Китай представил «первый в мире» автономный дрон-охотник за подлодками
На авиасалоне в Дубае Китай официально представил новый крупный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Wing Loong X. Хотя внешне он похож на предыдущие модели семейства Wing Loong, сообщается, что этот дрон является первым в мире беспилотником, способным вести полностью автономную противолодочную борьбу.
Новый дрон обладает внушительными размерами: размах крыльев превышает 20 метров (примерно как у небольшого бизнес-джета). Аппарат способен на автономные полеты длительностью до 40 часов на высоте до 10 000 метров. Это означает, что он может патрулировать ключевые морские проливы почти двое суток подряд, непрерывно изучая акваторию в поисках субмарин. Такая задача не под силу пилотируемым самолетам, таким, например, как американские P-8 «Посейдоны».
Одной из ключевых особенностей нового дрона стала способность сбрасывать радиогидроакустические буи. Эти небольшие плавающие датчики прослушивают подводную обстановку. Традиционно их могут развертывать только пилотируемые самолеты. Операторы анализируют полученные акустические данные и затем направляют корабли или вертолеты для нейтрализации потенциальной подводной угрозы.
Китай заявляет, что Wing Loong X может не только сбрасывать буи, но и с помощью бортового искусственного интеллекта анализировать акустические данные, классифицировать цели и затем атаковать. Кроме того, новый дрон способен нести легкие противолодочные торпеды. Таким образом, данный аппарат теоретически может не только обнаруживать подлодки, но и автономно преследовать и уничтожать их.
Так называемые зумеры и альфа, несмотря на молодой возраст, уже формируют ключевые поведенческие и потребительские тренды. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему обозначение поколений начали с конца алфавита, как альфа и зумеры отличаются в способности к терпеливости, совмещении цифрового и реального «Я», подходу к профессиональной деятельности и отношении к финансам, какое мышление пришло на смену клиповому и как использование искусственного интеллекта повлияет на авторитет родителей.
Бразильские зоологи выяснили, каких именно насекомых и пауков ловят домашние кошки в городах. Для этого использовали не полевые наблюдения, а анализ социальных сетей. Просмотрев более 17 000 видео и фото в TikTok и на фотостоке iStock, ученые нашли 550 записей кошачьей охоты. Самая частая добыча — кузнечики, сверчки, цикады и тараканы.
Наблюдая за галактикой CANUCS-LRD-z8.6 с помощью космической обсерватории «Джеймс Уэбб», астрономы обнаружили в ее центре сверхмассивную черную дыру. Хотя она существовала всего через 500 миллионов лет после Большого взрыва, ее масса оказалась рекордной для столь ранней эпохи.
Биологи рассказали, как паразитические муравьи устраивают «государственный переворот» в колониях, которые хотят захватить
В темных лабиринтах подземного муравейника разыгрывается коварный сценарий, достойный политического триллера. Вместо того чтобы силой захватить трон, королева одного вида муравьев применяет хитрую тактику. Она проникает в чужую крепость и с помощью поддельного химического сигнала подстрекает верную стражу к свержению собственной повелительницы. Результат — жестокая казнь законной королевы и добровольное подчинение всего муравейника новой владычице.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
