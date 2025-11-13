Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Новый снимок показал, что хвост межзвездной кометы 3I/ATLAS продолжает расти
Межзвездная комета 3I/ATLAS демонстрирует яркий, вытянутый хвост, выбрасывая газ и пыль во время своего движения по внутренней области Солнечной системы. На новом изображении межзвездной кометы 3I/ATLAS (C/2025 N1 ATLAS) видно, что ее хвост значительно вытянулся и приобрел более сложную структуру — признак усиливающейся активности небесного странника, продолжающего свой путь к Солнцу.
Новое изображение получили астрономы проекта Virtual Telescope Project 10 ноября. Он составлен из 18 отдельных экспозиций по 120 секунд каждая, сделанных дистанционно с помощью роботизированных телескопов, расположенных в итальянском городе Манджано.
«Воспользовавшись необычно хорошей погодой в этом сезоне, мы вновь наблюдали межзвездную комету 3I/ATLAS (C/2025 N1 ATLAS) и зафиксировали гораздо более развитый хвост», — рассказал астроном Джанлука Мази, основатель Virtual Telescope Project, комментируя публикацию нового снимка. — «На фото прекрасно видно, как хвост кометы становится все более отчетливым и протяженным».
Ионный хвост формируется тогда, когда ультрафиолетовое излучение Солнца выбивает электроны из газовых молекул, выделяемых кометой, превращая их в заряженные ионы. Потоки солнечного ветра — постоянный поток заряженных частиц, исходящих от Солнца — уносят эти ионы в космос, образуя длинный, часто голубоватый хвост, который всегда направлен в сторону, противоположную Солнцу, независимо от направления движения кометы. Этот хвост отличается от пылевого, который выглядит желтовато-белым и мягко изгибается вдоль орбиты кометы.
На новом изображении видно, как яркое ядро кометы окружено компактной комой и резким, вытянутым ионным хвостом, простирающимся примерно на 0,7 градуса по небесной сфере. В противоположную сторону можно различить слабую «антихвостовую» структуру — оптический эффект, возникающий из-за угла обзора, когда частицы пыли тянутся вдоль орбиты кометы. По сравнению с более ранними наблюдениями, активность 3I/ATLAS заметно возросла: комета все интенсивнее испускает газ и пыль по мере нагрева солнечным излучением.
Увеличение длины и яркости хвоста свидетельствует о росте сублимации летучих веществ — вероятно, углекислого газа и пылевых частиц, — которые затем уносятся солнечным ветром в открытый космос. Первичные данные показывают, что 3I/ATLAS может содержать значительное количество льда углекислого газа, что способно пролить свет на условия в далекой планетной системе, где она сформировалась, и помочь понять, как развиваются кометы за пределами нашей Солнечной системы.
Исследователи Центра декарбонизации АПК и региональной экономики Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х.М. Бербекова совершили фундаментальное открытие, меняющее десятилетия устоявшихся представлений о жизнедеятельности растений. Ученые доказали, что корневая система растений способна напрямую поглощать диоксид углерода (CO₂) из почвы. Это вносит кардинальные изменения в понимание глобального углеродного цикла.
Термояд начнет вырабатывать электричество через 20 лет — так говорили с 1950-х, но этого все так и не происходит. Почему? В чем принципиальные сложности на этом пути? Чего добивается «Росатом» в проекте ИТЭР и почему параллельно уже начал работу по российскому термоядерному реактору ТРТ? Руководитель проектного офиса по управляемому термоядерному синтезу «Наука и инновации» госкорпорации «Росатом» Андрей Аникеев ответил на наши вопросы.
Ученые открыли новый, ранее неизвестный способ передвижения бактерий по поверхностям, для которого не нужны жгутики. Эти микроорганизмы на краю колонии переваривают сахара, выделяют метаболиты и создают осмотическое давление. Оно вызывает микроскопическое «цунами», и на нем бактерии катятся вперед.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Недавно интернет взорвался заголовками: «Симуляция Вселенной невозможна», «Новое исследование полностью опровергает теорию симуляции». Поводом стала статья, авторы которой вознамерились доказать, что мы не живем внутри компьютера. Naked Science объясняет, что не так с этой новостью и можно ли на самом деле доказать, что «матрицы не существует».
Испанские исследователи проанализировали популярные в соцсетях фото и видео с дикими животными, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта. Специалисты пришли к выводу, что такого рода реалистичные, но фейковые материалы способны навредить как людям, так и животному миру, поскольку они вводят в заблуждение и подрывают усилия по сохранению дикой природы.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
20 Сентября, 2013
5 удивительных сферических видеопанорам от AirPano
22 Января, 2015
Матриархат жив!
3 Сентября, 2014
Жизнь и смерть звезд
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии