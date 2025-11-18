Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Маск задумался над написание автобиографии

Руководитель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск намекнул на возможность создания автобиографии после разногласий с писателем Уолтером Айзексоном, который ранее выпустил книгу о предпринимателе.

Илон Маск / © Getty Images

На прошлой неделе Айзексон выступил в программе American’s Book Club на канале C-SPAN и подробно рассказал, почему он не согласен с политическими шагами Маска, в частности с тем, как миллиардер руководил «Департаментом правительственной эффективности» (DOGE):

«Он мог бы изменить работу правительства к лучшему. Но вместо этого… начал, знаете, ликвидировать ведомства и увольнять людей».

Маск не стал отвечать Айзексону в том же тоне. Вместо этого он подчеркнул необходимость книги, которая могла бы стать его автобиографией, — чтобы «поделиться уроками, которые он усвоил на своем пути и которые могли бы быть полезны другим». Его работа в правительстве вызвала жесткую критику со стороны многих людей, но также получила и значительную поддержку благодаря достижениям DOGE. В конце концов полномочия Маска в ведомстве начали сокращаться, и он пообещал отойти от госдеятельности, чтобы вновь сосредоточиться на своих компаниях.

Автобиография, написанная самим Маском, могла бы стать ценным источником — как для тех, кого интересует его личная история, так и для будущих предпринимателей, инженеров и ученых.