Немецкие ученые разработали концепт лопастей из природных волокон для снижения отходов ветроэнергетики

Новый исследовательский проект может изменить то, как создаются ветряные турбины — начиная с материалов, из которых изготавливаются их лопасти. Германия делает ставку на естественные, возобновляемые ресурсы в производстве ветроустановок.

Немецкие ученые разработали концепт лопастей из природных волокон для снижения отходов ветроэнергетики / © HAW Kiel

Инициатива, возглавляемая Кильским университетом прикладных наук (HAW Kiel) и судостроительной компанией Nuebold Yachtbau GmbH, нацелена на создание роторных лопастей полностью из натуральных материалов — льна, бальсы и павловнии. Исследователи надеются, что эти материалы смогут заменить стеклопластик и существенно сократить растущие объемы промышленных отходов отрасли.

К 2027 году команда планирует разработать прототип лопастей для небольших ветротурбин (с площадью ротора менее 200 квадратных метров).

Несмотря на бурный рост ветроэнергетики, главные сложности по-прежнему связаны с проектированием и утилизацией лопастей турбин.

Современные установки используют длинные и прочные стеклопластиковые лопасти, изготовленные из стекловолокна и эпоксидной смолы, способные выдерживать экстремальные погодные условия. Однако именно эта прочность делает их производство и утилизацию дорогостоящими и энергоемкими.

В результате отрасль ежегодно производит десятки тысяч тонн отходов, и, по оценкам, к 2050 году только в США объем отслуживших лопастей может достигнуть 2,2 миллиона тонн.

В новом немецком проекте исследователи делают ставку на естественные материалы, чтобы сделать производство ветротурбин более устойчивым.

На первом этапе команда планирует изучить несущие свойства подходящих природных волокон — льна, бальсы и павловнии. С помощью компьютерного моделирования специалисты создадут оптимальную форму лопастей и проверят их структурную прочность.

Первые модели пройдут испытания в аэродинамической трубе, где оценят их стабильность и эффективность. Если результаты окажутся успешными, проект перейдет к полному циклу производства, включая испытания на изгиб и долговечность.

Предварительные исследования уже показали перспективность замены стеклопластика натуральными композитами, в частности льняным волокном.