Золотой запас стран: кто в лидерах?

Золото по-прежнему остается одним из самых надежных и проверенных временем активов. Центробанки по всему миру продолжают наращивать его запасы, и в 2025 году этот ажиотажный спрос взвинтил цены на металл до рекордных высот.

Карта: какие страны обладают наибольшими золотыми запасами? / © Visual Capitalist

Новая инфографика наглядно демонстрирует, какие страны обладают крупнейшими официальными золотыми резервами. Данные для визуализации предоставлены BullionVault и отражают объемы золота в тоннах по состоянию на 2024 год.

С огромным отрывом лидируют Соединенные Штаты, золотой запас которых составляет 8 133,5 тонны и остается практически неизменным на протяжении десятилетий. Бóльшая часть этого золота хранится в Форт-Ноксе и в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.

Крупнейшие экономики Европы — Германия (3 352 тонны), Италия (2 452 тонны) и Франция (2 437 тонн) — в совокупности владеют почти 8 200 тоннами золота, что сравнимо с запасами США. Эти значительные резервы — наследие послевоенной Бреттон-Вудской системы, когда золото было основой всей международной денежной системы.

Китай активно наращивает золотой запас: с 1 948 тонн в 2019 году до 2 280 тонн в 2024-м. Это часть стратегии Пекина по диверсификации активов в условиях сокращения вложений в американские казначейские обязательства и стремления укрепить позиции юаня на мировой арене.

Россия, имея 2 333 тонны золота, занимает пятое место.

Другие развивающиеся рынки, такие как Турция (595 тонн) и Польша (448 тонн), также резко увеличили запасы, используя золото в качестве защиты от инфляции, валютных рисков и геополитической нестабильности.