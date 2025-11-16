Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Пять легендарных танков, изменивших стратегию и облик войны
В эволюции бронетехники настоящим переломом стали те танки, которые внесли решающий технологический прорыв, повлияли на последующую конструкцию машин и изменили ход боевых действий.
Представленные ниже пять моделей охватывают эпохи от первых танков Первой мировой войны до машин конца XX века, каждая из которых установила новые стандарты по защите, мобильности, огневой мощи и массовому производству.
Представленный в 1916 году британский Mark I весил около 28 тонн, имел броню толщиной до 12 миллиметров и максимальную скорость всего около шести километров в час. Вооружение включало два 57-миллиметровых «морских» орудия и несколько пулеметов. Танки были медлительны и ненадежны механически, но их ромбовидная форма и гусеницы, охватывающие корпус, позволяли впервые преодолевать траншеи и колючую проволоку. На битве при Флерс-Курселетт (15 сентября 1916 года) Mark I впервые показал, что бронетехника может прорвать траншейные линии. Этот прорыв изменил тупиковую ситуацию Первой мировой и вдохновил мировой прогресс танкостроения как средства наступления, а не только обороны.
Renault FT весил около 6,5–7 тонн, экипаж — два человека, броня — 8–16 миллиметров, максимальная скорость — около семи километров в час. Его революционность заключалась в компоновке: водитель спереди, двигатель сзади и полностью вращающаяся башня с 37-миллиметровой пушкой или пулеметом. Эта компановка стала стандартом для почти всех будущих танков. FT вступил в бой в мае 1918 года, широко применялся во Франции и позднее экспортировался. Его главное наследие — концепция «современного» танка: подвижная башня, заднее расположение двигателя и высокая маневренность, которые приняли на вооружение конструкторы по всему миру.
Средний танк Т-34 весил около 26,5 тонн (модель 1941 года), оснащался 500-сильным дизелем V12. Броня толщиной 45 миллиметров была наклонной под углом 60°, увеличивая эффективную защиту. Вооружение — 76,2-миллиметровая пушка, ходовая часть с подвеской Кристи обеспечивала высокую мобильность. Т-34 продемонстрировал, как сбалансированный танк с достаточной огневой мощью, мобильностью и возможностью массового производства может изменить ход войны. Наклонная броня, широкие гусеницы и простота конструкции сделали его вехой в мировой танковой индустрии.
M4 Sherman весил около 30–33 тонн, экипаж — пять человек, максимальная скорость — около 46 километров в час, броня 12–75 миллиметров в зависимости от варианта. Свыше 49 000 произведенных единиц сделали его самым массовым американским танком Второй мировой. Sherman изменил войну не столько вооружением, сколько тем, что позволил вести масштабные механизированные операции, благодаря простоте производства, ремонта и снабжения, а также глобальному развертыванию. Его стандартизация позволила союзникам создать полноценные бронетанковые дивизии, способные вести мобильную войну по всему миру.
Танк M1 Abrams весит до 73,6 тонн (вариант SEPv3), экипаж — четыре человека, оснащается 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой (в поздних версиях) и турбинным двигателем мощностью 1 500 лошадиных сил. Он ввел композитную броню «Chobham», оптимизированную под кумулятивные снаряды, раздельное хранение боеприпасов в взрывозащищенном отсеке, современные системы управления огнем и защиту экипажа. Во время войны в Персидском заливе 1991 года Abrams продемонстрировал превосходство в пустынных условиях. Танкисты всего мира переосмыслили роль основных боевых машин: высокая защита, мобильность и цифровая интеграция. Хотя Abrams не был первым танком с цифровыми системами, их интеграция стала новым стандартом для конца XX века.
Помимо этих пяти моделей, заслуживают внимания Т-14 «Армата» (Россия), Leopard 2A7+/Leopard 3 (Германия) и Merkava Mk 4 (Израиль) за их инновации и влияние на современные вооруженные силы. Сегодня Т-14 «Армата», Abrams SEPv3 и Leopard 2A7+ входят в число самых передовых танков.
Будущее бронетанковой войны обещает гибридные силовые установки, беспилотные башни, ИИ-прицеливание и активную защиту против дронов и ракет большой дальности. Одновременно растет значение дальнобойного точного удара, «зависающих» боеприпасов, сетевых сенсоров и противотанковых ракет, что делает будущую броневую войну ориентированной не только на тяжелую броню, но и на связность, ситуационную осведомленность и дистанционное поражение целей.
Наблюдая за сверхновой 2024 ggi спустя всего 26 часов после вспышки, астрономы напрямую определили форму ударной волны в момент ее прорыва из звезды. Открытие позволит уточнить механизмы гибели массивных светил и может привести к пересмотру существующих моделей возникновения сверхновых.
На основании большого массива данных, которые собрали с помощью видеосъемки с дронов, закрепленных на животных датчиков и других способов, исследователи вычислили, что одному взрослому представителю вида Globicephala macrorhynchus семейства дельфиновых необходимо от 82 до 202 кальмаров в день (в среднем 142 кальмара), а в год — до 73 тысяч штук.
На уникальных древнеримских стеклянных сосудах обнаружили тайные знаки, которые оказались клеймами ремесленных мастерских. Эти символы, ранее считавшиеся простым украшением, раскрыли, как работали античные мастера, и помогли доказать существование аналогов современных брендов почти две тысячи лет назад.
Ученые открыли новый, ранее неизвестный способ передвижения бактерий по поверхностям, для которого не нужны жгутики. Эти микроорганизмы на краю колонии переваривают сахара, выделяют метаболиты и создают осмотическое давление. Оно вызывает микроскопическое «цунами», и на нем бактерии катятся вперед.
Термояд начнет вырабатывать электричество через 20 лет — так говорили с 1950-х, но этого все так и не происходит. Почему? В чем принципиальные сложности на этом пути? Чего добивается «Росатом» в проекте ИТЭР и почему параллельно уже начал работу по российскому термоядерному реактору ТРТ? Руководитель проектного офиса по управляемому термоядерному синтезу «Наука и инновации» госкорпорации «Росатом» Андрей Аникеев ответил на наши вопросы.
Исследователи Центра декарбонизации АПК и региональной экономики Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х.М. Бербекова совершили фундаментальное открытие, меняющее десятилетия устоявшихся представлений о жизнедеятельности растений. Ученые доказали, что корневая система растений способна напрямую поглощать диоксид углерода (CO₂) из почвы. Это вносит кардинальные изменения в понимание глобального углеродного цикла.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии