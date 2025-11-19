Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китайские астронавты застряли в космосе после успешного спасения своих коллег

Группа китайских астронавтов застряла на космической станции. Они должны были сменить своих коллег, но из-за космического мусора отдали им свой спускаемый аппарат.

Экипаж «Шэньчжоу-21» перед запуском в космос: Чжан Хунчжан (слева), У Фэй (в центре) и Чжан Лу (справа) / © Hector Retamal / AFP / Getty Images

Трое китайских астронавтов из экипажа «Шэньчжоу-21» застряли на космической станции «Тяньгун». Чжан Лу, У Фэй и Чжан Хунчжан находятся на «Тяньгуне» с 31 октября. Они должны были сменить действующий экипаж станции «Шэньчжоу-20». Планировалось, что первая группа астронавтов вернется на Землю 5 ноября.

Возвращение «Шэньчжоу-20» сорвалось в последнюю минуту. Из-за куска космического мусора на спускаемом аппарате появилась трещина. Тогда экипаж «Шэньчжоу-20» пересел в капсулу, предназначенную для «Шэньчжоу-21». Они успешно вернулись на Землю 14 ноября.

Теперь астронавты из «Шэньчжоу-21» не могут самостоятельно вернуться на Землю. Изначально капсулу «Шэньчжоу-22» Китай планировал запустить весной 2026 года, но теперь пуск решили перенести на более ранний срок — вероятно, конец ноября 2025 года.

Однако ситуация остается рисковой: если на станции произойдет какой-то инцидент, например еще один удар космического мусора, они, возможно, не смогут безопасно вернуться на Землю.