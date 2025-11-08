Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Телескоп «Евклид» впервые показал, как рождаются звезды в туманности Ориона

Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало новый снимок, сделанный космическим телескопом «Евклид» (Euclid). На нем — завораживающее облако пыли и газа в созвездии Ориона, часть туманности LDN 1641, расположенной примерно в 1300 световых годах от Земли. Это один из тех уголков Галактики, где прямо сейчас формируются новые звезды.

Телескоп «Евклид» показал, как рождаются звезды в тумане созвездия Ориона / © ESA / Euclid / Euclid Consortium / NASA, image processing by M. Schirmer (MPIA, Heidelberg)

В обычном свете этот участок неба выглядит почти пустым — лишь редкие точки звезд пробиваются сквозь густую тьму. Но «Евклид» способен «видеть» в инфракрасном диапазоне, и его взгляд раскрывает невидимое: сотни звезд, спрятанных в толще пыли. Дело в том, что пылевые частицы отлично поглощают видимый свет, но почти не задерживают ближний инфракрасный — именно поэтому телескопу удалось заглянуть сквозь космический смог.

На новом снимке можно различить множество молодых светил, некоторые из которых все еще окутаны плотными пылевыми коконами. Из этих коконов вырываются джеты — тонкие струи газа, свидетельствующие о том, что внутри них рождаются звезды. При увеличении эти области напоминают розово-красные вихри и пятна, будто вспышки внутри туманного кокона.

В левом верхнем углу кадра пыль становится реже, и взгляд «Евклида» уходит дальше — за пределы Млечного Пути. Там, в глубине, мерцают далекие галактики, почти незаметные, но реальные: крошечные острова света на фоне космической бездны.

Сегодня «Евклид» ведет масштабную съемку неба, создавая самую подробную трехмерную карту Вселенной в истории. Этот космический атлас поможет ученым приблизиться к разгадке одной из главных тайн современной физики — природы темной материи и темной энергии.