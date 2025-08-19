Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Аэротакси Joby Aviation выполнило первый рейс между аэропортами США

Электрический самолет вертикального взлета и посадки (СВВП), созданный американской компанией Joby Aviation, совершил первый пилотируемый перелет между аэропортами США. Прототип вылетел из муниципального аэропорта Марина и приземлился в воздушной гавани Монтерей, преодолев более 18 километров за 12 минут.

Аэротакси Joby Aviation выполнило первый рейс между аэропортами США / © Joby Aviation

Маршрут включал вертикальный взлет, переход в горизонтальный режим и завершился вертикальной посадкой. Для Joby Aviation это испытание стало важным этапом на пути к сертификации и началу коммерческих перевозок. Тест подтвердил возможность интеграции СВВП в действующую систему управления воздушным движением.

© Joby Aviation

Летательные аппараты компании уже накопили налет свыше 64 тысяч километров. Начало их испытаний с пилотами Управления гражданской авиации США (FAA) ожидается в 2026 году. Первые города, где планируется запуск коммерческой эксплуатации, — Лос-Анджелес и Нью-Йорк.