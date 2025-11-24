Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китай представил «первый в мире» автономный дрон-охотник за подлодками

На авиасалоне в Дубае Китай официально представил новый крупный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Wing Loong X. Хотя внешне он похож на предыдущие модели семейства Wing Loong, сообщается, что этот дрон является первым в мире беспилотником, способным вести полностью автономную противолодочную борьбу.

БПЛА Wing Loong X / © Weibo

Новый дрон обладает внушительными размерами: размах крыльев превышает 20 метров (примерно как у небольшого бизнес-джета). Аппарат способен на автономные полеты длительностью до 40 часов на высоте до 10 000 метров. Это означает, что он может патрулировать ключевые морские проливы почти двое суток подряд, непрерывно изучая акваторию в поисках субмарин. Такая задача не под силу пилотируемым самолетам, таким, например, как американские P-8 «Посейдоны».

Одной из ключевых особенностей нового дрона стала способность сбрасывать радиогидроакустические буи. Эти небольшие плавающие датчики прослушивают подводную обстановку. Традиционно их могут развертывать только пилотируемые самолеты. Операторы анализируют полученные акустические данные и затем направляют корабли или вертолеты для нейтрализации потенциальной подводной угрозы.

Китай заявляет, что Wing Loong X может не только сбрасывать буи, но и с помощью бортового искусственного интеллекта анализировать акустические данные, классифицировать цели и затем атаковать. Кроме того, новый дрон способен нести легкие противолодочные торпеды. Таким образом, данный аппарат теоретически может не только обнаруживать подлодки, но и автономно преследовать и уничтожать их.