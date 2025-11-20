Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Су-57Э впервые показал скрытые отсеки вооружения на авиасалоне в Дубае

Российский истребитель пятого поколения Су-57Э на авиасалоне в Дубае впервые показал внутренние отсеки для вооружений в ходе демонстрационного полета.

Су-57Э впервые показал скрытые отсеки вооружения на авиасалоне в Дубае / © Telegram-канал «Военный обозреватель»

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в беседе с иностранными журналистами рассказал о Су-57Э и других разработках российской авиационной и оборонной промышленности. Среди прочего он заявил, что работа по улучшению характеристик истребителя на основе обратной связи, полученной из условий реальных боевых действий, привела к резкому росту интереса к этой модели со стороны зарубежных стран.

© Telegram-канал «Военный обозреватель»

Ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации (в состав которой входит и «Сухой») Вадим Бадеха сообщил о поставке первых двух самолетов Су-57Э иностранному заказчику.