Правительство США поставило Microsoft в неудобное положение из-за изображения из Halo с призывом уничтожать иммигрантов

После появления анонса ремейка популярной игры Halo: Campaign Evolved Белый дом опубликовал ИИ-изображение Дональда Трампа, который предстал в образе Мастера Чифа. Вскоре Департамент внутренней безопасности США опубликовал собственное изображение из Halo, фактически призывавшее к уничтожению иммигрантов.

Halo Studios, принадлежащая Microsoft, в конце октября анонсировала ремейк популярной игры Halo: Campaign Evolved, которая выйдет, в том числе на PlayStation 5. Сеть магазинов видеоигр GameStop шутливо прокомментировала анонс, заявив, что «консольные войны закончились», так как теперь Halo доступна на PlayStation 5.

В ответ Белый дом опубликовал изображение, сгенерированное искусственным интеллектом. На картинке президент США Дональд Трамп предстал в образе Мастера Чифа. Вероятно, так администрация президента США намекала на утверждение Трампа, что он завершил восемь войн всего за восемь месяцев.

Спустя несколько часов Департамент внутренней безопасности США опубликовал собственное изображение из Halo с надписью «Уничтожьте наводнение» (Destroy the Flood). Пост они сопроводили ссылкой на страницу набора сотрудников ICE (Иммиграционной и таможенной службы).

Фактически, Департамент внутренней безопасности США сравнил иммигрантов с паразитической инопланетной формой жизни, которая заражает и уничтожает развитые общества. Пост вызвал негативную реакцию в обществе и средствах массовой информации. Сообщение назвали не просто оскорбительным, но и опасным.

Использование изображений из Halo для пропаганды против иммигрантов — это фактически использование интеллектуальной собственности Microsoft. Однако компания никак не отреагировала.

Обсуждение этих постов также запретили на официальной странице Halo на Discord. Однако фанатский subreddit Halo поступил иначе. Модераторы заявили, что обычно они удаляют «политику и мусор, созданный искусственным интеллектом», но сейчас общество хочет обсудить эти сообщения. В связи с этим они разрешили дискуссию.

GameStop в свою очередь ретвитнул пост Белого дома с еще одним изображением, на котором Трамп одет как Мастер Чиф, а на заднем плане — мем с вице-президентом США Джеем Вэнсом вместо Кортаны — искусственного интеллекта и союзницы Мастера Чифа, которую обычно изображают как голограмму девушки.