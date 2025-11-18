Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Стало известно о внеплановом запуске беспилотного корабля «Шэньчжоу-22» к китайской станции

«Шэньчжоу-21», пристыкованный к космической станции «Тяньгун» / © CMSEO

По данным издания Space News, запуск «Шэньчжоу-22» на ракете «Чанчжэн-2F» намечен в период с 24 по 25 ноября с космодрома Цзюцюань.

Причина срочности — инцидент с «Шэньчжоу-20». Этот корабль должен был вернуть на Землю свой экипаж 5 ноября, но после обнаружения повреждения иллюминатора от удара космического мусора старт перенесли. В итоге космонавты «Шэньчжоу-20» были вынуждены 14 ноября вернуться домой на корабле «Шэньчжоу-21», который только что прибыл к станции. Теперь экипаж «Шэньчжоу-21» остался без собственного корабля на случай чрезвычайного происшествия на станции.

Изначально «Шэньчжоу-22» должен был отправиться с новым экипажем весной 2026 года, но теперь полетит без людей. Представитель программы пилотируемых полетов Чжоу Яцян заявил, что корабль привезет еду, расходники и оборудование — запасы станции частично истощились из-за вынужденного продления миссии предыдущего экипажа.

Китай ранее обещал держать следующую ракету «Чанчжэн-2F» и корабль в состоянии почти полной готовности, чтобы в случае чрезвычайного происшествия подготовить запуск примерно за 8,5 суток. В реальности между обнаружением трещины и запуском пройдет 20 дней — на сроки влияют доступность стартовых площадок, погода, баллистика и реальное состояние ракеты и корабля.

«Шэньчжоу-20» позже будет сведен с орбиты. Формально корабль все еще пристыкован и доступен, но специалисты признали его небезопасным для возвращения. Трещина во внешнем теплостойком стекле иллюминатора может привести к его разрушению при входе в атмосферу и разгерметизации капсулы. Поэтому корабль оставят в космосе — его используют для экспериментов.