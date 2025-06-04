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Воздушное такси Archer Aviation выполнило первый пилотируемый полет

Компания-разработчик электрических летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой (СВВП) Archer Aviation сообщила, что прототип ее воздушного такси Midnight с пилотом за штурвалом совершил первый полет.

Первый пилотируемый полет СВВП Midnight / © Archer Aviation

Пилоту в ходе испытаний удалось разогнать Midnight до скорости более 200 километров в час и достичь максимальной высоты 460 метров.

Первый пилотируемый полет СВВП Midnight / © Archer Aviation

Правда, во время тестов СВВП Midnight использовал для подъема в воздух взлетно-посадочную полосу, а не винты.

Новая фаза испытаний, которая продемонстрировала надежность шасси аппарата, поможет компании собрать важные данные в поддержку ее программы по сертификации и коммерциализации Midnight в США и ОАЭ.



