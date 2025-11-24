Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Юбилейная ступень ракеты Falcon 9 выполнила первый полет

Старт ракеты Falcon 9 23 ноября 2025 года / © SpaceX

Запуск состоялся со стартового комплекса SLC-4E на базе Космических сил Ванденберг в Калифорнии. Через час и 19 минут после запуска спутники успешно вышли на целевую орбиту. Тем временем первая ступень ракеты-носителя под номером B1100 впервые совершила посадку на автономную плавучую платформу «Of Course I Still Love You» в Тихом океане. Это произошло примерно через восемь с половиной минут после старта. Новые спутники пополнили собой уже более 9000 аппаратов, составляющих основу коммерческой широкополосной интернет-сети.

На корпусе ее первой ступени — B1100 — можно заметить число 100, однако это не 100-я произведенная ракета. Дело в том, что самая первая версия Falcon 9 имела немного иную систему нумерации ступеней, из-за чего реальной 100-ой ступенью ракеты Falcon 9 стала ступень с индексом B1093.

Запуск в воскресенье стал второй миссией по развертыванию Starlink за последние два дня: в субботу ракета стартовала с базы Космических сил на мысе Канаверал во Флориде. Тот пуск стал для SpaceX уже 150-м запуском Falcon 9 в текущем году.