Новый снимок показал, что хвост межзвездной кометы 3I/ATLAS продолжает расти

Межзвездная комета 3I/ATLAS демонстрирует яркий, вытянутый хвост, выбрасывая газ и пыль во время своего движения по внутренней области Солнечной системы. На новом изображении межзвездной кометы 3I/ATLAS (C/2025 N1 ATLAS) видно, что ее хвост значительно вытянулся и приобрел более сложную структуру — признак усиливающейся активности небесного странника, продолжающего свой путь к Солнцу.

Новое изображение межзвездной кометы 3I/ATLAS, сделанное 10 ноября / © The Virtual Telescope Project

Новое изображение получили астрономы проекта Virtual Telescope Project 10 ноября. Он составлен из 18 отдельных экспозиций по 120 секунд каждая, сделанных дистанционно с помощью роботизированных телескопов, расположенных в итальянском городе Манджано.

«Воспользовавшись необычно хорошей погодой в этом сезоне, мы вновь наблюдали межзвездную комету 3I/ATLAS (C/2025 N1 ATLAS) и зафиксировали гораздо более развитый хвост», — рассказал астроном Джанлука Мази, основатель Virtual Telescope Project, комментируя публикацию нового снимка. — «На фото прекрасно видно, как хвост кометы становится все более отчетливым и протяженным».

Ионный хвост формируется тогда, когда ультрафиолетовое излучение Солнца выбивает электроны из газовых молекул, выделяемых кометой, превращая их в заряженные ионы. Потоки солнечного ветра — постоянный поток заряженных частиц, исходящих от Солнца — уносят эти ионы в космос, образуя длинный, часто голубоватый хвост, который всегда направлен в сторону, противоположную Солнцу, независимо от направления движения кометы. Этот хвост отличается от пылевого, который выглядит желтовато-белым и мягко изгибается вдоль орбиты кометы.

На новом изображении видно, как яркое ядро кометы окружено компактной комой и резким, вытянутым ионным хвостом, простирающимся примерно на 0,7 градуса по небесной сфере. В противоположную сторону можно различить слабую «антихвостовую» структуру — оптический эффект, возникающий из-за угла обзора, когда частицы пыли тянутся вдоль орбиты кометы. По сравнению с более ранними наблюдениями, активность 3I/ATLAS заметно возросла: комета все интенсивнее испускает газ и пыль по мере нагрева солнечным излучением.

Увеличение длины и яркости хвоста свидетельствует о росте сублимации летучих веществ — вероятно, углекислого газа и пылевых частиц, — которые затем уносятся солнечным ветром в открытый космос. Первичные данные показывают, что 3I/ATLAS может содержать значительное количество льда углекислого газа, что способно пролить свет на условия в далекой планетной системе, где она сформировалась, и помочь понять, как развиваются кометы за пределами нашей Солнечной системы.