиарда долларов на 25 ноября). В топ-10 крупнейших криптовалют также вошли Solana, USDC, TRON, Dogecoin и Cardano.

Комментарии

Написать комментарий
Популярное

27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

27 ноября, 11:05
Игорь Байдов

Каменные идолы острова Пасхи оказались результатом соперничества независимых общин

Долгое время ученые полагали, что сотни гигантских статуй на острове Пасхи создали представители местной общины под руководством одного вождя. Однако авторы нового исследования поставили эту гипотезу под сомнение. Детальная трехмерная карта главного каменного карьера острова указала на более сложную картину. Вероятно, монументы были плодом творчества и соперничества небольших независимых групп.

26 ноября, 12:39
Игорь Байдов

Налоги на урожай, а не сельское хозяйство в целом, подтолкнули людей к созданию первых государств

Что стало настоящим фундаментом власти — умение обрабатывать землю или контроль над некоторыми культурными растениями? Авторы нового исследования пришли к выводу, что появление первых крупных сообществ и государств зависело не от земледелия в целом, а от выращивания определенных злаков. Эти культуры было легко хранить и, еще важнее, невероятно просто облагать налогом, что и дало толчок появлению цивилизации.

