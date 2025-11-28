  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
28 ноября, 11:27
Рейтинг: +117
Посты: 331

Инфографика: похожие флаги мира

Иногда различия между флагами государств и регионов бывают настолько минимальными, что даже специалисты могут их перепутать. На инфографиках представлена подборка флагов, схожих по пропорциям, цветам и геометрии.

Сообщество
# инфографика
# страны
# страны мира
Инфографика: подборка похожих флагов / © M. Lazear
Инфографика: подборка похожих флагов / © M. Lazear

Флаги разных стран и регионов мира бывают очень похожи. Иногда это связано со схожими культурными традициями стран. Однако практически идентичные флаги встречаются у стран или регионов, которые находятся далеко друг от друга. 

Энтузиаст создал инфографику вексиллологических двойников. В подборку попали флаги, совпадающие как по геометрическому расположению элементов, так и по цветовой схеме. 

Инфографика: подборка похожих флагов / © M. Lazear
Инфографика: подборка похожих флагов / © M. Lazear

Автор не включал флаги с отличающимися символами, к примеру, гербами. Исключение составили флаги, у которых есть официальный или широко признанный вариант без символов.

Инфографика: подборка похожих флагов / © M. Lazear
Инфографика: подборка похожих флагов / © M. Lazear

Также в подборку не попали Австралия и Новая Зеландия. Автор пояснил, что звезды на их флагах различаются по количеству, цвету и числу лучей — то есть их оформление не совпадает по схеме.

[miniorange_social_login]

