Инфографика: Крупнейшие криптовалюты мира
Биткоин — самая популярная, но не единственная криптовалюта. На инфографике представлены крупнейшие криптовалюты мира по их рыночной капитализации — общей стоимости всех выпущенных токенов.
Криптовалюта — один из видов цифровых платежных систем, которую создают и защищают с помощью криптографии. Она функционирует без участия банков и их аналогов. У криптовалюты нет привычной материальной или цифровой формы.
На инфографике представлены самые ценные криптовалюты в мире по их общей рыночной капитализации по состоянию на 11 ноября 2025 года. Самая популярная криптовалюта — биткоин. Она продолжает доминировать на рынке. Общая стоимость всех выпущенных биткоинов на 11 ноября составляла практически два триллиона долларов. Однако к 25 ноября рыночная капитализация упала до 1,75 триллиона долларов.
Хотя биткоин продолжает доминировать, рыночная капитализация некоторых других криптовалют также преодолела отметку в 100 миллиардов долларов. На втором месте по стоимости всех выпущенных «монет» оказался Ethereum — около 391 миллиарда долларов на 11 ноября и практически 352 миллиарда на 25 ноября. Еще одна популярная криптовалюта — Tether (USDT), токен Ethereum, привязанный к стоимости американского доллара. Как 11 ноября, так и 25 ноября ее капитализация держится на отметке около 184 миллиардов долларов.
Также к наиболее ценным криптовалютам относятся XRP (140 миллиардов долларов на 11 ноября и 134,7 миллиарда долларов на 25 ноября) и BNN (128 миллиардов долларов на 11 ноября и 118,6 миллиарда долларов на 25 ноября). В топ-10 крупнейших криптовалют также вошли Solana, USDC, TRON, Dogecoin и Cardano.
Что стало настоящим фундаментом власти — умение обрабатывать землю или контроль над некоторыми культурными растениями? Авторы нового исследования пришли к выводу, что появление первых крупных сообществ и государств зависело не от земледелия в целом, а от выращивания определенных злаков. Эти культуры было легко хранить и, еще важнее, невероятно просто облагать налогом, что и дало толчок появлению цивилизации.
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Долгое время ученые полагали, что сотни гигантских статуй на острове Пасхи создали представители местной общины под руководством одного вождя. Однако авторы нового исследования поставили эту гипотезу под сомнение. Детальная трехмерная карта главного каменного карьера острова указала на более сложную картину. Вероятно, монументы были плодом творчества и соперничества небольших независимых групп.
Коллектив российских ученых из МИРЭА — Российского технологического университета, Центра фотоники двумерных материалов МФТИ, Института металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН и ряда других ведущих научных центров провел глубокое исследование кристаллической структуры широко используемых пьезоэлектрических материалов на основе цирконата-титаната свинца. Используя метод рентгеноструктурного анализа, исследователи впервые смогли в деталях установить, как небольшие химические добавки кардинально меняют фазовый состав керамики и напрямую определяют ее электрофизические характеристики. Это открывает путь к целенаправленному дизайну «умных» материалов с заранее заданными свойствами для передовой электроники и сенсорики.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Ученые открыли новый, ранее неизвестный способ передвижения бактерий по поверхностям, для которого не нужны жгутики. Эти микроорганизмы на краю колонии переваривают сахара, выделяют метаболиты и создают осмотическое давление. Оно вызывает микроскопическое «цунами», и на нем бактерии катятся вперед.
