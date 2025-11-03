Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Пять изобретений, которые едва не породила Атомная эра

Атомная эра стала временем массового общественного оптимизма в отношении возможностей ядерной энергии. Хотя разрушительный потенциал ядерного оружия был очевиден, перспектива получения почти бесконечной и дешевой энергии открывала множество возможностей для невоенного применения в различных сферах жизни.

Convair NB-36H «Crusader» / © USAF / Wikimedia Commons

Подогреваемые соперничеством Холодной войны и безграничным оптимизмом, инженеры и ученые переосмыслили все — от автомобилей и самолетов до строительства и ведения войны — через призму ядерной энергии. Вот лишь несколько самых амбициозных, но в конечном счете провалившихся и забытых инноваций Атомного века.

Convair NB-36H «Crusader» / © Wikimedia Commons

NB-36H, официально известный как Convair NB-36H «Crusader», был экспериментальным самолетом, созданным для испытаний возможности ядерных полетов во время Холодной войны. Созданный на основе модифицированного Convair B-36 «Peacemaker», он размещал на борту небольшой ядерный реактор (хотя тот никогда напрямую не питал двигатели).

Вместо этого его использовали для изучения радиационной защиты и безопасности будущих систем ядерной силовой установки. Самолет был оснащен 12 тоннами свинцовой и резиновой защиты вокруг кабины экипажа, тройными стеклами и оборудованием для дистанционного мониторинга.

Несмотря на 47 испытательных полетов, опасения по поводу сохранности реактора в случае аварии привели к закрытию программы в 1957 году, положив конец мечте о ядерном бомбардировщике.

Концепт Chrysler TV-8 / © Wikimedia Commons

Chrysler TV-8 был футуристическим американским прототипом танка, созданным для изучения мобильности и модульности в ядерный век. Задуманный как средний танк с возможностями движения по суше и воде, он, возможно, стал главным символом дизайна Атомной эры.

Его самой поразительной особенностью была капсулообразная башня, в которой размещались не только экипаж и основная 90-мм пушка, но также двигатель, трансмиссия и топливо. Все эти компоненты находились в водонепроницаемом корпусе, который мог плавать и приводиться в движение электроприводом.

Проект в конечном итоге сочли слишком технологически сложным и незначительно превосходящим обычные танки, и его отложили в 1956 году.

Ford «Nucleon» / © Ford Motor Company / Wikimedia Commons

Даже в разгар эпохи бензинового оптимизма 1950-х люди думали о способах сделать электромобили реальностью. В отличие от современных концепций, инженеры 1950-х считали, что их можно оснастить ядерными двигателями.

Одним из примеров был Ford «Nucleon» — футуристический концепт-кар, рисовавший мир, где личные транспортные средства работают на атомной энергии. Он обладал небольшим съемным ядерным реактором в задней части.

В конечном счете, проблемы безопасности, ограничения в миниатюризации реакторов и общественный страх перед радиацией оставили «Nucleon» символом атомного оптимизма середины века, а не практическим транспортным средством.

Взрыв в рамках испытания «Sedan» / © Wikimedia Commons

«Проект Плугшэр» (Project Plowshare) был одной из амбициозных попыток правительства США найти мирное применение ядерным взрывам. Под лозунгом «Атомы ради мира» ученые предложили использовать контролируемые ядерные взрывы для масштабных проектов гражданского строительства, таких как рытье каналов, создание гаваней, стимуляция добычи природного газа и даже горные работы.

Ранние испытания, такие как «Project Gnome» и «Sedan» в 1960-х, доказали техническую осуществимость, но оказались экологической катастрофой, распылив радиоактивные осадки по полигонам и за их пределами.

Несмотря на разговоры об использовании ядерных зарядов для прокладки второго Панамского канала или портов на Аляске, общественная озабоченность по поводу радиации и международные договоры в конечном итоге похоронили программу.

M28 Davy Crockett / © Wikimedia Commons

Система вооружения M28 или M29 Davy Crockett была одним из самых маленьких ядерных оружий, когда-либо созданных. Разработанное для использования пехотой армии США во время Холодной войны, это была система безоткатного орудия, способная стрелять ядерной боеголовкой мощностью всего от 10 до 20 тонн в тротиловом эквиваленте.

Оружие выпускалось в двух версиях: «легкая» треножная M-28 и «тяжелая» установленная на джипе M-29, обе способные запускать боеголовку W54 на расстояние до четырех ккилометров. Предназначенное для остановки советских танковых колонн в Европе, оно представляло серьезный риск для самих операторов из-за ограниченной дальности взрыва и радиационного воздействия.

Хотя никогда не использовалось в бою, система Davy Crockett воплощала крайнюю веру эпохи в тактическое ядерное сдерживание.