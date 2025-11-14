  • Добавить в закладки
Андрей Привалов
Андрей Привалов
14 ноября, 07:51
Рейтинг: +22
Посты: 120

Франция впервые показала новую ядерную сверхзвуковую крылатую ракету — ASMPA-R

Франция впервые представила четкие изображения новейшей версии крылатой ракеты Air-Sol Moyenne Portée (ASMP — «авиационная ракета средней дальности»), оснащенной прямоточными воздушно-реактивными двигателями и способной нести ядерный заряд. Власти официально подтвердили, что модернизированный вариант ASMPA-R поступил на вооружение и военно-морских сил.

# авиация
# оружие
# фотографии
# Франция
# ядерное оружие
Французский истребитель Rafale M с ракетой ASMPA-R / © French Ministry of the Armed Forces
Французский истребитель Rafale M с ракетой ASMPA-R / © French Ministry of the Armed Forces

Истребитель Rafale M, входящий в состав Naval Nuclear Aviation Force (Морская ядерная авиация), выполнил пуск ASMPA-R без боевой части в рамках операции «Диомед». По словам министра вооруженных сил Франции Катрин Вотрен, полет «соответствовал сценарию ядерного удара». В отдельном заявлении Минобороны Франции говорится, что ASMPA-R официально вошла в арсенал FANU 10 ноября. 

Самолет Rafale ВВС Франции, оснащенный ракетой ASMP-A / © MBDA
Самолет Rafale ВВС Франции, оснащенный ракетой ASMP-A / © MBDA

На снимках видно, что «обновленная» ASMPA-R внешне очень близка к предыдущей ASMP-A. Обе модификации имеют пару воздухозаборников по бокам корпуса — характерную черту ракет с прямоточным двигателем. Однако хвостовое оперение заметно различается: у ASMP-A меньшие задние стабилизаторы и более крупные — в средней части, тогда как у версии R конфигурация иная. Причина этих изменений пока не ясна.

Также сообщается, что ASMPA-R обладает увеличенной дальностью — около 600 километров против 500 километров ASMP-A. Максимальная скорость обеих ракет достигает примерно 3600 километров в час.

