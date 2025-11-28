Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: Крупнейшие криптовалюты мира

Биткоин — самая популярная, но не единственная криптовалюта. На инфографике представлены крупнейшие криптовалюты мира по их рыночной капитализации — общей стоимости всех выпущенных токенов.

Крупнейшие криптовалюты мира на 11 ноября 2025 года / © Visual Capitalist

Криптовалюта — один из видов цифровых платежных систем, которую создают и защищают с помощью криптографии. Она функционирует без участия банков и их аналогов. У криптовалюты нет привычной материальной или цифровой формы.

На инфографике представлены самые ценные криптовалюты в мире по их общей рыночной капитализации по состоянию на 11 ноября 2025 года. Самая популярная криптовалюта — биткоин. Она продолжает доминировать на рынке. Общая стоимость всех выпущенных биткоинов на 11 ноября составляла практически два триллиона долларов. Однако к 25 ноября рыночная капитализация упала до 1,75 триллиона долларов.

Хотя биткоин продолжает доминировать, рыночная капитализация некоторых других криптовалют также преодолела отметку в 100 миллиардов долларов. На втором месте по стоимости всех выпущенных «монет» оказался Ethereum — около 391 миллиарда долларов на 11 ноября и практически 352 миллиарда на 25 ноября. Еще одна популярная криптовалюта — Tether (USDT), токен Ethereum, привязанный к стоимости американского доллара. Как 11 ноября, так и 25 ноября ее капитализация держится на отметке около 184 миллиардов долларов.

Также к наиболее ценным криптовалютам относятся XRP (140 миллиардов долларов на 11 ноября и 134,7 миллиарда долларов на 25 ноября) и BNN (128 миллиардов долларов на 11 ноября и 118,6 миллиарда долларов на 25 ноября). В топ-10 крупнейших криптовалют также вошли Solana, USDC, TRON, Dogecoin и Cardano.